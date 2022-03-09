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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Россиянам придется ждать месяцами, чтобы снять деньги со счетов, валюта заканчивается, финансовая система на грани коллапса

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Россиянам придется ждать месяцами, чтобы снять деньги со счетов, валюта заканчивается, финансовая система на грани коллапса

В России банки закрыли пункты обмена: власти запретили покупать доллары. А пытающиеся снять свои валютные депозиты вынуждены ждать месяцами. Валюта в стране-агрессоре заканчивается.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает издание "РИА Новости".

В отделении Райффайзенбанка на Смоленской-Сенной площади сообщили, что получить наличные доллары можно не раньше 6 апреля, по заявкам, оформленным несколько дней назад", – пишет издание.

"Следующий шаг, который не за горами, – принудительная конвертация оставшихся валютных вкладов на счетах в рубле. В ближайшее время россиян ожидает продолжение обвальной девальвации рубля и расцвет черного наличного валютного рынка", – написал на своей странице в telegram глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политике Рады Даниил Гетманцев.

Отметим, что действия президента РФ Владимира Путина драматически обрушили курс российского рубля. После начала войны против Украины доллар взлетел на рекордную отметку. Теперь в банках РФ он продается за 180–200 рублей.

"И это только цветочки в части той цены, которую заплатит каждый житель РФ за молчаливое одобрение войны, а ягодки посредством роста безработицы, падения реальных доходов и зарплат, галопирующей инфляции и роста бедности уже на подходе", - отмечает Гетманцев.

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Автор: Анастасія Потіха
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зачем оркам деньги если от них ушли торговые сети
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09.03.2022 15:19 Ответить
Хотели кацапы в ссср??!! Наслаждайтесь твари!!
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09.03.2022 15:27 Ответить
Эх, хорошо то как под санкциями )) да кацапня??!!
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09.03.2022 15:28 Ответить
tak hoteli zhe DEDOLLARIZACIJU - poluchite , razpishites
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09.03.2022 15:45 Ответить
Буде їм КАЛбаса по 2,20
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09.03.2022 15:47 Ответить
Два *****
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09.03.2022 16:05 Ответить
"Теперь в стране рублей станет больше" - как завещал великий *****.
За 1 доллар они теперь будут давать 1000 рублей.
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09.03.2022 17:13 Ответить
1 кг фублей
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09.03.2022 18:14 Ответить
а зачем им деньги,там бересты много,пусть рисуют жопу на ней и обмениваются,
очень даже класно будет.
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09.03.2022 17:29 Ответить
 
 