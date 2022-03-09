У Путина заявили, что заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной. Это будто бы зависит от готовности Киева.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.
Напомним, что ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко выразил мнение, что Путина могут вынудить сесть за стол переговоров по войне в Украине. Решающим фактором может стать вытеснение России из нефтегазового рынка в мире. Он отметил, что перед тем, как Россию принудят к переговорам, оккупанты будут пытаться одержать хотя бы одну победу в войне с Украиной.
7 марта прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Переговоры продолжались почти четыре часа. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.
Глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах заявил, что ожидания РФ от переговоров "не оправдались" и "говорить о чем-то положительном пока рано".
Пожалуйста, подождите...
..Раби з них некудишні.а падлу ****** ще кормити?
Умови Україна має ставити!
Звільнення УСІЄЇ теріторії України, акваторії Чорного та Азовського моря. Компенсація за руйнування й війну, сума, час виплати.
Що особливо примітно, південь України вони взагалі не ********, мабуть планують там надовго залишитись. Київ, північ їм не потрібні, зважаючи на тактику випаленої землі
Втопіться у власній крові, гниди парашні!
Но вот за такое пусть не ждут хорошего к себе отношения https://censor.net/ua/blogs/3323151/kak_ya_4_dnya_vyhodil_iz_okrujeniya_orkov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78033314
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dtb83q2wmy8
Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запорозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
***** ***...і не відступить від своїх планів по зн щенню нашої України.
Будемо реалістами.
Отже.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
Умоляю Банковую не продавать рашистский флот Китаю, только Индии!
Боже Всемилостивый! Спаси и Сохрани!