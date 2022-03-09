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У Путина заявили, что заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У Путина заявили, что заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной

Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной. Это будто бы зависит от готовности Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

Напомним, что ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко выразил мнение, что Путина могут вынудить сесть за стол переговоров по войне в Украине. Решающим фактором может стать вытеснение России из нефтегазового рынка в мире. Он отметил, что перед тем, как Россию принудят к переговорам, оккупанты будут пытаться одержать хотя бы одну победу в войне с Украиной.

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7 марта прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Переговоры продолжались почти четыре часа. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах заявил, что ожидания РФ от переговоров "не оправдались" и "говорить о чем-то положительном пока рано".
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Топ комментарии
+44
Нах з України,кацапські падли.
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09.03.2022 15:19
+43
Ну так в чем дело, нах из Украины, включая дондас и крым, репарации и т.д. И тогда можно о чем то говорить. Все кадыровцев выдать нам.
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09.03.2022 15:20
+42
Да кто бы сомневался что именно кацапоидам сейчас нужны переговоры. Даже Зеленкому лизнули что типо не собираются свергать его, чтобы тот размяк и подписал хоть какие то уступки. Только все ети переговоры всегда Украине вылазили боком.
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09.03.2022 15:21
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пока на переговоры отправляют мединских это лишь видимость переговоров
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09.03.2022 15:18 Ответить
їм потрібні перемир'я, щоб підтягнути постачання..
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09.03.2022 15:33 Ответить
На перемовинах московітам треба нагадати про 1618 рік та П. Конашевича-Сагайдачного
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09.03.2022 15:47 Ответить
Нах з України,кацапські падли.
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09.03.2022 15:19 Ответить
Ну так в чем дело, нах из Украины, включая дондас и крым, репарации и т.д. И тогда можно о чем то говорить. Все кадыровцев выдать нам.
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09.03.2022 15:20 Ответить
А нафф вони нам
..Раби з них некудишні.а падлу ****** ще кормити?
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09.03.2022 15:29 Ответить
торжествєнно павєсіть!
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09.03.2022 15:32 Ответить
Так, я для того, щоб онлайн на всіх стрімах їх вішати. Аби більше ніколи не лізли.
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09.03.2022 15:41 Ответить
Да кто бы сомневался что именно кацапоидам сейчас нужны переговоры. Даже Зеленкому лизнули что типо не собираются свергать его, чтобы тот размяк и подписал хоть какие то уступки. Только все ети переговоры всегда Украине вылазили боком.
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09.03.2022 15:21 Ответить
О припекати почало рашисстами.
Умови Україна має ставити!
Звільнення УСІЄЇ теріторії України, акваторії Чорного та Азовського моря. Компенсація за руйнування й війну, сума, час виплати.
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09.03.2022 15:21 Ответить
Чорноморський флот вивести чи туркам на металобрухт.
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09.03.2022 15:31 Ответить
Русня уже на півді закріплюється, утворює каральні тіпа сс-кі загони для зачистки незгодних, уже заарештували 400 цивільних, з повідомлень змі.
Що особливо примітно, південь України вони взагалі не ********, мабуть планують там надовго залишитись. Київ, північ їм не потрібні, зважаючи на тактику випаленої землі
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09.03.2022 16:31 Ответить
Окрім нездоланного Маріуполя звісно
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09.03.2022 16:33 Ответить
Пішли нах, а не переговори!
Втопіться у власній крові, гниди парашні!
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09.03.2022 15:22 Ответить
забегала крыса бункерная когда осознала что проигрывает Украине с треском
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09.03.2022 15:23 Ответить
Знову будуть нові пісні про старе. Брешуть, виторговують своє.
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09.03.2022 15:24 Ответить
Судя по всему-всё посыпалось. Да, считаю что сегодняшние зеленые коридоры и не стрелять-просто у касабов банально закончились патроны, жратва и силы. Переломный момент.
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09.03.2022 15:25 Ответить
Ні, нічого не закінчилось. Орки підтягають хоч які резерви, підганяють важку бомбардувальну авіацію (десятки тон бомб за виліт), шантажують викидом з ЧАЕС (найближчі дні звідти вітер стально на Київ). Їх фюрер оскаженів. Тримаємо стрій.
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09.03.2022 15:32 Ответить
Разумеется нет, орки ещё сильны, ещё есть техника и так далее. Просто банальный подвоз патронов и прочая, кинутся ещё минимум раз, собрав напоследок все силы.
Но вот за такое пусть не ждут хорошего к себе отношения https://censor.net/ua/blogs/3323151/kak_ya_4_dnya_vyhodil_iz_okrujeniya_orkov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78033314
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09.03.2022 15:39 Ответить
Аналитик из Сумщины рассказал о "доброте" рашистов



https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=3s
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09.03.2022 17:26 Ответить
Телеканал ATR "путін гітлерович отримує доклад" (вільний переклад з німецької):
https://www.youtube.com/watch?v=dtb83q2wmy8

Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запорозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
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09.03.2022 15:26 Ответить
О, щас опять будут спасать репутацию и лиццо *****. Украинцы умеют воевать и побеждать но практически всегда украинцы из-за своей доброты и наивности про***бывали все на переговорах и договорах с кацапоидами.
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09.03.2022 15:27 Ответить
Коли наші прилетіли на 3 переговори в той же момент росіяни випустили півтора десятки крилатих ракет з авіаційним прикриттям, від таких переговорів ніякого позитиву. Якщо вести переговори то повинна бути третя сторона.
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09.03.2022 15:29 Ответить
А є гарантії, що третя сторона почне тиснути на кацапів, а не на нас?
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09.03.2022 15:33 Ответить
Так говорити можуть лише терпіли
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09.03.2022 16:42 Ответить
Кацапы поняли что им подходит ....ц, по всем направлениям
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09.03.2022 15:31 Ответить
Коротко..
***** ***...і не відступить від своїх планів по зн щенню нашої України.
Будемо реалістами.
Отже.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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09.03.2022 15:32 Ответить
Одно из условий будет привезти им биг-тейстов
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09.03.2022 15:32 Ответить
.
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09.03.2022 15:32 Ответить
Донбасс, Крым, Кубань и так далее по списку, только тогда, какие либо разговоры с лишнехромосомной свинособакой - *****, не иначе!
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09.03.2022 15:33 Ответить
Негайно звільнити український Крим і Донбас, лише після цього Україна має виставити рашистам рахунок на виплату репарацій і список всієї рашистської кліки,котра голосувала за війну в Україну в міжнародному трибуналі, інакше рашист за кораблем птн- пнх
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09.03.2022 15:36 Ответить
Виводьте свою орду без переговорів, звільняйте Українут від свого, московського лайна. напали і переговорів хочуть...гітлер коли нападав переговорів не запитував, а московські фашисти запитують... що це? страх б,є по кремлю українською кувалдою.... репарації су...ки готовте...
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09.03.2022 15:37 Ответить
Американці кажуть, що у нас сила силенна кацапської агентури і колаборантів
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09.03.2022 16:46 Ответить
Мені чомусь здається, шо ми не поки що готові до цих перемовин. Основні тези напрацюємо до 9-го травня. Потім подамо на розгляд в ВР. Потім на доопрацювання у комітети ... Так що приходьте напркінці літа на середину кримського мосту. Простирадло біленьке знайдете?
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09.03.2022 15:38 Ответить
Вірити москалям - себе не поважати.
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09.03.2022 15:38 Ответить
сдохни мразь,и вон с УКРАИНСКОЙ земли!*** тебе а не переговоры!
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09.03.2022 15:41 Ответить
Русские фашисты скоро побегут. Они оставят и Донбасс и Крым.
Умоляю Банковую не продавать рашистский флот Китаю, только Индии!
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09.03.2022 15:41 Ответить
Перемовини? Слідкуйте за руками - з обох боків. Рашистам потрібен час, щоб закріпитись на півдні, та підтягнути резерви. Не ведіться!
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09.03.2022 15:42 Ответить
Вони не ведуться, це ми ведемося
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09.03.2022 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=epT3nvuv484
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09.03.2022 17:41 Ответить
Дякую! Важлива інформація.
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09.03.2022 17:56 Ответить
Вийди падло з офісу! Ніяких кроків назад
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09.03.2022 15:44 Ответить
Звучат победные реляции, пора давать салют победы в севастополе и рашка в панике сдается. Конец войне и танки наши быстры
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09.03.2022 15:46 Ответить
***** розлючене як скаженна псіна,що не вдалося зломити українській спротив,але воно і далі буде намагатися знищити Україну. Розмовляти з кацапом,це теж саме що пердіти у калюжу,звук є а користі ні,лише сморід.
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09.03.2022 15:49 Ответить
СМЕРТЬ ПУТИНСКОМУ ФАШИЗМУ.
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09.03.2022 15:50 Ответить
Жодних перемовин без наших Європейських друзів та посередників!!!
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09.03.2022 15:54 Ответить
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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09.03.2022 15:56 Ответить
ага, припікає!! і ракетки вже закінчуються, і вояки, і санкції впритул підступили!
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09.03.2022 16:05 Ответить
Zainteresovani, hm, znachit rano, podozhdjom kogda budite umoljatj. Kstati, togda uzhe budim prisustvovatj i mi, druzia Ukrainskogo narodu. Vi zhe ponimaite, chto tam ne budet nemcov da francuzov.
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09.03.2022 16:13 Ответить
Все это последний шанс на мир, нам всем нужно успокоиться и сконцентрироваться на предотвращении катастрофы иначе мы потеряем Украину.
Боже Всемилостивый! Спаси и Сохрани!
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09.03.2022 16:21 Ответить
Слідуючий раунд переговорів буде проведено в Харкові на центральній площі.
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09.03.2022 16:30 Ответить
Смерть окупантам!
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09.03.2022 17:00 Ответить
Только безоговорочное выполнение условий Украины рашистами! Начнутся сюси-пуси - разведут как лоха! Рашастан должен быть уничтожен!
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09.03.2022 17:32 Ответить
А шо такое,ваши требования изминились в связи с поражением?
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09.03.2022 18:34 Ответить
 
 