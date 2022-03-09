Российские военнопленные: Когда мы вернемся домой – восстанем против Путина и его власти
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнопленные россияне, захваченные после вторжения в Украину, обратились к Владимиру Путину, заявив, что пойдут против него, когда вернутся.
Об этом они заявили в Киеве во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Один из пленных, Владимир Рассказов, обратился к главнокомандующему в РФ, то есть Путину, чтобы он перестал влиять на Украину своим террористическим актом.
"Когда мы вернемся, мы восстанем против него", – заявил он.
"Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То, что он сделал с украинским народом", - сказал другой пленный, Александр Яковчук.
Также один из пленных обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, не желающее войны.
К слову, многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада приняла участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.
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веры нет калорашным свиньям ни в чем
Друзья, на различных иврито- и англоязычных сайтах и сообществах последние дни распространяется информация о якобы антисемитском инциденте с еврейским детским домом в «маленьком местечке» Житомир, подвергшемуся нападению «злобных украинских антисемитов». Оригинальная информация была опубликована 6.3.22 израильским порталом 0404, а потом переведена на различные языки, после чего чудесным образом исчезла с этого сайта. Имеющие отношение к детскому дому также не подтверждают эту информацию, подчеркивая не просто дружеское отношение с нееврейскими соседями, а всеобщую взаимопомощь, невзирая на национальное и религиозное происхождение, перед лицом смертельной опасности со стороны агрессора.
Проверяйте, пожалуйста, информацию и не распространяйте фейки. Структуры, занимающиеся мониторингом антисемитских происшествий, держат руку на пульсе и знают о происходящем!
UPD: Сообщение раввина города: https://www.facebook.com/jewish.zhytomyr/posts/990446158236663
Вас росгвардія спалить в крематоріях живцем як і будь кого з кацапо-рабів
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Якщо повернетесь.
За виконання злочинних наказів...кирдик
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Слава нації
Смерть москалям.
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Вельмі шкада... Зверы забіваюць ворагаў, баронячы сваіх дзяцей.
Уже перейдено точку неповернення.
Це не війна держав - це расова війна на винищення.
Тому коли ми будемо очищувати життєвий простір Євразії від унтерменшів, у першу чергу треба знищувати оту "совесть нации", інтелігенцію та іншу "еліту".
Не можна заганяти себе у пастку гуманістичних ілюзій!
Наша мета - не лікування і не перевиховання росіян.
Наша мета - тотальний етноцид, ліквідація "русской культуры" і "русской истории", і щоб навіть духу не лишилося від "русского духа".
Відповідно треба докорінно нищити будь-який потенціал "глубинного народа" до якогось виживання і відродження.
Слава Україні! Холокост кацапам!
якщо буде куди повертатися
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Прыгожая казка... Крыху на "Калабок" падобна.
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Ніколі. У гісторыі чалавецтва не было аніводнага выпадку, каб павешаныя ці расстраляныя ваенныя злачынцы вярнуліся куды-небудзь. А тым болей - дадому.
Они все забудут да другой день,или после первой рюмахи настойки боярышника в своем задрыщинске
Уяўляю, як ***** трасецца ад страху перад такімі "паўстанцамі"!
Будете її будувати із волонтерами світу
І не дай Боже знову візьметесь за зброю