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Российские военнопленные: Когда мы вернемся домой – восстанем против Путина и его власти

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военнопленные: Когда мы вернемся домой – восстанем против Путина и его власти

Военнопленные россияне, захваченные после вторжения в Украину, обратились к Владимиру Путину, заявив, что пойдут против него, когда вернутся.

Об этом они заявили в Киеве во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Один из пленных, Владимир Рассказов, обратился к главнокомандующему в РФ, то есть Путину, чтобы он перестал влиять на Украину своим террористическим актом.

"Когда мы вернемся, мы восстанем против него", – заявил он.

"Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То, что он сделал с украинским народом", - сказал другой пленный, Александр Яковчук.

Также один из пленных обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, не желающее войны.

К слову, многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада приняла участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+69
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09.03.2022 15:56
+48
брешуть
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09.03.2022 15:56
+35
da da da .... raskazyvaite.....
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09.03.2022 15:56
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09.03.2022 15:56 Ответить
наверно такую же сказку рассказывали вагнеровцы перед тем как их отпустили.
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09.03.2022 16:15 Ответить
Рашистам верить - себя не уважать ! Договор с рашистами не стоит и бумаги , на которой он написан !
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09.03.2022 17:00 Ответить
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09.03.2022 17:02 Ответить
da da da .... raskazyvaite.....
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09.03.2022 15:56 Ответить
Коли вони повернуться, то вже не буде ні рашки ні їхнього х@йла!
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09.03.2022 16:33 Ответить
брешуть
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09.03.2022 15:56 Ответить
100%
веры нет калорашным свиньям ни в чем
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09.03.2022 17:04 Ответить
!!!!!ОСТОРОЖНО, ФЕЙК!!!!!

Друзья, на различных иврито- и англоязычных сайтах и сообществах последние дни распространяется информация о якобы антисемитском инциденте с еврейским детским домом в «маленьком местечке» Житомир, подвергшемуся нападению «злобных украинских антисемитов». Оригинальная информация была опубликована 6.3.22 израильским порталом 0404, а потом переведена на различные языки, после чего чудесным образом исчезла с этого сайта. Имеющие отношение к детскому дому также не подтверждают эту информацию, подчеркивая не просто дружеское отношение с нееврейскими соседями, а всеобщую взаимопомощь, невзирая на национальное и религиозное происхождение, перед лицом смертельной опасности со стороны агрессора.
Проверяйте, пожалуйста, информацию и не распространяйте фейки. Структуры, занимающиеся мониторингом антисемитских происшествий, держат руку на пульсе и знают о происходящем!

UPD: Сообщение раввина города: https://www.facebook.com/jewish.zhytomyr/posts/990446158236663
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09.03.2022 15:56 Ответить
У нас не може бути окремих дитячих будинків для українців, євреїв, молдаван і т д,
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09.03.2022 15:59 Ответить
Антисемитизм - один из признаков хрюскомирности. Если где-то слышите вариации "во всем виноваты евреи!", то знайте, перед вами с вероятностью 99% хрюсская свинья или манкурт.
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09.03.2022 16:00 Ответить
Никто не обвиняет всех евреев, но у нас в ВР 70% евреев сейчас, и през еврей, и его хозяин тоже еврей.
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09.03.2022 16:05 Ответить
еврейский детский дом как-то фантастически звучит. евреи своих осиротевших детей разбирают по родственникам
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09.03.2022 16:14 Ответить
Счас, восставать они будут здесь же, выполняя задание, о котором ничего не знали.
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09.03.2022 15:57 Ответить
Пофігу що вони говорять
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09.03.2022 15:57 Ответить
До нашої перемоги ви будете займатися суспільно корисною важкою фізичною працею, а там видно буде...)
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09.03.2022 15:57 Ответить
Гидко
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09.03.2022 15:58 Ответить
Рабы не могут и не смогут, потому что они рабы.
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09.03.2022 15:58 Ответить
не "когда", а "если".
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09.03.2022 15:58 Ответить
Повстанете ?

Вас росгвардія спалить в крематоріях живцем як і будь кого з кацапо-рабів
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09.03.2022 15:58 Ответить
Майже по Станіславському: "Не вірю!!!"
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09.03.2022 15:59 Ответить
врут !
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09.03.2022 15:59 Ответить
Ага, сначала в автозак, а потом или в Гулаг или к стенке чтобы попасть в рай (как завещал великий Ху)
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09.03.2022 16:00 Ответить
Кацапам вірити - себе не поважати.
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09.03.2022 16:00 Ответить
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09.03.2022 16:07 Ответить
брешуть конечно
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09.03.2022 16:00 Ответить
Ага, січас. Повернуться, мєсячішко побухають. А тоді всьо бросят і айда бунтовать.
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09.03.2022 16:00 Ответить
Коли ви повернетеся з полону, то не буде вже ні *****, ні вашої рашки.
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09.03.2022 16:01 Ответить
Випередили ))
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09.03.2022 16:03 Ответить
Там нижче я написав більш вирогідний варіант
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09.03.2022 16:08 Ответить
Ви в цьому впевнені? Он "в'язень сумління" Ходорковський вже прокукарікав про те, щоб не допустити розпаду росії.
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09.03.2022 16:45 Ответить
Абсолютно. На півнів увагу не звертаю.
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09.03.2022 16:47 Ответить
Коротко
..
Якщо повернетесь.
За виконання злочинних наказів...кирдик
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 16:01 Ответить
Спочатку треба відбудувати все що зруйнували, то хіба вже в іншому житті хай мріють про повернення.
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09.03.2022 16:01 Ответить
Це навіть не анекдот.
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09.03.2022 16:02 Ответить
"восставателям" перед тим років з 20 посидіти і Україну відбудувати доведеться.
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09.03.2022 16:03 Ответить
постанут ... но только на колени, что бы получить новую технику и поедут опять сюда убивать людей ...
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09.03.2022 16:03 Ответить
Есть среди и них люди, неможет не быть, но на данный момент для нас начиная от пуйла,генералов, политиков, летчиков, артелеристов и заканчивая пехотой и каждым москалем в россиси, это враги и верить им нельзя. Если здаются то плен конечно - мы ведь не звери, но все равно оставлять их отстраивать то что натворили, это минимум что они должны делать за свои националтные москальские зверства.
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09.03.2022 16:03 Ответить
мы ведь не звери

---

Вельмі шкада... Зверы забіваюць ворагаў, баронячы сваіх дзяцей.






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09.03.2022 16:09 Ответить
Есть человеческие нормы, и я хочу что бы наш народ уважали и считали равным себе цивилизованные страны, а не считали за отсталых дикарей как москалей или каких то исламских фанатиков. Брать в плен если здаются, это правило войны. А если за пленным откроются зверства к мирному населению, то понятно утилизировать.
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09.03.2022 16:16 Ответить
Нагадаць Вам, што па прысудзе Нюрнберскага трыбуналу зрабілі цывілізаваныя страны з фашысцкімі нелюдзямі, якія напалі на іхнія краіны?
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09.03.2022 16:23 Ответить
На бальшыні з гэтых абарванцаў няма ні ваеннай формы, ні вайсковых адзнакаў. Так што не толькі de facto, але й de iure - гэта проста ўзброеныя бандыты, на якіх не распаўсюджваюцца законы і звычаі вайны.
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09.03.2022 16:37 Ответить
Як казав один із рейхскомісарів - "якщо я побачу росіянина, гідного сісти зі мною за один стіл, я маю розстріляти його першим".
Уже перейдено точку неповернення.
Це не війна держав - це расова війна на винищення.
Тому коли ми будемо очищувати життєвий простір Євразії від унтерменшів, у першу чергу треба знищувати оту "совесть нации", інтелігенцію та іншу "еліту".
Не можна заганяти себе у пастку гуманістичних ілюзій!
Наша мета - не лікування і не перевиховання росіян.
Наша мета - тотальний етноцид, ліквідація "русской культуры" і "русской истории", і щоб навіть духу не лишилося від "русского духа".
Відповідно треба докорінно нищити будь-який потенціал "глубинного народа" до якогось виживання і відродження.
Слава Україні! Холокост кацапам!
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09.03.2022 16:15 Ответить
Крокодилячі сльози, немає їм віри
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09.03.2022 16:03 Ответить
спочатку хай повернуться
якщо буде куди повертатися
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09.03.2022 16:03 Ответить
Коли ви повернетеся додому, то плєшивий буде лежати в мавзолеї вже майже тридцять років
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09.03.2022 16:03 Ответить
Вони перший раз в житті відчули свободу слова, побачили, як живуть люди, а не раби, ніхто за вислювлювання проти влади не садить по тюрмам і хлопцям захотілось прикончити путлера.
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09.03.2022 16:03 Ответить
хлопцям захотілось прикончити путлера

---

Прыгожая казка... Крыху на "Калабок" падобна.
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09.03.2022 16:06 Ответить
Коли ми повернемося додому

---

Ніколі. У гісторыі чалавецтва не было аніводнага выпадку, каб павешаныя ці расстраляныя ваенныя злачынцы вярнуліся куды-небудзь. А тым болей - дадому.
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09.03.2022 16:04 Ответить
Лет 20 спустя...после упорного труда и восстановления разрушенных городов.
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09.03.2022 16:04 Ответить
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09.03.2022 16:04 Ответить
Ой
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09.03.2022 16:05 Ответить
хожу по рос.пабликам. Этих ******* ни кто не слушает на росиси. Все понимают, что в плену и в убийстве Кеннеди сознаешься, так зачем нам их слушать. Понятно, что ******* травят
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09.03.2022 16:05 Ответить
"хожу по рос.пабликам" - фу, ну ты и извращенец. Ещё и об этом говоришь публично. Ты ещё тут всем расскажи, что ты купил козу и её, того... используешь.
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09.03.2022 16:18 Ответить
Как интересно написал, "нам слушать". Не слушай, включай кисель тв.
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09.03.2022 17:03 Ответить
Ага. Верьте им больше. Сколько пленных кацапоидов Украина отпустила с 2014 года? Кого то услышали после етого? В лучшем случае залезут в нору и получат компенсацию а то и опять приедут в Украину воевать
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09.03.2022 16:07 Ответить
Ага,вам ,гниди, зазделегідь бойову задачу ставлять,при попаданні в полон розповідати що хочуть,робити що вимагають щоб тільки поскоріше повернутися до підрозділу з найменшими ушкодженнями,тоді без покарання.
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09.03.2022 16:07 Ответить
Че только не ******** когда ссыкотно...
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09.03.2022 16:09 Ответить
Повстануть проти *****? Угу, повстануть... Повставатєлі, *****. ***** накаже - поїдуть назад "на учєнія" в Україну, орки їбані.
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09.03.2022 16:10 Ответить
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!
Они все забудут да другой день,или после первой рюмахи настойки боярышника в своем задрыщинске
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09.03.2022 16:11 Ответить
"Постанемо проти Путіна"...

Уяўляю, як ***** трасецца ад страху перад такімі "паўстанцамі"!
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09.03.2022 16:12 Ответить
Твльки дохдий кацап не бреше
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09.03.2022 16:12 Ответить
Так і повірили, будете відновлювати те що розвалили, навіть не знаю що їм можна довірити робити рукожопим
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09.03.2022 16:13 Ответить
Плеть и чел, обученный ею пользоваться, в этом направлении делают чудеса. Так что работа найдется.
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09.03.2022 16:44 Ответить
Да, забыл добавить, что пуйло в ноябре 2019 денонсировал Женевскую конвенцию. Поэтому это все не "военнопленные", а обычные уголовники с "мокрухой".
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09.03.2022 16:45 Ответить
А как докажут эти звери??? Здесь в свободной Украине можно теперь ********* все что угодно. Приедут домой и сразу станут лидерами освободительного движения против путина. Ну-ну...
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09.03.2022 16:13 Ответить
А-ха-ха. Давно так не сміявся... Цим гумористам - місце в "камеді-клаб".
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09.03.2022 16:13 Ответить
Почему он назвал *****, таким длинным именем?
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09.03.2022 16:13 Ответить
Уж больно он в плену стал "грозен", как я погляжу. Что тебе мешало сделать это до плена? Кишка тонка, только с безащитными воевать можете или "героически стоять" за спинами женщин и детей, мрази человекоподобные!
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09.03.2022 16:17 Ответить
Киздять.
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09.03.2022 16:18 Ответить
Блаблаблаблабла
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09.03.2022 16:20 Ответить
Стадо в стойле не мычит , оно жрёт, срёт и трахается. Обычные животные.
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09.03.2022 16:20 Ответить
Ага, в Німецькому полоні може також так думали, і відправились освоювати північ, ті кого не вбили звісно
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09.03.2022 16:22 Ответить
Вони смішні, "коли ми повернемося додому", дзвоніть зараз своїй підарні, щоб вони поверталися свої танки на москву.
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09.03.2022 16:26 Ответить
розвертали свої танки
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09.03.2022 16:27 Ответить
От вас дождешься!!!! Сначала отстроите то что разрушили а потом мы посмотрим!
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09.03.2022 16:27 Ответить
А еще мы с понедельника бросаем курить
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09.03.2022 16:28 Ответить
Хтось вірить хоча одному слову цих уйо...ків?
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09.03.2022 16:31 Ответить
Бачили ми їх "повстання"
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09.03.2022 16:32 Ответить
Однозначно, как минимум до конца войны нельзя возвращать пленных россиян в РФ! Их опять погонят воевать в Украину, как уже опытных обстрелянных бойцов. Они будут ещё злее и мстительные, и жёстче. Таким образом, война для украинцев продолжится, причем ещё в более худшем варианте. Так как враг станет более осведомлён о нашей наивности.
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09.03.2022 16:37 Ответить
Согласно Женевской конвенции военнопленные рядового состава занимаются физическим трудом, а офицеры могут ничего не делать. Однако пуйло в ноябре 2019 года денонсировл сию Конвенцию. Посему эта мерзость совсем не военнопленный, а обычный уголовник. И сидеть ему дооолго. И пахать будет, отрабатывая еду. Посему зря он засобирался "возвращаться"... хитрожопый типа.
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09.03.2022 16:41 Ответить
розсмішили раби
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09.03.2022 16:46 Ответить
Брехня нова. Але .........
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09.03.2022 16:47 Ответить
В полоні їм дозволено говорити все щоби залишитись живими.
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09.03.2022 17:00 Ответить
Перестрелять бы, а лучше заставить аырыть траншею, скинуть, загорнути землею, и хай сдыхают медленно и долго.
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09.03.2022 17:05 Ответить
Брешуть! Пускай вначале отстроят то, что разрушили, а потом (лет через 5-10) если не сдохнут - поедут до дому.
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09.03.2022 17:06 Ответить
Через 20 років ви вернетесь додому!
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09.03.2022 17:13 Ответить
Пацани, ви вже повернетесь у Нову Росію
Будете її будувати із волонтерами світу
І не дай Боже знову візьметесь за зброю
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09.03.2022 17:35 Ответить
куда вам трусливым *****!
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09.03.2022 17:37 Ответить
вірити кацапським **********, себе не поважати
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09.03.2022 17:37 Ответить
ага, сейчас...они вечные терпилы и холопьё. не верьте рашисткой сволоте !
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09.03.2022 17:40 Ответить
Брехня! Когда попадут в орду, втянут язык в жопу, зашухерятся и будут сидеть как мышки. Это в лучшем случае, а можут еще под суд попасть за здачу в плен
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09.03.2022 17:44 Ответить
Главное переломить сознание россиян,многие в РФ считают , что ихние войска освободители...
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09.03.2022 18:59 Ответить
Лол, кек, чебурек! Брешуть, як дишуть.
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09.03.2022 19:36 Ответить
Воставатєлі хрєнові 🤣
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11.03.2022 08:45 Ответить
 
 