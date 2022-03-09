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Авиаудар неуправляемой бомбой по Чернигову может быть расценен как военное преступление, - Amnesty International. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Авиаудар неуправляемой бомбой по Чернигову может быть расценен как военное преступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

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Речь идет об авиаударе, произошедшем 3 марта в 12:15. Тогда погибли 47 мирных жителей.

Как сообщается, несколько бомб были сброшены между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой.

Были использованы авиабомбы ФАБ-500, весом 500 кг.

Авиаудар неуправляемой бомбой по Чернигову может быть расценен как военное преступление, - Amnesty International 01

Обзорная карта показывает области повреждений, подтвержденных фотографиями и видео из открытых источников в результате ударов 3 марта 2022 года в Чернигове. Важная гражданская инфраструктура также показана в непосредственной близости от районов подтвержденного ущерба. Очереди были замечены в двух продовольственных магазинах в непосредственной близости на спутниковых снимках от 28 февраля (не показаны).

"Это было безжалостное, невыборочное нападение на людей, когда они занимались повседневными делами в своих домах, на улицах и в магазинах", - заявила Джоанна Маринер, директор Amnesty International по кризисному реагированию.
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Топ комментарии
+28
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09.03.2022 15:58
+12
Як тільки вони перетнули наш кордон - це вже злочин проти держави Україна та її народу.
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09.03.2022 16:07
+11
А удар крилатою ракетою? Вся війна проти України військовий злочин.
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09.03.2022 16:00
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09.03.2022 15:58 Ответить
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09.03.2022 16:12 Ответить
Не може, а має бути розгінного як військовий злочин.
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09.03.2022 15:59 Ответить
розцінено
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09.03.2022 16:03 Ответить
А удар крилатою ракетою? Вся війна проти України військовий злочин.
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09.03.2022 16:00 Ответить
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09.03.2022 16:01 Ответить
Zombi-Крым
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09.03.2022 16:24 Ответить
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09.03.2022 16:05 Ответить
а керованною, новогодний фейерверк...
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09.03.2022 16:06 Ответить
Як тільки вони перетнули наш кордон - це вже злочин проти держави Україна та її народу.
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09.03.2022 16:07 Ответить
Срочно нужны малые мобмльные партизанско - диверсионные отряды 30 - 50 чел для уничтожения забдудших, застрявших и просто стоячих орков. Мотаясь по малым населенным пунктам они бы хорошую службу сослужили.
Семенченко в свое время крепко тормозил наступление врага таким способом.За что теперь и сидит - проскакивала инфа, что по просьбе Москвы.
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09.03.2022 17:03 Ответить
Мені подобається "може ".тобто може і не бути воєнним злочином.так ,курви міжнародні?
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06.08.2022 23:41 Ответить
 
 