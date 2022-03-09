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Россия признала, что отправляет срочников в Украину и что их взяли в плен. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Минобороны РФ наконец-то признали, что солдат-срочников отправляют на войну в Украину.

Об этом впервые открыто заявил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции (войны. – Ред.) на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", – уверяет Конашенков. .

Кроме того, он отметил, что ряд военнослужащих, в том числе срочной службы, были захвачены в плен.

"В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению пленных военнослужащих", - сообщил Конашенков.

Также читайте: Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ
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Топ комментарии
+47
О как завизжали, свиньи кацапские! Кстати, пошли слухи, что фсбэшники тикают с семьями из Крыма.
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09.03.2022 16:41
+29
хай тікають, менше потім Криму чистити від кацапні
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09.03.2022 16:42
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Ага- екскаватором, аби руки не бруднити.
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09.03.2022 16:43 Ответить
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09.03.2022 16:46 Ответить
☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє.

🔺Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot.
Його мета - надати громадянам можливість передавати інформацію щодо:

-виявлення снарядів, що не здетонували;
-виявлення місця розташування техніки та/або бійців ворога;
-виявлення мародерів;
-виявлення міток/позначок, що залишає ворог.

🔺Функціонал боту дозволяє обрати область та тип повідомлення, додати геопозицію, фотодокази та власний коментар.
Інформація зберігається на потужностях, що належать Україні та перебувають у керуванні Кіберполіції!

💪🇺🇦Наша перемога вже близько! Все буде Україна!
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09.03.2022 16:52 Ответить
19 березня 2019 року СММ ОБСЄ зазначила у звіті, що 16 березня 2019 біля смт Южна Ломуватка БПЛА місії зафіксував 2 системи РЕБ, зокрема й «Тираду-2».[6] У квітні 2019 року було опубліковано фото системи з безпілотника ОБСЄ.[7][8]

Т.е. аналоговнетную тираду спокойно сфоткал обычный беспилотник ОБСЕ? Станцию РЭБ на уровне околоземного пространства? Не, не может такого быть)))
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09.03.2022 16:53 Ответить
Тирада-2 - російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку.

Комплекс завершили розробляти восени 2018 року
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09.03.2022 17:31 Ответить
А как же буряты? Я так не играю. Мне жареные буряты ну вабще сильно нравились
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09.03.2022 16:41 Ответить
О как завизжали, свиньи кацапские! Кстати, пошли слухи, что фсбэшники тикают с семьями из Крыма.
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09.03.2022 16:41 Ответить
хай тікають, менше потім Криму чистити від кацапні
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09.03.2022 16:42 Ответить
А я казав що Крим повернемо ще за нашої пам'яті? А мені - "та нєє, то на багато поколінь..".

Зараз світ став дуже швидким.
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09.03.2022 16:47 Ответить
врали... врали... врали...
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09.03.2022 16:42 Ответить
Это не ложь, а русская гибридная правда.
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09.03.2022 16:47 Ответить
Без прикола. Сурков (нас. фамилия Кабыров, русского та не найдешь) придумал "Суверенная демократия"
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09.03.2022 16:50 Ответить
Занадто голосно- не визнали, а вкотре збрехали. Та вже добре, що ми їх змусили виправдовуватися.
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09.03.2022 16:42 Ответить
Які ж вони мерзотні та бридкі у своїй брехні!
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09.03.2022 16:42 Ответить
Жалюгідні брехливі шакали.
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09.03.2022 16:49 Ответить
до речі...

Сегодня ночью в Беларуси будет до -20.

В четверг, 10 марта, в Беларуси будет малооблачно, сообщает Белгидромет. Осадки не прогнозируются. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Термометры ночью покажут от -6 по юго-западу до -20 по северо-востоку страны. Днем ожидается -5...+ 1.
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09.03.2022 16:42 Ответить
Дизеля будут стоять. У нас каждый год проблемы с дизелем в морозы, не смотря на все арктики гамнярктики. Будет весь дизельный металлолом с парафином в фильтрах стоять, мож украинцам в прифронтовых зонах полегче будет.
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09.03.2022 16:47 Ответить
ДА!!!!. с 24.02.2022 каждое утро смотрю за погодой.... БОГ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ!!!
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09.03.2022 16:51 Ответить
ЄС затвердили нові секторальні санкції проти РФ та Білорусі за війну з Україною:

▪️ Запроваджуються обмеження на експорт до Росії товарів, пов'язаних з морською навігацією та радіокомунікацією.

▪️ Розширюють список підсанкційних юридичних осіб та організацій, на яких поширюються обмеження щодо інвестицій, цінних паперів та фінансових інструментів.

Особливий акцент цього разу був на Білорусь: «Ми закриваємо прогалини запроваджених раніше санкцій і застосовуємо нові заходи проти фінансового сектора Білорусі". Заборона на

▪️ ввезення євро готівкою у Білорусь.

▪️ транзакції з Центральним банком Білорусі, пов'язані з управлінням резервами або активами та надання держфінансування для торгівлі або інвестицій у Білорусі;

▪️ лістинг та послуги щодо акцій білоруських держпідприємств на торгових майданчиках ЄС з 12 квітня 2022 року;

▪️ розміщення депозитів у понад 100 000 євро від громадян або резидентів Білорусі у Євросоюзі, ведення рахунків білоруських клієнтів центральними депозитаріями цінних паперів та продаж номінованих у євро цінних паперів білоруським клієнтам; https://t.me/UkraineNow/4486
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09.03.2022 16:58 Ответить
і мама не узнает хде могілка твоя..
не беда -еще нарожает.. ублюдков
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09.03.2022 16:42 Ответить
а что вы хотите ? ГЛУБИННЫЙ НАРОД, так углубились что не найдешь
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09.03.2022 19:54 Ответить
раша - страна фейк
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09.03.2022 16:42 Ответить
Не виведено, а вивезено!
У вигляді трупів!
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09.03.2022 16:43 Ответить
Визнали, це фігня, скільки ще цікавих новин чекає на московитських самок.
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09.03.2022 16:43 Ответить
Самки зайняті. Рожають. Їхнім дітям виписують свідоцтво про народження разом з похоронками, щоб два рази не ходити.
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09.03.2022 16:51 Ответить
Які похоронки,- довідки про безвісті пропавших, щоб виплат не було! Вилупився і щез.
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09.03.2022 17:52 Ответить
ще розмір фактичних втрат раші визнають

не в життях, їм життя їхніх людей пофіг

в грошах.

і це тільки залізо що залишається в Україні

+ збитки від санкцій
+ збитки репутаційні (які не відмінити і не применшити ніколи)

і раша розпвдеться сама
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09.03.2022 16:43 Ответить
страна ********.
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09.03.2022 16:44 Ответить
Ну вот, то-то, а то «мама, мама»! (с)
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09.03.2022 16:45 Ответить
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09.03.2022 16:52 Ответить
визнали, тому що ті попали в полон і можуть якось засвітитись іншим чином. парашку чекає ще много откритій чУдних.
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09.03.2022 16:45 Ответить
Куда ***** выводить?Самое интересное в этих"учениях" только начинается.Кстати,кацапские свиноматки,берите ипотеку и не ссыте.100% закроете.
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09.03.2022 16:46 Ответить
Дрг это чел 20. Итого 20 укр. диверсантов взяло полтысячи срочников в плен.
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09.03.2022 16:46 Ответить
ах это подлое ДРГ...захватило мальчиков-тыловиков (???) в плен...наверное где-то на территории рашки)))))
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09.03.2022 16:52 Ответить
Да, маленьких, в трусиках
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09.03.2022 16:58 Ответить
Мразь очкастая
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09.03.2022 16:47 Ответить
"Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії", - запевняє Конашенков."
А тех, кому черный полиэтиленовый пакет по размеру не подошел как выводили, фрагментами?
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09.03.2022 16:48 Ответить
Эконом-классом выводят-по двое в одном пакете.
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09.03.2022 16:54 Ответить
Что-то типа пазла собери сына (мужа)?
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09.03.2022 17:03 Ответить
Угу..А лишние запчасти могут перекрутить на фарш и сожрать.Этим свинособакам пох что жрать.
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09.03.2022 17:07 Ответить
Баби рассії! Рожайте понаднормово і в короткі терміни! Дайош от зачатія до родів три місяці! Х-лу потрібне м"ясо!
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09.03.2022 16:49 Ответить
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09.03.2022 16:50 Ответить
Не розумію чому так мало гелікоптерів збив? Чому не 25? Щось недопрацювали
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09.03.2022 16:56 Ответить
Экипаж Гарбуза возле села Баштановка... Рашисты скоро и песню сочинят, уж больно эпический сюжет получается.
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09.03.2022 17:08 Ответить
а тут и не надо даже долго сочинять ))) есть українська народна казка у віршах )))
***
Ходить гарбуз по городу,
питається свого роду -
"Ой чи живі, чи здорові
всі родичі гарбузові?"
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09.03.2022 18:01 Ответить
Дебіли кацапські хоча б глянули на карту де це місце про яке вони байку складають :https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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09.03.2022 19:06 Ответить
у бульбанфюрера сто пудов усы на заднице поседели.
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09.03.2022 21:26 Ответить
это еще херня. касапня вооще в ударе. сегодня по удмурт тв рассказали как ихний херойский ватолетчик под Херсоном в первые минуты боя был подбит, но это ему не помешало на подбитом ватоплане уничтожить 5 ( карл ПЯТЬ!) литаков нацбатов и по дороге взад , на крым еще смог подбить три дрона и при этом еще вернуться на крымский аэродром.
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09.03.2022 17:14 Ответить
Ганс-Кристиан Андерсен перевернулся в гробу!!!
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09.03.2022 19:19 Ответить
Кто знает... Может переворачиваясь на другой бок Ганс-Кристиан сказал: "Гут, Вальдемар, гут."
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09.03.2022 21:29 Ответить
И это...Если этих ********* выведут,кто ж тогда за дачу Кабаевой воевать будет?ППС-ники и гаишники?
Дырявый Рамзанка уже не такой борзый?
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09.03.2022 16:51 Ответить
Ну это из той серии,как после попадания джавелина в танк, солдаты не растерялись и продолжили воевать, уничтожив ещё два танка злобных бИндеровцев.Сплошная ложь короче.
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09.03.2022 16:51 Ответить
ай ай, злые нацбатальоны захватили мальчиков-срочников в трусиках
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09.03.2022 16:52 Ответить
Если где-то кое-кто у нас порой... Суки лживые!
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09.03.2022 16:53 Ответить
Все идет к тому, что они и путина ****** скоро признают.
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09.03.2022 16:55 Ответить
Шо ж таки означает "рф"? "Родина фейков" или "родина фашизма"? Или это два в одном?
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09.03.2022 16:57 Ответить
а це нічого взагалі не означае - дві різні букви і не більше.
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09.03.2022 17:28 Ответить
Patriotism rukih eto otkazatsia ot svoih vojenih, ne to chto ne sobirajet ih a otricajet ih suchrestvovanije. Vot na zametku ruskomu idiotu - sevodnja ti otricajesh i otkazivajeshsia ot ubitogo vojenogo, sobaki rastaskivajet, ptici gloza vikljovivajet - a vedkj zavtra prizovut tebja i tebja ubjot, 100% ubjot itvojo telo budet tirzatj sobaki i klevatj voroni.
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09.03.2022 16:58 Ответить
Предложение кацапам угонять рашкины самолеты

Угнал, посадил-получил 1 млн $!

09.03.2022 16:58

https://youtu.be/5szWN94OVDM
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09.03.2022 16:59 Ответить
Цыгане могут успеть раньше
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09.03.2022 17:03 Ответить
Великие и ужасные "нацбатальйоны". Нигде от них спасенья нет. А конашенков будет висеть.
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09.03.2022 17:01 Ответить
та ясное дело што сам он не застрелится, поэтому его придется скальпировать без наркоза.
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09.03.2022 17:17 Ответить
ИХТАМНЕТ, они сожжены
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09.03.2022 17:06 Ответить
Даже тут не без пиз***жа. Оказывается срочников небыла но их подкинули укроДРГ.
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09.03.2022 17:14 Ответить
Захваченных в плен срочников не отдавать. Пару штук можно расстрелять, а остальные, это хороший обменный фонд.
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09.03.2022 17:15 Ответить

рашистська сволота, гори у пеклi !
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09.03.2022 17:20 Ответить
"генерал Мороз" допоможе
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09.03.2022 17:22 Ответить
Стара пісня. Щось подібне "співали" в 2014 році в Криму і Донбасі, - "іх там нєт" взагалі.
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09.03.2022 17:56 Ответить
вьіведеньі в землю
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09.03.2022 17:58 Ответить
ох і ****** брехливі!!!
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09.03.2022 18:23 Ответить
И шо? Коцапью этой отмазки достаточно!
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09.03.2022 18:55 Ответить
Китайці закидують своїх ві-за-ві шапками....москальська фашистська хунта вирішила нас закидати гарматним м"ясом.
Більш ніж 12 тис. тіл , Ну самі справжні людожери.
А тепер черга кадировців і вагнерівців. Але цим фашистам вже треба буде відрізати голови бо вони перевертні перевдягаються у жінок, негрів, сирійців, афганців, а як голову відтяв повертає москальській облік ... призовника.
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09.03.2022 19:54 Ответить
 
 