РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13348 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
7 291 12
Киевская область (3537) эвакуация (1751) Буча (429) Гостомель (90)

Российские оккупанты сорвали эвакуацию гражданских лиц из Бучи и Гостомеля, - Бучанский горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты сорвали эвакуацию гражданских лиц из Бучи и Гостомеля, - Бучанский горсовет

Российские оккупанты сорвали эвакуацию гражданских граждан из Бучи и Гостомеля, 50 автобусов остаются заблокированными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета.

"Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пропагандисты телеканала Минобороны России "Звезда" запретили военному говорить о потерях войск РФ: "Я не хочу это слышать!". ВИДЕО

При этом в горсовете проинформировали, что из Ворзеля эвакуация продолжается: водители совершили уже второй спасательный круг и перевозят жителей в Киев.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Взяли в заложники мирных людей как щит.
Кацапы всегда так делали.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:47
+3
https://twitter.com/i/status/1501582605745065993
показать весь комментарий
09.03.2022 17:47
+3
Там повно людей, десятки тисяч. Без паніки та поспішливих рішень.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну как дагаварились с окупантами? Зато будьте уверены что окупанты использовали перемирие для закрепления на более выгодных позициях что приведет к еще большим жертвам
показать весь комментарий
09.03.2022 17:44 Ответить
Чітко видно, що ти такий саме нЕлюд, як і москалі- горіти вам разом у пеклі!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:48 Ответить
Нічого виб'ють , хоч їх і багато але кілкість зомбаків не бескінечна , тим більше вони не до кінця розуміють нахер о це все їм
показать весь комментарий
09.03.2022 17:50 Ответить
Жах. Нещасні люди.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:44 Ответить
Ну що панове.
Закінчиться евакуація, пора рівняти з землею і іти в наступ.
Поки орки не нарили нір, з яких їх доведеться викурювати.
Жаль свого майна, але там все одно нічого живого вже не залишилось, все доведеться відбудовувати.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:45 Ответить
Там повно людей, десятки тисяч. Без паніки та поспішливих рішень.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:49 Ответить
https://twitter.com/i/status/1501582605745065993
показать весь комментарий
09.03.2022 17:47 Ответить
Интересно, вылезли или геройски сдохли за фюрера?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:51 Ответить
Взяли в заложники мирных людей как щит.
Кацапы всегда так делали.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:47 Ответить
А вибити їх звідти не можна, то ж кажуть, що вони воювати не хочуть і не мають мотивації?
показать весь комментарий
09.03.2022 18:18 Ответить
сніг тане і вода в Ірпені піднялася...

показать весь комментарий
09.03.2022 18:49 Ответить
Для чого тоді Кулеба їде на переговори (та ще прямі переговори без США) з Лавровим , якщо агресор не припиняє війну , не відмовляється від своїх ультиматумів та зриває обіцяні "зелені коридори" для евакуації мирного населення , яке без води , їжі , опалення і під постійними обстрілами ? ? ? Банді Путіна потрібна пауза для перегрупування сил !
показать весь комментарий
09.03.2022 20:02 Ответить
 
 