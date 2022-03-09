Кабмин ввел контроль цен на ряд позиций хлеба, круп, муки, растительного масла, яиц, мяса, овощей, лекарств и горючего
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина на период действия военного положения поручила областным военным администрациям вместе с Нацполицией, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой обеспечить контроль за установлением розничными продавцами цен на ряд товаров, в частности на муку пшеничную, макаронные изделия, батон, хлеб, крупу гречневую, крупу овсяную.
Согласно постановлению Кабинета министров №223 от 6 марта, опубликованному на сайте правительства, в этом списке также свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное и сахар кристаллический, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.
Помимо того будет осуществляться контроль розничных цен капусты белокочанной, лука репчатого, свеклы, моркови, картофеля, этанола (раствор 96%), отечественных нестероидных противовоспалительных и антибактериальных лекарств, бензина А-95, дизтоплива и сжиженного газа.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 7 марта заявил, что правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. По его словам, в частности, правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.
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товари по контрольваних цінах стануть дефіцитом і здрастуй чорний ринок з іншимі цінами.
совок - проходили.
можливо на певний і короткий час це і має сенс.
тут треба бути дуже обережним бо так і до совка доплюнути можна.
а орки саме за тим і напали - загнати всіх обратно в совок.
дуже і дуже обережно коли влада намагаеться контролювати ціни і ринок.
бо слідуючій крок це "планова економіка".
Миттєво проблема була вирішена. За 1 день.
Про такси не знаю, не езжу
надо ещё бороться в продажей гуманитарки, приравнять это к мародёрству.