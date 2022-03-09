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Новости Война в Украине Война
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бензин (289) война (46661) Кабмин (13800) лекарства (1188) продукты (1507) хлеб (200) цены (2279)

Кабмин ввел контроль цен на ряд позиций хлеба, круп, муки, растительного масла, яиц, мяса, овощей, лекарств и горючего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кабмин ввел контроль цен на ряд позиций хлеба, круп, муки, растительного масла, яиц, мяса, овощей, лекарств и горючего

Украина на период действия военного положения поручила областным военным администрациям вместе с Нацполицией, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой обеспечить контроль за установлением розничными продавцами цен на ряд товаров, в частности на муку пшеничную, макаронные изделия, батон, хлеб, крупу гречневую, крупу овсяную.

Согласно постановлению Кабинета министров №223 от 6 марта, опубликованному на сайте правительства, в этом списке также свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное и сахар кристаллический, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Помимо того будет осуществляться контроль розничных цен капусты белокочанной, лука репчатого, свеклы, моркови, картофеля, этанола (раствор 96%), отечественных нестероидных противовоспалительных и антибактериальных лекарств, бензина А-95, дизтоплива и сжиженного газа.

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Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 7 марта заявил, что правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. По его словам, в частности, правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
тільки боюсь це рішення саме спекуляції і зроблять.
товари по контрольваних цінах стануть дефіцитом і здрастуй чорний ринок з іншимі цінами.
совок - проходили.
можливо на певний і короткий час це і має сенс.
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09.03.2022 17:57
+4
Смішно
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09.03.2022 17:46
+4
Або платити дорого і мати харчі, або сидіти взагалі без харчів. Зараз бажаючих ризикувати життям аби вийти на роботу дуже мало, тому підвищення роздрібних цін - єдина можливість мати їжу у магазах.
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09.03.2022 17:54
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Смішно
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09.03.2022 17:46 Ответить
Чому?
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09.03.2022 17:52 Ответить
Що смішного, стандартне рішення проти спекуляцій.
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09.03.2022 17:53 Ответить
тільки боюсь це рішення саме спекуляції і зроблять.
товари по контрольваних цінах стануть дефіцитом і здрастуй чорний ринок з іншимі цінами.
совок - проходили.
можливо на певний і короткий час це і має сенс.
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09.03.2022 17:57 Ответить
Не вийде, завезуть з за кордону.
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09.03.2022 17:59 Ответить
тому і сказав на короткий час і в деяких місцях.
тут треба бути дуже обережним бо так і до совка доплюнути можна.
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09.03.2022 18:02 Ответить
Совок був закритою системою, хоча подалі від кордону може й бути як ви написали, просто не захтять їхати під можливі авіаудари.
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09.03.2022 18:17 Ответить
саме про це і писав.
а орки саме за тим і напали - загнати всіх обратно в совок.
дуже і дуже обережно коли влада намагаеться контролювати ціни і ринок.
бо слідуючій крок це "планова економіка".
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09.03.2022 18:23 Ответить
ти просто тварина!!!! люди голодують!!!
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09.03.2022 21:41 Ответить
на воронежі?
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09.03.2022 21:45 Ответить
На півдні, який ви здали.
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10.03.2022 02:37 Ответить
який ви, кацапюри-вори, украли.
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10.03.2022 02:40 Ответить
Ты, придурок и дегенерат, даже не знаешь где я сейчас и в каких условиях. Поэтому завали хлебало, чмо **********.
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10.03.2022 03:25 Ответить
та мені накласти де ти, чорнороте, і як ти...
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10.03.2022 07:27 Ответить
Торгаш?
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09.03.2022 17:55 Ответить
Або платити дорого і мати харчі, або сидіти взагалі без харчів. Зараз бажаючих ризикувати життям аби вийти на роботу дуже мало, тому підвищення роздрібних цін - єдина можливість мати їжу у магазах.
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09.03.2022 17:54 Ответить
Але ж в межах розумного, а не по-мародерськи.
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09.03.2022 17:59 Ответить
НІ. ВИ, ТВАРЮКИ НЕ БУДЕТЕ НАЖИВАТИСЬ НА НАС!
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09.03.2022 21:42 Ответить
Виродок тупоголовий, я тобі детально пояснив, чому держ регулювання цін не буде працювати в надзвичайних умовах. Якщо ти настільки тупий щоб осмислити написане, то це твої проблеми.
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10.03.2022 07:59 Ответить
В Варшаві з'явились "таксисти", які за шалені гроші "допомагали" біженцям з України: брали 100 злотих за посадку в машину і 40 злотих за кілометр. Як тільки це явище з'явилося - ЗМІ, і слід за ними і поліція відреагували миттєво. Біженцям роздають листівки з телефонами довіри, де розмовляють українською і куди можна сповістити про проблеми. Поліція проінформувала всіх таксистів, що того, кого впіймають за ганебні дії - піде в тюрму по статті за шахрайство. І т.д.
Миттєво проблема була вирішена. За 1 день.
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09.03.2022 18:01 Ответить
В Украине уже тоже деятелей много появилось. Бенз 95 под 50 грн., газ по 25 грн. Мародеры еще те...
Про такси не знаю, не езжу
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09.03.2022 18:26 Ответить
Маю можливість перепрофілювати виробництво під війскові потреби, потрібна допомога
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09.03.2022 18:20 Ответить
Вони (ЗЄ-команда) збиралися робити це й без війни, якщо хтось забув.
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09.03.2022 18:53 Ответить
Армия контролёров готова атаковать бизнес,может их всех на фронт,пусть повоюет с орками.
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09.03.2022 19:16 Ответить
***** ТОРГАШЕЙ В РОТ!
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09.03.2022 21:43 Ответить
Виєбай тих хто зерно держрезерву спродав і кінців не знайдуть . На ДП Золотоніський КХП що входить до структури підприємств Держрезерву спочатку украли 120000 тн зерна держрезерву - крайнього не виявили , підприємство оголосили банкротом , відповідальності ніхто не поніс , новопризначений директор минулого року зумів собі виписати мільйон гривень премії і украсти більше 30000 тн зерна вже приватних осіб - винуватця крадіжки " не можуть знайти" , таких прикладів по державі десятки , а тепер ти тут ореш що люди голодають (( Ану проори мені де державні запаси на випадок надзвичайних ситуацій і хто покараний за їхнє розкрадання ? Так що не ****@кай тут про торгашей , бо більшість власників закладів торгівлі нині товчеться щоб хоч якийсь мінімум товарів забезпечити людям бо великі мережі зараз паралізовані (( Ну а справедливості ради - так поодинокі випадки нажитися на чужому горі є , але для цього є і органи контролю та місцева влада .
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09.03.2022 23:09 Ответить
Сам ты ****@ка. Виноват клоун зеленый предатель. Еще и переизберут его опять, навеличнішого політика та полководця **********.
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10.03.2022 02:43 Ответить
Чмырь - лечись (( Ти , баран круторогий , постом вище ****@кав про торгашів а тепер на зеленку перекинувся (( випий барбовальчику і поспи , у тебе гіперактивність ((
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10.03.2022 02:48 Ответить
Говно собачье, заткни рота, пока целый.
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10.03.2022 03:27 Ответить
І що ж ти мені зробиш , мудило, ти ж " падихаєш ат голада " ? (( правда дивлюся віджерся так що і до ранку ніяк не заспокоїшся (( Скільки там нині кацапня тобі платить за таку активність ? Га , кацапику ? ((
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10.03.2022 09:13 Ответить
всё верно.
надо ещё бороться в продажей гуманитарки, приравнять это к мародёрству.
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09.03.2022 23:38 Ответить
 
 