Кабмин ввел контроль цен на ряд позиций хлеба, круп, муки, растительного масла, яиц, мяса, овощей, лекарств и горючего

Украина на период действия военного положения поручила областным военным администрациям вместе с Нацполицией, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой обеспечить контроль за установлением розничными продавцами цен на ряд товаров, в частности на муку пшеничную, макаронные изделия, батон, хлеб, крупу гречневую, крупу овсяную.

Согласно постановлению Кабинета министров №223 от 6 марта, опубликованному на сайте правительства, в этом списке также свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное и сахар кристаллический, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Помимо того будет осуществляться контроль розничных цен капусты белокочанной, лука репчатого, свеклы, моркови, картофеля, этанола (раствор 96%), отечественных нестероидных противовоспалительных и антибактериальных лекарств, бензина А-95, дизтоплива и сжиженного газа.

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Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 7 марта заявил, что правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. По его словам, в частности, правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.