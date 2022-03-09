Львовская ОВА призвала предпринимателей развивать бизнес и пообещала помощь с релокализацией производств

Львовская областная военная администрация напомнила представителям бизнеса, что и во время войны работники должны получать зарплату и призвала как можно больше работать ради экономики всей страны.

Об этом в своем официальном телеграм-канале написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ

"Работайте для максимального результата вашего бизнеса, чтобы ваши работники получали высокие зарплаты и могли достойно содержать свои семьи. Систематизируйте свою работу, прислушайтесь к новым идеям, найдите иностранных партнеров", – призвал он предпринимателей.

По мнению Козицкого, именно Львовщина должна сейчас стать экономической опорой для Украины.

Как отметил глава области, во Львовской области сейчас находятся почти 200 тысяч внутренне перемещенных лиц. Всех их можно привлекать к работе на частных предприятиях, ведь среди переселенцев есть высококвалифицированные специалисты в разных отраслях.

Со своей стороны Максим Козицкий как руководитель областной военной администрации пообещал содействие бизнесу в создании надлежащих условий для труда и развития.

Он также напомнил, что Министерство инфраструктуры помогает в релокализации производств из восточных областей на запад Украины.

"В частности, управленцы бесплатно перевозят фабрики и заводы по Укрзализныце, областные администрации способствуют поиску помещений, земельных участков, чтобы максимально быстро запустить бизнес на новом месте. На Львовщине вы можете обращаться по e-адресу [email protected], или пишите частные сообщения на страницу Департамента экономической политики Львовской ОГА (https://www.facebook.com/deploda) и в ватсап по номерам: +380668330313, +380680681751, +380634667138", – проинформировал Козицкий.