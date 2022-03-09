Пропагандисты телеканала Минобороны России "Звезда" запретили военному говорить о потерях войск РФ: "Я не хочу это слышать!". ВИДЕО

Пропагандисты телеканала Минобороны России "Звезда" запретили военному говорить о ликвидированных в Украине российских оккупантах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу чтобы мы встали и почтили память наших ребят молчанием!" - сказал российский военный.

"Не-не-не-не! Я не хочу это слышать!!! Стойте! Хватит!" - заставил его умолкнуть кремлевский пропагандист.

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"Это уже даже не Джордж Орвелл. Это Россия образца 2022 года. Режим Путина, как он есть ... Напомним, что по состоянию на утро, 9 марта, общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили более 12 000 человек личного состава. Если у вас еще есть знакомые и родственники в России – пришлите им это видео. Пусть будущие военнослужащие РФ знают, что их ждет", - говорится в описании видео.