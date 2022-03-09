22 109 158
Вопрос о передаче Украине боевых самолетов следует принимать на уровне НАТО, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине боевые самолеты советского производства, но при условии, что соответствующее решение одобрят все члены НАТО.
"Польша не является участником боевых действий, как и НАТО... Такое серьезное решение (о передаче самолетов. – Ред.) следует принимать на уровне НАТО, причем – единогласно", – приводит слова премьера Associated Press, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.
Моравецкий отметил, что обсуждение этого вопроса по странам Североатлантического альянса продолжается.
Топ комментарии
+28 Ярослав Скрипник
показать весь комментарий09.03.2022 18:15
+24 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий09.03.2022 18:13
+20 Welle
показать весь комментарий09.03.2022 18:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сам то зрозумів що написав ?
Поки це стадо безмежно стурбованих сцикунів буде топтатися на місці по плану "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперьод і два назад", аби тільки ніяк не образити мацковське неадекватне *****, - ми вже укатаєм мордор під парєбрік. І ушльопки втратять вже не тільки халявні мордорські нафтодолари, а й молоду країну з величезним військовим потенціалом... Скотиняки.
Не говоря уже об ударах по аэродромах в РФии .
НАТО повинен допомогти нам.
Мордор та ***** повинен бути знищений
...
Слава нації
Смерть москалям
и вроде ж хотим.... но не можем...
Христо Грозев.
ну добре - ООН, Червоний хрест - це відомі богадєльні, проку від них -що з козла молока: доїти можна але напитись - ФІГ.
видать страшнючий той пуйло, що так його НАТО боїться
А как же работает рынок вооружений?
А на счет СМИ ... Думаю там люди поболе нас с тобой знают и понимают и если информация есть в СМИ, то значит так и надо. То, что не должно разглашаться - то не разглашается. Или ты думаешь ********* не знает сколько у нас самолетов осталось?