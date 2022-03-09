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Вопрос о передаче Украине боевых самолетов следует принимать на уровне НАТО, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вопрос о передаче Украине боевых самолетов следует принимать на уровне НАТО, - Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине боевые самолеты советского производства, но при условии, что соответствующее решение одобрят все члены НАТО.

"Польша не является участником боевых действий, как и НАТО... Такое серьезное решение (о передаче самолетов. – Ред.) следует принимать на уровне НАТО, причем – единогласно", – приводит слова премьера Associated Press, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Моравецкий отметил, что обсуждение этого вопроса по странам Североатлантического альянса продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны Украина получит свой "план Маршалла", - премьер Польши Моравецкий
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Топ комментарии
+28
Я вже й сам думаю, що нахрєн це НАТО. Вони бачать як тріщить рашкіна армія, а все ссуться під себе... Ви вже і так багато чого передали! Чого очкувати?!
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09.03.2022 18:15
+24
А НАТО по любому здується.
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09.03.2022 18:13
+20
Мабуть коли раша нападе на НАТО, то ті днів 5-10 будуть тільки радитись щодо плану оборони
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09.03.2022 18:15
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Как вы все осточертели со своей трусостью🤦
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09.03.2022 18:28 Ответить
ублюдки!
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09.03.2022 18:28 Ответить
Ну ви пшеки і гондони! Українці захищають ваші гниле нутро,а ви все в політ.ігри бавитеся...
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09.03.2022 18:31 Ответить
Т.е. полный отказ Моравецкий быстро сдулся
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09.03.2022 18:31 Ответить
Европа во всей красе своей жопы ближе и своего бюрократизма.
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09.03.2022 18:32 Ответить
Якщо вони ставлять питання таким чином, то ніколи нам не бачити цих літаків. Угорщина і Німеччина, звісно, будуть проти((((((
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09.03.2022 18:32 Ответить
іще питання будуть?
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09.03.2022 18:33 Ответить
Військовий блок НАТО злякався війни. Якійсь сюреалізм.
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09.03.2022 18:35 Ответить
Не дуже на НАТО бочку котіть, якби не їхня допомога як розвідданими так і озброєннями , то невідомо яка б ситуація була .
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09.03.2022 18:35 Ответить
Так. Але ситуація все одно нагадує: якби, скажімо, Кличко замість того, щоб набити мармизу якомусь виродкові, дає ножика юнакові, мовляв, спробуй захиститися.
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09.03.2022 18:50 Ответить
Соромно за НАТО.
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09.03.2022 18:36 Ответить
За трепыханием этих сцыкунов уже стыдно наблюдать просто. Слов нет.
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09.03.2022 18:36 Ответить
ТЕРМІНОВО!!!!!! Заява Моравецького!!!!!!! Польща готова вже була передати літаки, втіхаря, ВСУ України,але всілякі **ПАТРІОТИ ДЕБІЛИ**--розтренділи про це на весь світ!!!! Тепер ми шукаємо інші шляхи,щоб не дай Боже про це не дізнались фуромчани!!!! Ну що тут сказати....... ДЕБІЛИ!!!!!!
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09.03.2022 18:36 Ответить
Вина тут Бореля і одного з наших міністрів.
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09.03.2022 19:03 Ответить
Ага. Форумчани Цензора завадили передати літаки ))))
Сам то зрозумів що написав ?
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09.03.2022 19:08 Ответить
Вот смотрю все накидывают на НАТО - мол трусы,бюрократы...напоминаю что на НАТО никто не напал,ни один с его членов не испытал на себя агрессии так как это быстро закончится плачевно именно для агрессора - были бы мы в НАТО то сейчас спокойно бы себе отходили от 8 марта без жертв,взрывов,оккупантов и т.п. Если бы не помощь НАТО и отдельных его членов мы бы уже давно подняли лапки - лишь на героизме ВСУ выехать в 2022 как выезжали в 2014 теперь точно не получится...Самолеты давно купить можно было (Ирак например б/у F-16 хотел продать),а занимались дорогами,взятками,срачами,политическими оппонентами...вопить что 8 лет война и даже патронный завод не построить - это как - тоже НАТО виновато? Или может сами?!
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09.03.2022 18:40 Ответить
Європа, власне, як і сто років назад. Кожне падло думає тільки про свою кормушку, а в кормушку ой як багато з мордору завозять нафтодоларів! Ой як хочется не втрачати оті шалені грошенятки! Шось таке наче і зробити, ну на кшталт заборони проліту літаками мордора над територією - то ж наче і заборона, а з іншої сторони як треба то кого треба і пустять - як приклад, коли підсанкціонного кобздона пустили лікуватися в клініку європи.
Поки це стадо безмежно стурбованих сцикунів буде топтатися на місці по плану "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперьод і два назад", аби тільки ніяк не образити мацковське неадекватне *****, - ми вже укатаєм мордор під парєбрік. І ушльопки втратять вже не тільки халявні мордорські нафтодолари, а й молоду країну з величезним військовим потенціалом... Скотиняки.
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09.03.2022 18:40 Ответить
Не дают самолеты, увеличьте закупку Байрактаров, для увеличения уничтожения рашистов .
Не говоря уже об ударах по аэродромах в РФии .
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09.03.2022 18:41 Ответить
РЭБами всё гасят. Единичные случаи когда удается прорваться. И потеряли уже много.
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09.03.2022 20:46 Ответить
все, хана, угорщина заблокує
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09.03.2022 18:43 Ответить
Треба щоб польський народ виходив на вулиці. Політикам байдуже на смерті дітей в Україні. Це цинічні ублюдки, що розуміють лише коли на них тиснуть їхні виборці.
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09.03.2022 18:43 Ответить
Може простіше відправити самих талановитих наших пілотів, які знають англійську мову, на німецьку базу НАТО і кров з носу, а в спарці щоб навчились фантомом за тиждень управлять. Це неможливо, але ж наш пілот Девятаєв втік із фашистського полону з аеродрому на острові Узедом ( якщо не помиляюсь ) в 1945 році разом з іншими полоненими на німецькому бомбардувальнику Не-111, хоч на такій машині ніколи в житті раніше не літав. Може в США чи інших країнах НАТО є російськомовні пілоти, здатні в спарці фантома в терміновому порядку навчити наших пілотажу на цих літаках. Може хоч спробувати, хоч це і неможливо.
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09.03.2022 18:47 Ответить
без Раши и посрать сами не могут..
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09.03.2022 18:50 Ответить
СЫРУНЫ
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09.03.2022 18:53 Ответить
Коротко..
НАТО повинен допомогти нам.
Мордор та ***** повинен бути знищений

...
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 18:53 Ответить
бл*дь опять 25 ........
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09.03.2022 18:53 Ответить
ja dumaju ves etot kypish s samaljotami dlja otvodu glaz
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09.03.2022 18:59 Ответить
Да когда ж вы наконец расчехлитесь???
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09.03.2022 18:53 Ответить
и вроде да....но нет...
и вроде ж хотим.... но не можем...
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09.03.2022 18:58 Ответить
Мда, я розумію, всім сцикотно. Дякувати Богові не сцикотно нашим хлопцям ЗСУ.
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09.03.2022 18:58 Ответить
більше двох тижнів в Україні іде вбивство українців, а світові садомазохісти із НАТО ,ЄС ,США із насолодою спостерігають ,як рашистський варвар сіє в Україні смерть і розруху ,
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09.03.2022 19:01 Ответить
ne nu mozhno koneshno vratj....no zachem vot tak naglo eto delatj ?
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09.03.2022 19:03 Ответить
...похоже, если нападут на страну НАТО, то вместо мгновенной защиты они начнут голосование...
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09.03.2022 19:02 Ответить
Це лише орда орків, а що будете робити коли Китай почне? Вони ж дивляться що дозволяють Х..лу.
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09.03.2022 19:02 Ответить
ves etot deshovy spektakl s litakami dlja odnovo zritelja....vy nenahodite?
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09.03.2022 19:04 Ответить
Polska! Podoba Ci się, że każdego dnia przyjeżdża do Ciebie coraz więcej uchodźców z Ukrainy? Daj wreszcie samoloty!
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09.03.2022 19:04 Ответить
Значит не дадут. Венгры будут против.
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09.03.2022 19:11 Ответить
Не удивлюсь, если со временем НАТО будет проситься в Украину. (с)
Христо Грозев.
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09.03.2022 19:12 Ответить
Як ттільки наші могучі бєні починають знову менжуватись,вихитровувати,поглядати в бік кремлівської мафії......так починає спадати допомога світу......наука Афганістан!!!!!Чи може ленд-ліз дістатись кремлівській мафії.......
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09.03.2022 19:13 Ответить
"Опять 25". НАТО ж уже вирішило - що кожна країна може сама вирішувати - яку зброю і в якій кількості надавати Україні. Що за цирк...
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09.03.2022 19:14 Ответить
треба циганів запускати щоб все вкрали..
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09.03.2022 19:14 Ответить
Для чого тоді, пане Моравецький, весь цей ******, ящо вирішувати буде якесь НАТО, а не суверенна держава Реч Посполита? Наче пан не знає, що достатньо одного голову якогоїсь Мадярщини, в І ВСЕ! Кінець ліберастичній комедії.
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09.03.2022 19:23 Ответить
а НАТО знову зассить...
ну добре - ООН, Червоний хрест - це відомі богадєльні, проку від них -що з козла молока: доїти можна але напитись - ФІГ.
видать страшнючий той пуйло, що так його НАТО боїться
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09.03.2022 19:41 Ответить
жалкие убогие ссыкуны ... Европа полностью деградировала за последние 30-40 лет... какие там европейские ценности? Эти самые ценности сейчас кровью отстаивает только Украина, прикрывая собой циничных и ссыкливых европейских чинуш...
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09.03.2022 19:24 Ответить
Если и дальше пресса будет бежать в переди паровоза Украине перестанут даже воду в бутылках постоволять не говоря об современном вооружении. Откуда все таки утечка и кто этим занимается ?
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09.03.2022 19:30 Ответить
А США могут передать самолёты Украине, на основе договора между двумя странами , без согласования с НАТО? Либо это невозможно?
А как же работает рынок вооружений?
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09.03.2022 19:33 Ответить
Пане Моравєцкій. Подумайте про те, що може Польща буде безпечніше почувати себе у блоці з Україною, ніж зі сцикунами з НАТО. Тим більше, що в НАТО є явні, трохи соромляться після останніх подій, посіпаки Фашистської Федерації. Не вірите? Придивіться уважно до сусіда на своєму західному кордоні. На півдні недалеко Угорщина, а на півночі анклав фашистів - Кенінгсберг, нині Калінінград.
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09.03.2022 19:36 Ответить
і що? чи довго ще будемо радитись, як енти на своїй сходці? на що чекаємо? на знак від бога?
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09.03.2022 19:39 Ответить
Та нехай просто продадуть нам літаки !!!
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09.03.2022 19:59 Ответить
Якщо не можуть просто передати. Це може відбутися набагато скоріше.
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09.03.2022 20:01 Ответить
Будапештский меморандум, гарантии безопасности в действии
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09.03.2022 20:00 Ответить
Це в мене таке враження чи ще в кого,що все йде по якомусь чітко спланованому сценарію фільму жахів,в якому ми граємо роль наживки для страшного монстра!!!
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09.03.2022 20:26 Ответить
Це вже навіть не смішно: Блінкен переклав на Польщу "деякі складнощі" у постачанні літаків Україні
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09.03.2022 20:46 Ответить
А если Польша передаст без согласия НАТО, то что? Польшу из НАТО исключат? Ооочень сомневаюсь ...
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09.03.2022 20:48 Ответить
Вся загвоздка у тому, що Польщі пообіцяли взамін цих Мігів поставити свої F16. Ну і там щось із НАТО у них не зіграло і Польща притормозилась.А додай цих сраних всезнайок із ЗМІ які постійно про це терендять і реакцію поляків і москалів то побачиш що у таких справах повинно все робитись ТИХО!!!!!
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09.03.2022 21:29 Ответить
Я это прекрасно понимаю. Просто Муравецкий так хитро сказал, типа, "НАТО не разрешает". Скажи прямо: "Без авиации остаться не готовы, а США самолеты взамен зажало"
А на счет СМИ ... Думаю там люди поболе нас с тобой знают и понимают и если информация есть в СМИ, то значит так и надо. То, что не должно разглашаться - то не разглашается. Или ты думаешь ********* не знает сколько у нас самолетов осталось?
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09.03.2022 21:43 Ответить
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