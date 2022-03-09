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"Зеленого коридора" из Изюма фактически не было. Россия цинично обманула! Под обстрелами удалось эвакуировать 250 человек, - вице-мэр Мацокин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В среду, 9 марта, из Изюма Харьковской области, несмотря на вражеские обстрелы, удалось эвакуировать около 250 человек.

Об этом сообщил заместитель городского главы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эвакуировали примерно 250 жителей Изюма. Сегодня били из всего что только можно, как взбесились. Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны – реальные герои", - отметил Мацокин.

Он подчеркнул, что вопреки обещаниям российской стороны, "зеленого коридора" не было.

"Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир. Людей просто делают заложниками. Эвакуированные уже в Славянске", - написал Мацокин.

Ранее 9 марта вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о согласованных с РФ маршрутах эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, в частности из Изюма в Лозовую, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду.

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Топ комментарии
+15
Кацап перестает брехать только когда получает свинцовую пилюлю помиж своих свинячих глаз.
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09.03.2022 18:30
+9
І не вперше, та й не в останне.
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09.03.2022 18:29
+8
ну як ше кричати? Не Вір ні Псові Ні Москальові
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09.03.2022 18:30
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І не вперше, та й не в останне.
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09.03.2022 18:29 Ответить
ну як ше кричати? Не Вір ні Псові Ні Москальові
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09.03.2022 18:30 Ответить
ніяк не кричати, ніхто їм і не вірив, просто немає виходу у нас, а треба щоб не було виходу у них.
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09.03.2022 18:33 Ответить
Кацап перестает брехать только когда получает свинцовую пилюлю помиж своих свинячих глаз.
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09.03.2022 18:30 Ответить
Если кацап не бреше, то надо его потыкать несколько раз, может он сдох.
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09.03.2022 18:44 Ответить
"Цинічно наїбати" - це лозунг рашистської підєрациї.
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09.03.2022 18:31 Ответить
цинiзм то синонiм слова кацап
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09.03.2022 18:31 Ответить
договір з рф може бути більш-меньш надійним тільки в тому випадку, коли будемо мати чим її змусити того договору дотриматися, інакше вона буде в однобічному порядку навіть без поводу щоб покуражитися договори ломати. І що значить рф нас обманула, у нас просто виходу немає іншого щоб людей рятувати. З ними можна домовитися тільки тоді коли у них не буде іншого виходу.
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09.03.2022 18:32 Ответить
Хтось здивувався?
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09.03.2022 18:32 Ответить
маталыга кацапов вроде мед но начинка не мед https://twitter.com/i/status/1501571871267074063
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09.03.2022 18:35 Ответить
кто бы сомневался
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09.03.2022 18:36 Ответить
Наш чувак, наш. не хочу распронятся, меня считали ватником, Харьковщина и Изюм пример всем.-Сумщина с нами. Слово за вами
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09.03.2022 18:48 Ответить
Добавлю, бандэровцы.Теперь ваше слово.
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09.03.2022 18:51 Ответить
Обдурила Росія?Убогий,а хіба вони можуть інакше?
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09.03.2022 18:40 Ответить
Это важно для демонстрации мировой общественности, которая все надеется, что расея такая же страна, как и все остальные, только ее немного не туда занесло. Сейчас, когда внимание мира сосредоточено на войне в Украине, происходит постоянная демонстрация абсолютной антигуманности кацапии.
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09.03.2022 21:24 Ответить
Україна виміряла колективний череп кацапів і винесла вердикт - це біологічно неповноцінна нижча раса бастардів, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства. Тепер наші пріоритети:
- безпрецедентний тотальний етноцид "глубинного русского народа";
- знищення "русской культуры";
- звільнення життєвого простору і ресурсів Райхскомісаріату Євразія.
Із цією метою на узятих під контроль ЗСУ територіях РФ місцеве населення має бути обеззброєне і попередньо зібране у спеціальних гетто і концентраційних таборах. Дуже важливою на початкових етапах є інформаційна блокада і максимальна деморалізація, зокрема шляхом екстремальної жорстокості до населення (масові страти і тортури за найменші спроби непокори, зелене світло охороні таборів на знущання, приниження та ін.)
Далі має бути розпочато широкомасштабну депопуляцію колишньої РФ. Враховуючи безпрецедентний 140-мільйонний масштаб геноциду, для цього треба використовувати усі можливості, в тому числі виморювання голодом та епідемічними хворобами. Одна з ключових умов - створення у гетто гуманітарної катастрофи, позбавлення кацапів доступу до гігієни та медицини, сприяння поширенню коронавірусу, туберкульозу, тіфу, холери, дизентерії та інших захворювань.
Утім це допоміжні засоби. Основна стратегія остаточного вирішення москальського питання - комбінати знищення, створені за німецькою схемою (залізничний хаб, газові камери і крематорії), але із набагато вищою пропускною здатністю завдяки впровадженню новітніх технологій. Також досить ефективними є розстрільні полігони.
У нас, українців, історична місія - довести до кінця справу Чорного Ордена!
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи не страждали від неврозів діди-вартові Треблінки, хлопці у касках із двома блискавками, які спостерігали зі сторожових вишок таке жахіття? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Хіба не закладало вуха кулеметникам Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
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09.03.2022 18:55 Ответить
Ну що ви чекали від орків?
Зелений коридор можливо забезпечити лише виложивши трупами ціх курв.
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09.03.2022 19:01 Ответить
 
 