"Зеленого коридора" из Изюма фактически не было. Россия цинично обманула! Под обстрелами удалось эвакуировать 250 человек, - вице-мэр Мацокин
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В среду, 9 марта, из Изюма Харьковской области, несмотря на вражеские обстрелы, удалось эвакуировать около 250 человек.
Об этом сообщил заместитель городского главы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эвакуировали примерно 250 жителей Изюма. Сегодня били из всего что только можно, как взбесились. Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны – реальные герои", - отметил Мацокин.
Он подчеркнул, что вопреки обещаниям российской стороны, "зеленого коридора" не было.
"Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир. Людей просто делают заложниками. Эвакуированные уже в Славянске", - написал Мацокин.
Ранее 9 марта вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о согласованных с РФ маршрутах эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, в частности из Изюма в Лозовую, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду.
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......"Июнь - это конечный срок войны.".....
........ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО.......
- безпрецедентний тотальний етноцид "глубинного русского народа";
- знищення "русской культуры";
- звільнення життєвого простору і ресурсів Райхскомісаріату Євразія.
Із цією метою на узятих під контроль ЗСУ територіях РФ місцеве населення має бути обеззброєне і попередньо зібране у спеціальних гетто і концентраційних таборах. Дуже важливою на початкових етапах є інформаційна блокада і максимальна деморалізація, зокрема шляхом екстремальної жорстокості до населення (масові страти і тортури за найменші спроби непокори, зелене світло охороні таборів на знущання, приниження та ін.)
Далі має бути розпочато широкомасштабну депопуляцію колишньої РФ. Враховуючи безпрецедентний 140-мільйонний масштаб геноциду, для цього треба використовувати усі можливості, в тому числі виморювання голодом та епідемічними хворобами. Одна з ключових умов - створення у гетто гуманітарної катастрофи, позбавлення кацапів доступу до гігієни та медицини, сприяння поширенню коронавірусу, туберкульозу, тіфу, холери, дизентерії та інших захворювань.
Утім це допоміжні засоби. Основна стратегія остаточного вирішення москальського питання - комбінати знищення, створені за німецькою схемою (залізничний хаб, газові камери і крематорії), але із набагато вищою пропускною здатністю завдяки впровадженню новітніх технологій. Також досить ефективними є розстрільні полігони.
У нас, українців, історична місія - довести до кінця справу Чорного Ордена!
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи не страждали від неврозів діди-вартові Треблінки, хлопці у касках із двома блискавками, які спостерігали зі сторожових вишок таке жахіття? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Хіба не закладало вуха кулеметникам Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
Зелений коридор можливо забезпечити лише виложивши трупами ціх курв.