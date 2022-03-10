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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5562) жертвы (1542)

За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Андрющенко в фейсбуке.

"Ситуация за ночь - обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити". Кроме того, оккупанты начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается", - сообщил советник мэра Мариуполя.

"Гуманитарный караван. Идет согласование маршрута и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. То же и по ситуации с первой волной эвакуации из города", - добавил он.

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ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!!!

За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 01
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 02
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 03

"Так сегодня хоронят убитых российскими оккупантами гражданских горожан в Мариуполе. Братские могилы".

За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 04
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 05
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 06
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 07
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 08
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 09
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 10
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 11
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 12
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 13
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 14
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 15
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 16
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 17

Мариуполь 10 марта.
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Топ комментарии
+25
Рашка має бути знищена як держава разом із нацією-Z.
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09.03.2022 19:10
+17
Нет слов. Просто убивать, заблудяшек там точно нет звонить отправлять
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09.03.2022 19:09
+16
Як і Харкову за кричалку "путін-*****". Карлик злопам'ятний.
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09.03.2022 19:15
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Нет слов. Просто убивать, заблудяшек там точно нет звонить отправлять
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09.03.2022 19:09 Ответить
Рашка має бути знищена як держава разом із нацією-Z.
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09.03.2022 19:10 Ответить
Там нема нації, це набрід, країна z
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10.03.2022 10:13 Ответить
мстят мариуполю за их позицию в 2014 году
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09.03.2022 19:13 Ответить
Як і Харкову за кричалку "путін-*****". Карлик злопам'ятний.
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09.03.2022 19:15 Ответить
гундяйкин одобряет...выводы делайте...
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09.03.2022 19:15 Ответить
Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao cover)

https://www.youtube.com/watch?v=PqVCQEthhOU
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09.03.2022 19:17 Ответить
Z - зомбі
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09.03.2022 19:21 Ответить
Перед бомбёжками Грозного чеченцы вывели из города всех гражданских (кто не мог держать оружие). Перенимайте опыт. Думайте заранее. Сейчас уже не важно куда выедут женщины и дети. Украина всех своих потом заберёт полюбому.
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09.03.2022 19:24 Ответить
Кого вывели?сколько гражданских погибло в Грозном! Их русские бомбили не давали зелёных коридоров, как и всегда, ни одному русскому нельзя верить!
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09.03.2022 19:46 Ответить
Русские остались только, и их бомбили русские.
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09.03.2022 19:48 Ответить
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344229/
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09.03.2022 19:58 Ответить
Нелюди! Звери! 😢🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 19:27 Ответить
Звірі так не роблять, це щось інше… zombi?
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09.03.2022 20:02 Ответить
Это типа такая "спецоперация" рашки по освобождению Донбасса от донбассцев?
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09.03.2022 19:30 Ответить
земля без людей дорожче коштує, думають що продадуть потім хоч би й китайцям.
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09.03.2022 19:48 Ответить
Та яким китайцям.
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10.03.2022 14:10 Ответить
1300 невинно вбитих людей в центрі Європи, аж в голові не вкладається
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09.03.2022 19:54 Ответить
Шановні! Контролюйте будь ласка наше МЗС та переговорників з рашистами! Кулеба хоче "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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09.03.2022 20:01 Ответить
помощи для юга -ноль как будто так и договорено херсон каховка бердянск и марик берите !дай Бог чтобы николаев выдержал
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09.03.2022 20:21 Ответить
Гребаная НАТА, скольким украинцам еще нужно погибнуть, чтобы вы суки не дрожали за свои яйца. Неужели думаете что ********* остановится на Украине? Что вы суки бздите, они вам второй Чернобыль организуют и без сил сдерживания.
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09.03.2022 20:28 Ответить
Стало зрозуміло, що означають букви Z і V. Це Zionism і кVазісіонізм. Транснаціональна іудоглобалізаторська мафія здійснює другий етап розкуркулення денацифікації руками москалів. Український індивідуалізм - кістка поперек горла їхній каббалістській глобалізації .
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10.03.2022 12:40 Ответить
Не понимаю, зачем эти вбросы? Информация не проверена, никем не подтверждена. Понимаю, дурачок Андрющенко хочет хайпонуть на жизнях земляков. Но почему Бутусов на такое ведется?
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10.03.2022 12:41 Ответить
Азов та морська піхота вбивайте їх, ніяких полонених, око за око, зуб за зуб🔱🇺🇦 нехай живе Україна та стоїть тризуб 🇺🇦🔱
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10.03.2022 13:06 Ответить
Господи спаси і сохрани.
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10.03.2022 14:01 Ответить
Азов прорвіться на російську територію і знищуйте усіх ординців підряд. Чому має лише наша країна страждати. До Азова навіть градами можна дістати із Маріуполя.
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10.03.2022 14:02 Ответить
Сволота и мрази, там моя мать пенсионерка и бабушка были, там мой крестник, кум, мои животные.... мраааааази, я виню Бога за то что не за долго до этого меня перевели служить в Днепр, я не умирал со своими родными, но я помогу здесь, какое нахер спасение, какое нахер видео обращение, там люди в братской могиле!!!!! Очнитесь, это даже не война, это извращение за которое на зоне петушат!!!! Сукииииии горите в аду!!!!! Будь ты проклят путин и твои мрази, горите в аду, я говорю по русски, но при первойже возможности просто поглумлюсь над твоим телом... Слава братья!!! Слава Україні, героям слава!!!!
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11.03.2022 18:30 Ответить
 
 