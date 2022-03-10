За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Андрющенко в фейсбуке.

"Ситуация за ночь - обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити". Кроме того, оккупанты начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается", - сообщил советник мэра Мариуполя.

"Гуманитарный караван. Идет согласование маршрута и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. То же и по ситуации с первой волной эвакуации из города", - добавил он.

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"Так сегодня хоронят убитых российскими оккупантами гражданских горожан в Мариуполе. Братские могилы".

































Мариуполь 10 марта.