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Стефанчук Руслан (578) закрытое небо (37)

Стефанчук обратился к иностранным политикам, чтобы они повлияли на глав государств и закрыли небо над Украиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стефанчук обратился к иностранным политикам, чтобы они повлияли на глав государств и закрыли небо над Украиной

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к иностранным коллегам с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата ВРУ, передает Цензор.НЕТ.

Стефанчук призвал иностранных политиков и парламентариев записать и опубликовать 30-секундное видеообращение к главам их государств, парламентам и правительствам с хештегом #CloseSkyOverUkraine.

"Дайте им знать, что каждая секунда бездействия стоит невинных жизней и продолжает эту бессмысленную войну, начатую эгоистичным тираном. Попросите их ввести запретную для полетов зону над Украиной!", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что создание бесполетной зоны может стать решающим фактором в интересах Украины. "Это будет способствовать предотвращению тысяч неоправданных смертей гражданского населения и даст нашей армии возможность сосредоточиться на стратегических целях – дать отпор захватчикам и положить конец этой ужасной войне", – отметил председатель ВРУ.

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Топ комментарии
+1
Президент уже всё чётко донёс до наших партнёров. При чём тут Стефанчук и кстати, как "работа" нашей чудо-Рады, где она? Все ли депутаты хорошо отдохнули и приступили к работе?
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09.03.2022 19:26
+1
кричати до глухих то марна справа
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09.03.2022 19:26
+1
нічого, настане час і бомбити будуть кацапстан але всім буде похеру
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09.03.2022 19:29
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esho odin djatel
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09.03.2022 19:24 Ответить
Президент уже всё чётко донёс до наших партнёров. При чём тут Стефанчук и кстати, как "работа" нашей чудо-Рады, где она? Все ли депутаты хорошо отдохнули и приступили к работе?
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09.03.2022 19:26 Ответить
Вони онлайн голосування впроваджують, що б від Мальдів не відриваться
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09.03.2022 19:56 Ответить
кричати до глухих то марна справа
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09.03.2022 19:26 Ответить
Черчиль ДОСТУЧАЛСЯ И СМОГ ПЕРЕУБЕДИТЬ США ! Нужно всеми силами добиваться И НЕ СКЛАДЫВАТЬ РУКИ
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09.03.2022 19:57 Ответить
у НАТО европейские ценности сморщились, и боятся
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09.03.2022 19:28 Ответить
нічого, настане час і бомбити будуть кацапстан але всім буде похеру
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09.03.2022 19:29 Ответить
Забратись з України - репарації 1 трильйон доларів, відмінять санкції... І не будете лаптем "щі хлебать"!
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09.03.2022 19:32 Ответить
ніякої відміни санкцій років через 20 може і то не точно.
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09.03.2022 19:38 Ответить
Що одне тупе вилізло. Вони там глухі всі чи хврі. Їм пояснюють, пояснюють- не доходить. Хоч би одне пояснило, що означає закрити небо. Як папуги. Може треба розглянути якісь інші варіанти- наприклад покупку літаків і систем захисту
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09.03.2022 19:58 Ответить
 
 