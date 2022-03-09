Стефанчук обратился к иностранным политикам, чтобы они повлияли на глав государств и закрыли небо над Украиной

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к иностранным коллегам с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата ВРУ, передает Цензор.НЕТ.

Стефанчук призвал иностранных политиков и парламентариев записать и опубликовать 30-секундное видеообращение к главам их государств, парламентам и правительствам с хештегом #CloseSkyOverUkraine.

"Дайте им знать, что каждая секунда бездействия стоит невинных жизней и продолжает эту бессмысленную войну, начатую эгоистичным тираном. Попросите их ввести запретную для полетов зону над Украиной!", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что создание бесполетной зоны может стать решающим фактором в интересах Украины. "Это будет способствовать предотвращению тысяч неоправданных смертей гражданского населения и даст нашей армии возможность сосредоточиться на стратегических целях – дать отпор захватчикам и положить конец этой ужасной войне", – отметил председатель ВРУ.

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