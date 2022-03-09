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Мариуполь (5562) Кириленко Павел (622)

17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко

В результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе пострадали 17 человек.

Об этом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока, слава Богу, и я надеюсь, что такая цифра и останется, это ноль подтвержденных детишек. По жертвам цифра пока также остается на нуле", - отметил Кириленко.

Также смотрите: Зеленский об авиаударе по роддому Мариуполя: Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Немедленно закройте небо!

Как сообщалось, 9 марта российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
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Топ комментарии
+13




катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч

Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
Без води і їжі.
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09.03.2022 19:22
+10
Краще не бог, а лопата! Та ****, яка бомбила Подусівку в Чернігові, отримала по голові "не відходячи від каси" (тобто - прямо на місці приземлення) Телефонували хлопці з ЗСУ - якщо не встигли на місце приземлення першими, то знаходять трупи! ПРавильно писали "Талібан хреститься буде"!
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09.03.2022 19:31
+7
В США колись була подібна пропозиція - в ніч перед стратою серійних вбивць пропонували поміщать в камеру на стінах якої демонструвать фото їх жертв - до смерті і посмертні Не підтримали - сказали що надто жорстоко
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09.03.2022 19:26
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катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч

Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
Без води і їжі.
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09.03.2022 19:22 Ответить
Одно желание, чтобы мразь, это сделавшая, не дожила до утра.
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09.03.2022 19:24 Ответить
Да ты что? А наши их в плен берут,поят кормят ,дают домой позвонить.Чего бы не бомбить? А вот если бы повешали пару летчиков ПОКАЗАТЕЛЬНО на березе и показали это в россии,они бы задумались.А так, чего боятся?
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09.03.2022 19:54 Ответить
Не думаю...... ПЗРК нужны в достаточном кол-ве, чтобы по север-восток-юг городов можно было разместить.
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09.03.2022 20:16 Ответить
Я писал не про ПЗРК,а про пленных.ПЗРК нам нужны а пленные нет.
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09.03.2022 20:20 Ответить
Врагов нужно убивать в бою, а не вешать.
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09.03.2022 20:36 Ответить
Вам бы, мадам, рыцарские романы писать, а в Украине сейчас жуткие реалии. Таких врагов, бешеных российских выродков , нужно убивать везде. Тут уж не до расшаркиваний и дуэльных пистолетов.
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09.03.2022 21:18 Ответить
.......таки Бог есть на этом свете.......
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09.03.2022 19:24 Ответить
Краще не бог, а лопата! Та ****, яка бомбила Подусівку в Чернігові, отримала по голові "не відходячи від каси" (тобто - прямо на місці приземлення) Телефонували хлопці з ЗСУ - якщо не встигли на місце приземлення першими, то знаходять трупи! ПРавильно писали "Талібан хреститься буде"!
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09.03.2022 19:31 Ответить
В США колись була подібна пропозиція - в ніч перед стратою серійних вбивць пропонували поміщать в камеру на стінах якої демонструвать фото їх жертв - до смерті і посмертні Не підтримали - сказали що надто жорстоко
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09.03.2022 19:26 Ответить
вважаю, нам не треба цього цуратись... усі стіні та стелі місць утримання "заблукавших" мають бути обклеєні найжорстокішими фото цієї "спецоперації"... нехай лікують свою психіку...
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09.03.2022 19:36 Ответить
Згоден!
Притча є з цього приводу: "Прийшли учні до Конфуція і кажуть:
- Учителю! Християни вчать що на Зло треба відповідать Добром Чи вірно це?
Конфуцій відповів:
- Якщо на Зло відповідать Добром то чим же тоді платить за Добро? За Зло слід платить по-справедливості!"
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09.03.2022 19:51 Ответить
Народ. Ми воюємо не з людьми. До цих тварюк не потрібно застосовувати жодних "конвенцій"!
https://t.me/zsuwar/4153
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09.03.2022 19:46 Ответить
свічка


@svecha62



Нєтакойрузкій політолух. З Лондона пише.

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09.03.2022 20:03 Ответить
фашизм возродился в рашке!
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09.03.2022 20:19 Ответить
все це принiс рюзьгемiр...
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09.03.2022 20:43 Ответить
 
 