17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе пострадали 17 человек.
Об этом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока, слава Богу, и я надеюсь, что такая цифра и останется, это ноль подтвержденных детишек. По жертвам цифра пока также остается на нуле", - отметил Кириленко.
Как сообщалось, 9 марта российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
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катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч
Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
Без води і їжі.
Притча є з цього приводу: "Прийшли учні до Конфуція і кажуть:
- Учителю! Християни вчать що на Зло треба відповідать Добром Чи вірно це?
Конфуцій відповів:
- Якщо на Зло відповідать Добром то чим же тоді платить за Добро? За Зло слід платить по-справедливості!"
https://t.me/zsuwar/4153
@svecha62
Нєтакойрузкій політолух. З Лондона пише.