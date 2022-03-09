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война (46696) Данилов (1054)

Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов

Тактика русских оккупантов изменилась, руководство государства-агрессора в отчаянии.

Об этом во время телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, планы врага относительно того, чтобы пройти через 2-3 дня маршем по Крещатику, изменились.

"Они перешли в другую тактику. У них сменили около 8 генералов из-за того, что они не выполнили задание. Назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии. Уже даже такие, как Соловьев и многие другие мерзавцы, они уже дают заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", – сказал Данилов.

Также смотрите: Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+94
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09.03.2022 20:18
+63
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09.03.2022 20:16
+30
генералів-розстріляти!
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09.03.2022 20:14
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кацапы гадость могут замутить...
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09.03.2022 20:13 Ответить
У сенсі можуть? Ти новини взагалі читаєш?
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09.03.2022 20:15 Ответить
Кто такой "новини"?... первые дни кацапы валили массой (как всю жизнь воевали), теперь тактика войну у них, естественно, измениться. Как?... теперь ясен мой меседж?
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09.03.2022 20:18 Ответить
У сенсі того, що нові кацапськігенерали будуть зовсім "обезбашенними".
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09.03.2022 20:19 Ответить
Ботва ************ не коверкай мову, хрюкай пА-хрюски...
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09.03.2022 20:56 Ответить
да, еще те черти
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09.03.2022 20:15 Ответить
обязательно замутят, тут сомнений быть не может
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09.03.2022 20:30 Ответить
генералів-розстріляти!
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09.03.2022 20:14 Ответить
У штафбат іскупать віну кровью. Все має бути по сталінським традиціям.
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09.03.2022 20:37 Ответить
Всіх у монастир.
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09.03.2022 22:56 Ответить
Смерть смердам Московії ! Смерть кацапам !
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09.03.2022 20:14 Ответить
А заодно и офицеров.
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09.03.2022 20:28 Ответить
памперсы им новой почтой пришлите...
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09.03.2022 20:15 Ответить
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09.03.2022 20:16 Ответить
Интересно чем сейчас Данилов вместе со всем РНБО занимается, помимо психотерапии?
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09.03.2022 20:16 Ответить
Если бы это было так, то на переговорах они бы уже шли на уступки.
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09.03.2022 20:17 Ответить
что они и делают.
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09.03.2022 20:21 Ответить
Завтра все увидишь. Кацапы не идут на уступки
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09.03.2022 20:22 Ответить
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09.03.2022 20:18 Ответить
👍
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09.03.2022 20:40 Ответить
Обгадились жидко с "Киевзатридня", теперь спешно переставляют кровати.
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09.03.2022 20:19 Ответить
У меня теперь по отношеню к касабам разговор простой:
8?
11!
И в направлении куда рузьке корабль.
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09.03.2022 20:22 Ответить
Очень хочется верить, но все ж - "близько 8 генералів" - это сколько, семь с половиной?
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09.03.2022 20:19 Ответить
Где-то сэм-восэм...
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09.03.2022 20:22 Ответить
Данилову надо бы пояснить, возможны варианты:
- семь генералов и один полковник;
- как пишут ниже, одного генерала могли "звільнити" посмертно;
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09.03.2022 20:26 Ответить
Одного генерала видать полностью собрать не удалось
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09.03.2022 20:23 Ответить
Скажем так: те, що вдалося зібрати у 8 відер.
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09.03.2022 20:24 Ответить
Не скриню!
Шукай не у росзмі де втрати у 548 осіб!
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09.03.2022 21:17 Ответить
Просто восьмому голову оторвало в Украине.
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09.03.2022 20:27 Ответить
Сім з половиною + половинка, що валяється на околиці Чернігова
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09.03.2022 20:56 Ответить
"розпач" властивість нормальних людей,тільки не рашистів
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09.03.2022 20:20 Ответить
Ну ми теж "звільнили" двох російських генералів.
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09.03.2022 20:20 Ответить
Вже 12 .
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09.03.2022 20:26 Ответить
Знаю прізвища двох, були некрологи в російських ЗМІ, давайте ще 10.
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09.03.2022 20:36 Ответить
выходное пособие в виде ведра смолы получат на воротах в ад.
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09.03.2022 21:08 Ответить
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09.03.2022 20:21 Ответить
Что то я подозреваю ,что не будет никакого международного суда и путин благополучно скончается на своей постели.Хотя правда есть ещё мизерный шанс на окружающих его олигархов но добраться им до ***** ,как утверждают будет очень сложно ,почти невозможно
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09.03.2022 20:25 Ответить
Астролог Мартіна Малишева стверджує, що Україна переможе у війні.
Перелом відбудеться 12-13 березня. А ***** здохне на початку наступного 2023 року.

Навіть якщо ви скептичні щодо такого роду прогнозів, то все одно рекомендую подивитися відео. Надзвичайно позитивна жінка, від неї йде неймовірний заряд оптимізму!
Така енергія і віра в майбутнє, - ми неодмінно переможемо!

https://www.youtube.com/watch?v=FdkOwYEqbhs
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09.03.2022 20:38 Ответить
Д сменили тактику :теперь сметают города на своём пути артиллерией и авиацией уничтожая инфраструктуру .Эх нам бы сейчас железный купол очень пригодился если уж закрытое небо не хотят делать над Украиной
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09.03.2022 20:21 Ответить
Не на "своем пути",а разносят то,что НЕСПОСОБНО взять!
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09.03.2022 20:25 Ответить
Девочка с Израиля обьяснила про купол:он может закрыть 1/3 Киева,их всего 11,он не подходит для баллистических ракет(вообщем для хасовской ерунды ещё сгодится).Вот Петриот это да-но нажо спецы...
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09.03.2022 20:32 Ответить
А-а, москалі почали наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічасних.
Гарна новина!
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09.03.2022 20:22 Ответить
"Дівчат" змінюють. Не допоможе "вЯличие" їм Україна зламала.
Шмалена свіжина москсвинів не бреше. Одяг(інакше не назвеш!) часів холодної війни (сам таке мав 50+ років тому),ГУМОВІ чоботи!
Звідець.
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09.03.2022 20:23 Ответить
Миша Ильин


@m_for_mixacb

·
6 ч



- Алло, мам! Я в плену в Украине!
- Ну хоть поешь нормально.
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09.03.2022 20:23 Ответить
Чим глибше від кордону - тим розтягнутіші комунікації, складніше не те що оточувати великі міста - навіть підходити до них впритул з 1-2 боків. Це на 50-100км вглиб просунутися - їбать-копать, ОК, ну просунулись - А ДАЛІ ШО, москалята? Чим далі в Україну - тим жирніше наші чорноземи
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09.03.2022 20:24 Ответить
Головне, щоб наше керівництво не зас*яло і не пішло на ганебні угоди.
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09.03.2022 20:25 Ответить
"Київських окупантів" я так розумію вже списали як втрати. Їх трупами завалена вся київщина. Народ відстрілює і не рапортує бо не хоче здавати трофейну зброю. І поки ми тут вовтузимось кацапи створюють украпрайони з яких їх доведеться довго і нудно виколупувати. Особливо на кордоні з Кримом. дуже сподіваюсь на якісь "спецніштяки" від союзників для винищення "кацапа окопного".
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09.03.2022 20:25 Ответить
Ну как минимум одного "уволили" наши....
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09.03.2022 20:25 Ответить
«Вважаю,що десь через тиждень боїв,як зараз, російський наступ повністю захлинеться,і на перемовинах ми диктуватимемо умови Путіну»,- сказав Турчинов,запропонувавши,що із заарештованих по всьому світу коштів російських олігархів«можна вже починати фінансувати українську армію»
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09.03.2022 20:27 Ответить
Сделано в Германии


@DeHergestelltin

·
5 ч



За последние 50 лет в армии США погибло два генерала в военных конфликтах. В России уже за две недели войны в Украины погибло три генерала.
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09.03.2022 20:27 Ответить
Їх там в США всього 12
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09.03.2022 20:42 Ответить
Кацапи вас тут будуть смалити до Хрещатика мілонами ви можите міняти генералів скільки завгодно,але вас всіх чекае люта смерть в Україні.
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09.03.2022 20:28 Ответить
КРЕМЛЕВСКИЕ КРЫСЫ СБЕГАЮТ НА/УЙ! ГЛАВА ЦЕНТРОБАНКА ПОДАЛА В ОТСТАВКУ/ ШОЙГУ ХОЧЕТ ПРИДУШИТЬ ПУТИНАhttps://www.youtube.com/watch?v=eY2ed0iVm8M
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09.03.2022 20:28 Ответить
Кацапы умеют воевать только полностью уничтожая города и людей,которые там живут. В этом вся их генетическая суть. Городские бои они вести не могут потому что никогда не готовились. Посмотрите на их конченых солдат.Совок пропитан насквозь.
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09.03.2022 20:29 Ответить
Ну ось, наше керівництво налаштовані рішуче, а вони знають ситуацію більше кожного з нас, тому все буде Україна. Тільки війна почалася, а *********** вже воювати нічим.
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09.03.2022 20:31 Ответить
У нас - досить різношерстне керівництво. Є такі - як Данілов чи Залужний. А є й такі - як арахамія з єрмаком.
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09.03.2022 20:39 Ответить
Нічого, як кажуть, в семье не без урода...
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09.03.2022 20:42 Ответить
Так почему не атакуем, ониперегрупировываются получают новые инструкции окапываються
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09.03.2022 20:31 Ответить
ВоваПНХ - очень маленкого роста, его всегда били в детстве и в молодости, игнорировали, и никто с ним не дружил. Вова затаил злобу, повзрослел, россияне дали ему ядерную дубинку... все как бы шло хорошо... и Вова на минуту забыл, что он маленького роста, представлял себя то императором, то богом. Представлял как он смотрит на всех свысока.Но потом пришла реальность, и оказалось, что Вова то совсем не вырос, не стал выше. И смотреть свысока даже на г-жу Меркель у него не получается. Да и все другие перестали с ним дружить, даже разговаривать. И тут на Вову нахлынули все детские обиды. "Ах так!"- я вам сейчас покажу, воскликнул Вова в сердцах ... и послал на убой 150 тысяч 20 летних мальчишек. "Да и *** й с ними" подумал он-" тем более они все выше меня ростом"....
Фрейд/ Янг
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09.03.2022 20:33 Ответить
Все-таки подпись должна быть "Юнг".
Потому что по Фрейду он думал бы, что у него самый маленький член.
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09.03.2022 20:42 Ответить
Пригадую, як Зєля приїхав до Меркелихи, а її трясло, як у пропасниці. Пригадуєте?
Тепер зрозуміло чому...
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09.03.2022 20:57 Ответить
дегенералы рабсейские, как там на Востоке, жопу оголили, счас СиЦзинпин как введёт, китайцы вам вспомнят всё....
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09.03.2022 20:36 Ответить
Сподіваюсь - наше "геніальне" керівництво не піде на підписання цього "плану беннета" (фактично капітуляції України".: Що чекає на Україну найближчими днями - перемога чи капітуляція?
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09.03.2022 20:37 Ответить
Как говорится в семье великих держав, третий лишний. Тем более они уже показали "вяличие".
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09.03.2022 20:38 Ответить
Эта эйфория может погаснуть.
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09.03.2022 20:38 Ответить
А рубль може вартувати більше долара.
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09.03.2022 20:43 Ответить
краще б вони звільнили заручників та нашу землю
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09.03.2022 20:39 Ответить
Алекс Цікавий

1 hr ·

Ну от, а казали, шо вони тупі, одурманені.
Ніт, вони все чудово розуміють, навіть те, про що ми поки що не кажемо, бо зарано.
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09.03.2022 20:40 Ответить
Конфисковать.
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09.03.2022 21:54 Ответить
роиссяне , знаю что читаете каждый комент, так вот, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется , но то в математике , а у вас , сумма меняется каждый день, +1000 двухсотых , не считая калек и сдавшихся в плен ,...............это по войне , а еще , у вас сумма в кошельке меняется еще быстрее , при чем это не сложение или умножение , это отнимание и деление , ...............наверно это для вас высшая математика , и хер вы поняли что я написал, но мне как-то ***** , увидимся на болотах московии.
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09.03.2022 20:42 Ответить
Кари, московітам за усі страждання України, кари!!
Слава Україні! Тримаймося браття!!
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09.03.2022 21:21 Ответить
 
 