Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов

Тактика русских оккупантов изменилась, руководство государства-агрессора в отчаянии.

Об этом во время телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, планы врага относительно того, чтобы пройти через 2-3 дня маршем по Крещатику, изменились.

"Они перешли в другую тактику. У них сменили около 8 генералов из-за того, что они не выполнили задание. Назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии. Уже даже такие, как Соловьев и многие другие мерзавцы, они уже дают заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", – сказал Данилов.

Также смотрите: Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО