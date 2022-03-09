55 239 74
Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Тактика русских оккупантов изменилась, руководство государства-агрессора в отчаянии.
Об этом во время телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, планы врага относительно того, чтобы пройти через 2-3 дня маршем по Крещатику, изменились.
"Они перешли в другую тактику. У них сменили около 8 генералов из-за того, что они не выполнили задание. Назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии. Уже даже такие, как Соловьев и многие другие мерзавцы, они уже дают заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", – сказал Данилов.
Топ комментарии
+94 Шимус
показать весь комментарий09.03.2022 20:18
+63 Valeriy Wrx
показать весь комментарий09.03.2022 20:16
+30 Sav UA
показать весь комментарий09.03.2022 20:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
8?
11!
И в направлении куда рузьке корабль.
- семь генералов и один полковник;
- как пишут ниже, одного генерала могли "звільнити" посмертно;
Шукай не у росзмі де втрати у 548 осіб!
Перелом відбудеться 12-13 березня. А ***** здохне на початку наступного 2023 року.
Навіть якщо ви скептичні щодо такого роду прогнозів, то все одно рекомендую подивитися відео. Надзвичайно позитивна жінка, від неї йде неймовірний заряд оптимізму!
Така енергія і віра в майбутнє, - ми неодмінно переможемо!
https://www.youtube.com/watch?v=FdkOwYEqbhs
Гарна новина!
Шмалена свіжина москсвинів не бреше. Одяг(інакше не назвеш!) часів холодної війни (сам таке мав 50+ років тому),ГУМОВІ чоботи!
Звідець.
@m_for_mixacb
·
6 ч
- Алло, мам! Я в плену в Украине!
- Ну хоть поешь нормально.
@DeHergestelltin
·
5 ч
За последние 50 лет в армии США погибло два генерала в военных конфликтах. В России уже за две недели войны в Украины погибло три генерала.
Фрейд/ Янг
Потому что по Фрейду он думал бы, что у него самый маленький член.
Тепер зрозуміло чому...
1 hr ·
Ну от, а казали, шо вони тупі, одурманені.
Ніт, вони все чудово розуміють, навіть те, про що ми поки що не кажемо, бо зарано.
Слава Україні! Тримаймося браття!!