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Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.03.2022

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении на 18.00 09.03.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Группировка сил обороны продолжает проводить оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

Город Чернигов держит устойчивую оборону.

Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.

Также смотрите: Белорусы-добровольцы создали батальон для обороны Киева. ВИДЕО

Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг приносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Доверяем только проверенным источникам информации! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+19
Нам "легше" їх їбаш.ти до нашої Перемоги, ніж слухати брехню скаженого **********.
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09.03.2022 20:20
+17
Їбаште сю русню! Нехай ні жар ні холод не спинять вас!
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09.03.2022 20:23
+15
Перемога буде за Україною!
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09.03.2022 20:20
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Нам "легше" їх їбаш.ти до нашої Перемоги, ніж слухати брехню скаженого **********.
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09.03.2022 20:20 Ответить
Перемога буде за Україною!
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09.03.2022 20:20 Ответить
Їбаште сю русню! Нехай ні жар ні холод не спинять вас!
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09.03.2022 20:23 Ответить
Мало инфы дают. Ок, жду.
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09.03.2022 20:24 Ответить
Чому "0"("НУЛЬ") інфи по криворізьскому напрямку? там 2 колони перли, мер Вілкул, якому "НУЛЬ" довіри сказав начебто наша авівація добре по ним відпрацювала і вони зупинені(треба розуміти: частково знищені) - де цей офіційний безперечно позитивний звіт? чи ті колони наспраді ніхто "не помічає", а Вілкул пускає пил у очі?..
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09.03.2022 20:30 Ответить
https://kr.informator.ua/2022/03/09/blizhajshee-k-krivomu-rogu-raspolozhenie-vraga-nahoditsya-v-beloj-krinitsi-situatsiya-pod-kontrolem/
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09.03.2022 20:42 Ответить
План оборони Кривого Рогу уведено в дію

Про це повідомив голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Сьогодні після обіду дві колони ворога розпочали рух. Одна - із Каховки, Береслава у напрямку Милове, Дудчани і зараз вони знаходяться там. Друга - з Миколаївського напрямку у бік Інгульця. Дуже сильно відпрацювала наша авіація в районі Давидова Броду, відпрацювала у районі Малої Олександрівки. І ось вони зараз, вороги, перебувають у районі Білої Криниці. Ситуацію повністю контролює Військова адміністрація, Збройні сили України, Нацгвардія та тер оборона», - повідомив Вілкул.

Він попросив містян зберігати спокій.

«Будь ласка, спокійно, без паніки. Ми всі розуміємо, ми всі бачимо. І ми захищаємо місто», - сказав Вілкул.
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09.03.2022 20:33 Ответить
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09.03.2022 20:43 Ответить
Ну да, че то как то маловато... Что на востоке? Под Харьковом? Спасает подписка на телеграмм каналы Изюма, Гуляйполя, Вознесенска, Харькова, конечно
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09.03.2022 20:34 Ответить
А Суми? А в Харкові пішли в контрнаступ? а Бровари і Бориспіль добре захищені??
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09.03.2022 20:39 Ответить
я вірю владі і не пишіть дурниць бо ра3ом ми сильні
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09.03.2022 20:40 Ответить
Шифруются наши.. Шо то задумали..
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09.03.2022 20:42 Ответить
Про південь мало інфи. Орки пішли з Каховки в бік Марья'нського. Стали біля села Милове. Це ніхера собі. Чекаю у сводках що там їх розбомбили. Це дуже потрібно.
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09.03.2022 20:42 Ответить
Сама грамотна військова оборона і тактика, яку я бачив в історії. Це увійде до підручників.
Тримаймося!
Все буде Україна!
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09.03.2022 20:44 Ответить
Это то понятно, а вот что делать с Херсоном, почему то молчок? Рашенфашистская пропаганда может сделать с Херсона "русский мир". Митинговать херсонцам с укр.флагами может скоро надоесть.
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09.03.2022 20:58 Ответить
Я в современной тактике не очень понимаю, но если сидеть на месте, то к тебе приедут. Вот Ким, допустим, сидит веселые видео пишет, а мог бы по ночам короткие вылазки к Херсону делать, там 50 км делов. Поджарил бы кацапские заслоны, может бы они не так лихо с Крыма вылазили. А если немного подъехать техникой, то можно и артиллерией доставать
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09.03.2022 21:09 Ответить
У него задача оборонять Николаев, а не вылазки делать, с которой он с честью справляется. А насчет вылазок, есть Генеральный штаб, который и планирует операции.
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10.03.2022 05:42 Ответить
Все буде Україна.
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09.03.2022 23:32 Ответить
 
 