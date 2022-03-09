Только после прямых переговоров с Путиным мы сможем завершить эту войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершить войну в Украине можно только после прямых переговоров с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Bild, передает Цензор.НЕТ.

"В любых переговорах моя цель – прекратить войну с Россией. И я тоже готов сделать определенные шаги.

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы – потому их называют компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. О деталях пока говорить не можем. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров двух президентов мы сможем завершить эту войну", – подчеркнул Зеленский.

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