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Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным разведки, военнослужащие белорусских вооруженных сил не желают участвовать в войне против Украины на стороне РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.
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🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....
🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
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Вы головой в последнее время сильно нигде не ударялись?
І відповідатимете ви, скоти, разом з москалями.
І виплачуватимете відшкодування.
А йти, не йти - то лише ваше. Чи хочте жити, чи в землі гнити достроково.