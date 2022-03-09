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Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ

По данным разведки, военнослужащие белорусских вооруженных сил не желают участвовать в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.03.2022
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Топ комментарии
+18
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·2 ч

🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....

🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
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09.03.2022 21:23
+7
Родіна скаже "надо" і підуть... Треба ж з ****** розраховуватися за "іх счастлівое дєтство", "картопляне поле", "крєвєточно-хамонний бізнес і постачання нафти на Мозирський НПЗ.
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09.03.2022 21:27
+6
Вони можуть здатись і не робити біди.
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09.03.2022 21:28
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Замполіти проводили опитування?
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09.03.2022 21:22 Ответить
За диктатури більшість завжди в меншості.
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09.03.2022 21:28 Ответить
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·2 ч

🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....

🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
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09.03.2022 21:23 Ответить
Родіна скаже "надо" і підуть... Треба ж з ****** розраховуватися за "іх счастлівое дєтство", "картопляне поле", "крєвєточно-хамонний бізнес і постачання нафти на Мозирський НПЗ.
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09.03.2022 21:27 Ответить
Вони можуть здатись і не робити біди.
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09.03.2022 21:28 Ответить
В знайомих родич у Білорусії виходив на протести проти війни - перебили ноги.
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09.03.2022 21:28 Ответить
у нас зараз выйсьці на пратэст прыкладна тое самае, што адмовіцца ад здароў'я. Але большасьць людзей добра разумеюць дзякуючы каму гэта сіняпалы таракан на сваім троне сядзіць. Але, хлопцы, гэта ня значыць, што беларусы нічога ня робяць
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09.03.2022 22:21 Ответить
А єслі іх атправят на учєнія?
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09.03.2022 21:28 Ответить
Правильно, пусть дальше бардюры белят и учатся воевать.. воевать против касапов..
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09.03.2022 21:29 Ответить
таму войску ўжо нічога не дапаможа. Там у кожнага другога з генштабу пашпарт з курыцай. Але, тое каб 3% трымалі ў страху з дапамогай суседзьняй краінай 97% - гэта нонсэнс, такая канфігурацыя ня можа быць стабільнай. Нашыя батальёны, што ваююць за вас - будуць асновай новага беларускага войска.
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09.03.2022 22:26 Ответить
Выбирайте нового президента..
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09.03.2022 22:34 Ответить
За бабки многие могут поехать. А потом в посадках буду вместе с русней лежать с открытыми глазами.
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09.03.2022 21:31 Ответить
после удара по родильному отделению - лучшее решение не ходить сюда вообще. Плен уже не светит, собаки!
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09.03.2022 21:33 Ответить
хотят или не хотят болотные хороняки для Украины это уже не важно. они и так фактически с 24 числа вместе с мордовским пигмеем. И прилетит на Менцкие болота к ним горячий привет от нас это факт.
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09.03.2022 21:42 Ответить
Прилетит но не сейчас. А пока не будут создавать прецедента.
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09.03.2022 22:41 Ответить
А на боці України?
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09.03.2022 21:43 Ответить
хорошо было б,если ЭТОТ БАТАЛЬЙОН ПЕРЕБАЗИРОВАЛСЯ ближе к белоруссии со стороны УКР и ПОЛЬШИ и призвал ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СКИНУТЬ ОКУПАЦИЮ РОССИИ БЕЛОРУССИИ и вступать в этот батальйон, и ОСОБЕННО ВОЕННОСЛУЖАЩИМ.А еще б предложил ЛУКАШЕНКУ дать пример этому восстанию и войти в РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ БЕЛОРУССИИ-и это шанс для лукашенки
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09.03.2022 21:51 Ответить
ну это поможет только частично. даже если они переметнутся от лукавого все равно они так же несут полную ответственность за действия луки и его сына коленьки.
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09.03.2022 21:54 Ответить
Луку толькі ў печ. Ён ненавідзіць беларусаў, і мы яго таксама ненавідзем ня меньш, чым вы пуціна.
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09.03.2022 22:27 Ответить
... А еще б предложил ЛУКАШЕНКУ дать пример этому восстанию и войти в РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ БЕЛОРУССИИ....
------------------------
Вы головой в последнее время сильно нигде не ударялись?
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09.03.2022 23:26 Ответить
А хто ж тут воює на півночі Київа? Чи "іх там нєт"?
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09.03.2022 22:55 Ответить
Це нічого для нас не змінить в тому плані, що білорашка і білорашки - співучасники і поплічники, вбивці українців.

І відповідатимете ви, скоти, разом з москалями.

І виплачуватимете відшкодування.

А йти, не йти - то лише ваше. Чи хочте жити, чи в землі гнити достроково.
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10.03.2022 08:36 Ответить
 
 