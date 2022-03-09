Бомба попала в теплокоммунэнерго, которое обеспечивает теплом 30% Житомира, - мэр Сухомлин
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В Житомире полностью разрушен жилой дом, бомба попала в теплокоммунэнерго.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"Полностью разрушен жилой дом. Один человек ранен. Бомба попала в наше предприятие "Теплокоммунэнерго" (Житомиртеплокоммунэнерго). Оно фактически обеспечивает теплом 30% города. Пока нет подтверждения относительно пострадавших", - сказал он в видеообращении.
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