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Бомба попала в теплокоммунэнерго, которое обеспечивает теплом 30% Житомира, - мэр Сухомлин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бомба попала в теплокоммунэнерго, которое обеспечивает теплом 30% Житомира, - мэр Сухомлин

В Житомире полностью разрушен жилой дом, бомба попала в теплокоммунэнерго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Полностью разрушен жилой дом. Один человек ранен. Бомба попала в наше предприятие "Теплокоммунэнерго" (Житомиртеплокоммунэнерго). Оно фактически обеспечивает теплом 30% города. Пока нет подтверждения относительно пострадавших", - сказал он в видеообращении.

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сіють паніку щоб забити біженцями дороги - артерії ЗСУ
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09.03.2022 21:33 Ответить
Нічого. Зеля з путлером все вирішать на прямих переговорах.
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09.03.2022 21:35 Ответить
Вже Житомир ********.
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09.03.2022 21:42 Ответить
Кто-нибудь знает каким образом рашисты сходу прошли Перекоп и оказались в Херсонской области? Там же должны были быть укрепления и минные поля?
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09.03.2022 22:16 Ответить
Я також цим питанням задаюсь.
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09.03.2022 23:36 Ответить
 
 