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ВСУ без потерь выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и взяли под полный контроль территорию города.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.
Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.
Наши украинские военные потерь не понесли", - говорится в сообщении.
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9 марта 2022, 23:36
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Если бы все было честно, по логике, по реальности, то как диагност, зная обе армии, ситуацию, время года, зная мотивацию и политику, я бы даже не сомневался в победе Украины. По крайней мере не такой, которая понимается под этим выражением, вместе с маршем-броском в страну противника, но по крайней мере в возможности вытеснить со своей территории остатки вооруженных сил РФ, я бы не сомневался. Потенциал украинцев - и человеческий, и военный - оказался столь мощным, столь непокоренным. Но я в принципе всегда об этом говорил. Я знал, что они дерутся не хуже чеченцев.
Об этом заявил известный российский журналист и телеведущий, экс-депутат Госдумы Александр Невзоров.
«Мне пришлось, простите за прямоту, видите украинцев в бою, правда, я тогда их видел с другой стороны, на чеченской войне. Я видел, сколько страсти, сколько невероятного воинского потенциала демонстрировали силы УНА-УНСО, которые сражались за свободу Ичкерии и погибали за нее. Они были не менее преданными и добрыми воинами, чем сами чеченцы. Чеченцы, как оказалось, не благодарны им и скоро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я был прав. Да, они сражаются без пощады, но сражаются прекрасно», - отметил Невзоров.
- Александр Невзоров.
но тебя только в интернете...а твоих сородичей натуральненько
Это чтобы не было лишних вопросов по поводу выкуривания и захватов городов.
наш БТР 4Е, за ним 4 тигра.
27 кацапов отправились к проотцам, 4 в плен.
У нас к сожелению погиб 1 боец.