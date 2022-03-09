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ВСУ без потерь выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ без потерь выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области, - Синегубов

ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и взяли под полный контроль территорию города.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.

Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.

Наши украинские военные потерь не понесли", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ замедлили наступательные действия в Харьковской области, поняв, что попытки захватить Харьков - тщетны, - Синегубов
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Топ комментарии
+49
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09.03.2022 21:37
+36
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09.03.2022 21:47
+26
Дергачі - столиця "бойових бджіл"
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09.03.2022 21:37
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09.03.2022 21:37 Ответить
Я люблю *******???
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09.03.2022 21:41 Ответить
И это не фотошоп, они реально настолько упоротые
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09.03.2022 23:10 Ответить
Дергачі - столиця "бойових бджіл"
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09.03.2022 21:37 Ответить
браво теперь залуйлы из местных восполнят некомплект техники в ЗСУ
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09.03.2022 21:37 Ответить
Боги війни!!!
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09.03.2022 21:39 Ответить
ЗЕ, давай спеши быстро к ***** на переговоры. Ато глядишь ЗСУ выбьют окупантов и освободят Украину и не успеешь заглянуть ***** в глаза и пойти на компромисы
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09.03.2022 21:45 Ответить
Тянуть резину тоже надо уметь. Каждый день - гвоздь в крышку бункерного. Каждый час - маленький гвоздь, а месяц переговоров - кол.
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09.03.2022 21:55 Ответить
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09.03.2022 21:47 Ответить
Это в реале, не фотошоп?
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09.03.2022 22:00 Ответить
Начинают появляться первые новости о контрнаступлениях. Надеюсь скоро они начнут поступать и поступать - большие и маленькие, как отбитые небольшие хутора так и большие города
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09.03.2022 21:48 Ответить
..................... чемпионат раши по Кораблю : Холодильник -Телевизор счёт на сегодня уже 1\1...........................завтра 2\1 ,через месяц 5\0
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09.03.2022 21:49 Ответить
до речі про вили, хто бачив Олєга Ляшка останнім часом?
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09.03.2022 21:49 Ответить
Він згодом з'явиться, скаже, що бойовий під.рас в танку горів.
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09.03.2022 22:15 Ответить
Це добре! Не залишайте цапів в живих.
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09.03.2022 21:50 Ответить
Александр Невзоров: Украинцы воюют без пощады, но воюют прекрасно

9 марта 2022, 23:36

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244 Просмотров





Если бы все было честно, по логике, по реальности, то как диагност, зная обе армии, ситуацию, время года, зная мотивацию и политику, я бы даже не сомневался в победе Украины. По крайней мере не такой, которая понимается под этим выражением, вместе с маршем-броском в страну противника, но по крайней мере в возможности вытеснить со своей территории остатки вооруженных сил РФ, я бы не сомневался. Потенциал украинцев - и человеческий, и военный - оказался столь мощным, столь непокоренным. Но я в принципе всегда об этом говорил. Я знал, что они дерутся не хуже чеченцев.

Об этом заявил известный российский журналист и телеведущий, экс-депутат Госдумы Александр Невзоров.

«Мне пришлось, простите за прямоту, видите украинцев в бою, правда, я тогда их видел с другой стороны, на чеченской войне. Я видел, сколько страсти, сколько невероятного воинского потенциала демонстрировали силы УНА-УНСО, которые сражались за свободу Ичкерии и погибали за нее. Они были не менее преданными и добрыми воинами, чем сами чеченцы. Чеченцы, как оказалось, не благодарны им и скоро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я был прав. Да, они сражаются без пощады, но сражаются прекрасно», - отметил Невзоров.
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09.03.2022 21:51 Ответить
«Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже лучше. В горцах есть театральность. Украинцы просто убивают»,
- Александр Невзоров.
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09.03.2022 21:54 Ответить
on chutj prozrel, no u nas v Baltiji on merzavec i negodai - pozhiznenno persona non grata, on sebja vjol protiv nas kak sevodnja eto delajet solvjov protiv vas, i v dobavok otkazallsia izvinjatsia. Merzkoje sozdanije i goretj on budet v adu.
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09.03.2022 21:57 Ответить
він все одно росіянин і йому болить тільки його росія, не забуваємо про це.
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09.03.2022 22:13 Ответить
Вибили вусмєрть?
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09.03.2022 21:52 Ответить
как зашел-так и деактивируют...
но тебя только в интернете...а твоих сородичей натуральненько
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09.03.2022 21:57 Ответить
так то не для излишнехромосомных
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09.03.2022 22:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6xGADtOdvSM


Это чтобы не было лишних вопросов по поводу выкуривания и захватов городов.
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09.03.2022 22:17 Ответить
Бункерная крыса -ты *****!
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09.03.2022 22:04 Ответить
Выбили и, что все, начинаем праздновать. Сколько уже было выбили а потом сдали. Пора уже выбивать всю эту российскую наволочь со всей Украины. Или сейчас или никогда.
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09.03.2022 22:10 Ответить
Эта война не закончится за неделю. И за месяц вряд ли закончится (если конечно паРаша за это время не развалится). Быстро можно только проиграть. У нас нет столько живой силы и техники, чтобы закидывать противника мясом. Поэтому запасайтесь терпением и помогайте ВСУ по возможности. Время здесь работает против противника: мы становимся сильнее, а он слабее.
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09.03.2022 22:23 Ответить
Багато маленьких кровопускань приведуть до повного знекровлення кацапської армії. А для досягнення цієї мети треба мати терпіння і холоднокров'я.
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09.03.2022 22:38 Ответить
Что за техника горит на фото ?
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09.03.2022 22:46 Ответить
Это Харьков, 1й день войны, ул. Шевченко
наш БТР 4Е, за ним 4 тигра.
27 кацапов отправились к проотцам, 4 в плен.
У нас к сожелению погиб 1 боец.
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09.03.2022 23:39 Ответить
Гарно горить кацапська техніка.
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10.03.2022 08:59 Ответить
 
 