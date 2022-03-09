ВСУ без потерь выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области, - Синегубов

ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и взяли под полный контроль территорию города.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.

Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.

Наши украинские военные потерь не понесли", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ замедлили наступательные действия в Харьковской области, поняв, что попытки захватить Харьков - тщетны, - Синегубов