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Решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Европейского Союза дать зеленый свет членству Украины в евросообществе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава МИД пишет в статье для Financial Times.

"То, что сегодня украинцы защищают – это не только наша земля, но и ценности, которые мы отстаиваем. Даже защищая видение Европы как целостной, свободной и мирной, мы отвергаем видение ее как поля битвы идеологий холодной войны, разделенных на разные сферы влияния ", – отметил он.

По словам Кулебы, за нынешние действия будущие поколения будут судить каждого политика, лидера и нацию, вот почему нужно искать большие и исторические решения.

"Решение предоставить Украине членство в ЕС может стать определяющей победой для Европы и для всех ее наций, для всех ее лидеров. После того, как они примут такое решение, все европейцы будут гордиться им — гордиться тем, что стоят на правильной стороне истории и делают моральный выбор на века", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем выжимать максимум. У Украины есть три пункта требований, - Кулеба о переговорах с Лавровым
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....................... чемпионат раши по Кораблю : Холодильник -Телевизор счёт на сегодня уже 1\1...........................завтра 2\1 ,через месяц 5\0
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09.03.2022 21:47 Ответить
Всі держави, що входять до G-7 оголошують Росії нафтове ембарго - глава МЗС Британії Елізабет Трас
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09.03.2022 21:56 Ответить
skoljko kazhdij iz nih sevodnja dajot na zashchitu Ukraini, osobenno interesujet borodatoje zhivotnoje, rodstvenik bubochki. Kstati, chto dalo bubochka - kak grazhdanin Ukraini a ne chuzhoje, obshchoje kak prezident Ukraini.
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09.03.2022 22:15 Ответить
oi, zakroite etomu jevo poganij rot, uzhe zadolbal, oni zhe v prjamuju ispolnjajet propogandu rashki - nu ne dast vam chlenstvo teperj, vasha voina ne povod otkazatsia ot osnovnih principov ili net smisla EU, jesli net principov.
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09.03.2022 22:13 Ответить
А як же ВИМОГИ до країн членів ЄС?
Аба, хоча б пригальмувати тотальну корупцію та бєспрєдєл судової влади?
І найголовніше, яким чином вступ до ЄС допоможе вирішити найголовнішу проблему - війна з окупантом?
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10.03.2022 09:20 Ответить
 
 