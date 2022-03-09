"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - оккупанты понесли тяжелые потери под Броварами

При попытке атаки под Броварами российские оккупанты понесли тяжелые потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем телеграм-канале написал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Контрразведка перехватила разговор российских офицеров в районе Броваров, которые готовятся к наступлению на Киев. Из разговора понятно, что еще одного российского командира полка минсанули украинские специалисты. Следует послушать. Даю расшифровку. Аудиофайл под сообщением.

18:08 - Нитра доложил Удару : "Шестой полк почти потерял, очень много потерь - ждали. Голова колонны попала в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Отвёл шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го северную окраину заняли Димера. Прошу огонь нанести на 452 615 населенный пункт Вкивен (?), там засада жёсткая. Оттуда били: артиллерия, танки, с беспилотника, я понял, байрактары летают".

Ссылка на аудиофайл.

Военный эксперт Константин Машовец также обнародовал фрагмент переговоров оккупантов - текст радиоперехвата. Время 18:07 9 марта (т.е. с момента начала движения вражеских колонн и до момента нанесения им огневого поражения прошло не более 37 минут... мысленно аплодирую нашим командирам на этом участке): " - Бля... "Заря", "Заря" там у тебя за х#йня...?

- на приёме, 6-й полк почти весь разъ#бали... в засаду похоже попали, комполка погиб...

- Решение...что..бл#дь... куда..?

- Сейчас отвёл остальных на Богдановку - окапываться... надо огня, п#зданите по Скибину этому #баному...

- "Зоря"... задача - бля, полностью вкапаться... вперёд не лезьте..."