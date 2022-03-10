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Через 7-10 дней Россия может попытаться "заморозить" войну в Украине, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Позиции российских оккупантов ослабевают, но РФ не хочет признавать поражение.
Об этом в интервью Олесе Бацман заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вскоре кровопролитие будет меньше и наступит "непонятный период – закончилась война или нет".
"Этот вопрос недели или может 10 дней. Позиции России ослабевают, они это понимают, но им будет выгоднее не называть эту войну законченной. Потому что они должны признаться, что она утрачена. Остановить на каком-нибудь "замороженном" этапе", - сказал он.
Топ комментарии
+44 alexandr shamov
показать весь комментарий10.03.2022 03:19
+35 plotinus999
показать весь комментарий10.03.2022 03:16
+30 Тетяна Тать
показать весь комментарий10.03.2022 03:29
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Пожалуйста, подождите...
Без економіки вести військову кампанію неможливо. Навіть заморожену. Через деякий час, при чому не довгий, їм доведеться відводити війська. Але то вже після путіна.
А це щось не те.
так і настане заморожування конфлікту.
ви у тероборони спитайте з приводу чи вони захочуть заморозити
***** конче потрібно відповзти у нору, зализати рани, загальмувати тиск санкцій, окопатися на додаткових територіях, профільтрувати своє оточення і продовжити можливо під іншим соусом знищення українців.
Україна залишиться для світу такою ж як і два тижні тому сірою не визначеною територією керованою корупцією та олігархами, якій звичайно треба допомогти але без будь яких серйозних зобов'язань.
гаваряща галава на Банковій у відосику проголосит перемогу і необхідність українців обєднатися за ним для "великої відбудови" але оскільки його геніальність принесла вічний мир, то необхідно розформувати тероборону та здати зброю, аби не заважала їм у відбудові.
ось такий приблизно сценарій, співставляючи теперішні тєлодвіженія крємльовского улусу і месиджі та заяви з ОПУ і самого "найвєлічнєйшево".
але врешті українцям самим вибирати чи пристануть вони на такий план.
колапс москальської економіки ще тільки почався і загальмувати цей процес з накопиченим раніше ресурсом ще можливо. виграний зупинкою активних дій час надає таку можливість.
для України замороження конфлікту і час передиху не дає абсолютно нічого, крім вказаного мною раніше - фінансових вливань для відбудови тої досить незначної у маштабах країни, інфраструктури.
натомість вплив України на політичні рішення про злиження і вхід у західні політичні, війскові, фінансові та економічні структури знімається з приоритетів і відкладається на невизначений час під поміткою "lack of readiness to become a member of..."
Саме так. Вистачить перемир"я, щоб німці і китайці знову почали торгувати з пуйлом. Спочатку несміливо, а далі все активніше.
А ще гірше, як видно по останніх кількох днях ( заяви і ЗЕ, і ОПи, і і акценти ЗЕпропагандистів на "негідній" поведінці НАТО і США - нібито допомагають недостатньо ) ЗЕ намірений не тільки дати врятувати обличчя пуйлу, але і піти на великі поступки - аж до того "нейтралітету", який і призвів до теперішньої атаки кацапії на Україну !
Зараз пуйла дусять санкціями, і Україна отримує зброю (до речі, не переконаний, що ЗСУ отримує всю - ЗЕботня якось надто переймається кожною інформацією про це, без інструкцій вони нічого не роблять)...
а це зміниться, як тільки ЗЕ дозволити знову здискредитувати Україну.
Ще гірше, якщо не буде явної перемоги України - не буде помітної допомоги для України в відбудові ! Хто допомагатиме країні, влада котрої йде на поступки агресору при майже виграній війні?
Всі ж запідозрять те, про що підозрюють укранці вже понад 2 роки - підкилимні домовленості між пуйлом і ЗЕ! Але за такий надзвичайний цинізм ЗЕ заплатить вся Україна!
Але Байден і Джонсон, на жаль, не всемогутні правителі світу в сьогоднішніх реаліях. Путін це знає, і тому Грозєв правий - Путін зараз почне зменшувати військовий тиск, припинить знищення мирного населення, а це є найуразливішим питанням його сторонників на Заході.
І всі полегчено зітхнуть -все ми добились миру (з їхньої точки зору), а далі нехай вже Україна домовлюється з Путіним. Історія 2014го.
Якщо Байден буде проти - всі прибічники Путіна на Заході, а також до них додадуться "пацифісти" в один голос заспівають - Байден не хоче миру! хоче крові!
В першу чергу відомі вам європейські країни.
Ьак що, якщо піде такий сценарій, то тактика Путіна зрозуміла: заморозити стан речей і одночасно добитись якщо не повного зняття, то критичного зменшення санкцій.
Сегодня целый день провел в дороге. Слушал радио. Транслируют какой-то телеканал. Какой - точно не скажу, бо не прислушался, но точно не ********** бенина.
Весь день слушал про ужасы, которые творит кацапская армия. В мелких подробностях описывали. Иногда хотелось вцепиться в руль и прокусить от бессилия.
Весь этот ужас перемешивали рассуждением о нейтральном статусе.
Подключают разных икспердов, и они продолжают нагнетать ужасы, одновременно рассказывая, как "НАТО боятся путина", и что "они же пообещали путину уступки внеблокового статуса, чтобы дать ему возможность не потерять лицо".
Да-да, я ничего не путаю - именно Запад называют инициатором договорённостей с путиным о статусе.
Знаете, что это все означает?
Это означает что идет массированная информ подоготовка через СМИ.
А теперь задумайтесь, если еще осталось чем думать, для чего это делается? Зачем основные каналы, которые контролируются олигархозом, разгоняют тему статуса, которую уже открыто педалируют "слуги"?
И если не разучились думать, то скажите - не для этого ли путин обстреливает наши города? Вам не кажется, что все эти человеческие страдания - только ради того, чтобы нам по телевизору было легче продавливать больные вопросы? Да нет, не больные - смертельные вопросы.
И пока идет вся эта информационная кампания, орки оставляют без электропитания Чернобыль. Чтобы завтра на переговорах с Кулебой, у унылого ишака были более выгодные позиции.
И чем дольше будет длиться эта кампания, тем больше жизней будут кидать на этот кацапский алтарь, и рано или поздно, вы сломаетесь и сами будете умолять его подписать все что угодно. И отвечать потом будете тоже сами.
"...Весь этот ужас перемешивали рассуждением о нейтральном статусе.
Подключают разных икспердов, и они продолжают нагнетать ужасы, одновременно рассказывая, как "НАТО боятся путина", и что "они же пообещали путину уступки внеблокового статуса, чтобы дать ему возможность не потерять лицо".
Да-да, я ничего не путаю - именно Запад называют инициатором договорённостей с путиным о статусе.
Знаете, что это все означает?
Это означает что идет массированная информ подоготовка через СМИ..."
+100
..
Загнаного пораненого щура / ***** / потрібно нищити.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Для України це можливо на кілька тижднів . Два місяця це вже дуже погано .
Більше -- крітично .
Чому так , тому , що ********** більше й в неї ресурсів більше . Й народ - стадо баранів , які готові хоч в калюжі спати й їсти з лопати .
А для України це критично , тому що еконимічний план Маршала для України можливий тільки при умовах , що ***** не буде , або буде в Гаазі . В умовах "денацифікації **********" . Тобто при нульових загрозах від ***** від нових руйнацій .
Ну хто буде вкладати гроші в відбудову мостів , житла , лікарень , якщо залишиться можливость у ***** знов розфігачити цю інфраструктуру ?!
А Україна без допомоги "усім світом" сама буде десятиріччями повертатися до рівня кінця 2021 року . Тим більш , Україні просто бесперечно забов"язанні списати усі борги . Й надати як мінімум 10 млрд. допомоги й не кредитами , а субсидіями . Крім того , йще на 50 млрд. Україна повинна буде виграти у РФії майнових арбітражних позовів . Точнішей -- це буде контрибуції .
Але усе це відбудеться тільки після перемоги , а ні аж ніяк через заморозку .
Заморозка - це зрадити патріотів Херсонщини , патріотів Запоріжської області -- від Мелітополя до Бердянська . Бо при такий "заморожці" в очевидь будуть створювати ЗНР й ХНР .
В кого є сумнів , що ці нелюді не спробують перемістити у Сибір на каторгу усіх патріотів цих міст й замість них привезди якую вату ?!
Я думаю, не останню роль в ситуації, що склалася, відіграють криваві кацапські нафтодолари, які ті суки роками валізами завозили різноманітним європейським чиновникам. Всі ж хочуть красиво жити, а на зарплату красиво не поживеш. Ото тому вони й нерішучі. Насправді прості люди по всьому світу як раз і вимагають від своїх політиків діяти жорстко, а політики, сидячи на валізах нафтодоларів, розказують про "відповідальність" і "обережність".
Остановить всё и 8 лет переговариваться - наша тактика.
Переконуєш, що помиритися зараз з пуйлом на його умовах буде "перемогою ЗЕ" ?
Заморозка конфликта это как камикадзе. Мы уничтожим врага, но ценой Украины.
"Альфред Соломонович
***** заморозка не выгодна!... Остановить всё и 8 лет переговариваться - наша тактика. "
Дають мільярди. Зброю, допомогу. Санкції накладають.
Та вони нікому стільки не помагали.
к тому же, они защищают себя, понимая, что после Украины, кабаев нападет на страны ЕС..
а Украину они списали, и даже до войны обсудили с кабаевым капитуляцию Украины..
но ЗСУ и народ Украины оказался сильно против, никто на западе и на мордоре не ожидал такого сопротивления Украины..
Даремно ви на них наїзджаєте.
ЯЗ наші керманичі передали роісьці, з умовою надати захист. Для західних же партнерів вимога була - не нападати.
потому, что со второго дня войны - стало понятно, что рф проиграла..
рф для многих на том западе - это дешёвый ресурс.. посмотрим, что будет дальше, но я очень боюсь, что Украине не дадут победить, а победа это развал московии, природного врага Украины многие столетия..
может они хоть закроют небо??.. но, они сейчас будут держать зеленского за руки и настаивать на перемирии и прекращении огня.. этого нельзя делать, иначе Украина превратиться в лугандон..
А доти - протитанкові, пропиракетні, зенітні і саме головне безпілотні технічні засоби мають робити свою роботу. Гнати їх на тиндру - до оленів і білих медведів - хай там морозяться..
кабаев натворил бед в Украине и бредит все заморозить? окопаться? ещё чего..
до развала раши - должна идти эта война.. победа Украины - это развал рф..
пусть народ рф тоже оплакивают войну, которую развязал против Украины этот мелкий шизофреник кабаев..
Марш отсюда, кацапоголовые.
на чужих детей кабаеву плевать.. кабаеву тоже должно быть больно..
на личинок кабаева должно начаться сафари..
московия должна развалиться до отдельных республик Татарстан, Дагестан и тд..
война должна перекинуться на территорию рф, тогда процесс развала мордора будет быстрее запущен..
Щоб мокші лишились на наших територіях. І захід почне знімати санкції в них же свої економіки.