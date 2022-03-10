Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован - оперативная информация от Генштаба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.
На пятнадцатые сутки силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города - Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.
Вместе с тем, ВСУ продолжают прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
"На Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева. Группировка сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи", - говорится в сообщении.
На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).
В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи териториальной обороны.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
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ПРО РУУЦЦКАЙ ВАЄННИЙ КАРАБЛЬ-песня
Песня о "доблести" русских солдат. Киев возьмем за два дня, поставим на колени тут всех, но... (18+)
На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
Згадую віршик один - трішки "перефразую":
"Сопли замёрзли в носу…
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«Кацапам в танке ж, ещё холоднее…"
Расейские дезертиры из армии бегут в расею и беларусь, там начинают сбиваться в банды с оружием.
Голодные, простывшие, с сорванным желудком и расшатанными нервами.
А домой они не могут вернуться, посадят, в Украину не стоит: плена уже не будет, после расстрела роддома - только на убой.
Поэтому ростовская, воронежская области получили сотни мелких бандформирований, готовых на все ради выживания. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/603?comment=42270
була здатна коли піхота йде, а зараз - то привід минулого
Вони не сидять просто так.
Це не дуже добре. І є один цікавий момент. Як можна було пропустити з Криму через вузький прохід стільки москалів. Там нікого не було чи що?
Я от собі уявила, як би наші заходили в Крим - так само легко ? Навряд.
путин, если уже ввел войска - то он уже их не выведет.
и нам они не нужны тут, чтобы они тут 4 года стояли. чтобы 4 года грабили местное население в тех городках, которые они захватили.
И самое главное: суть 90-х - страна открывалась миру, пыталась черпать оттуда новое. 20-е - страна, наоборот, будет закрыта от всех. Куда открываться?
Единственное, в чем наверняка будет сходство - в количестве беспредела. Если резко упадут зарплаты, не будет работы, не будет доходов - «высвобождающиеся» молодые и не очень люди (которым даже челноками стать не удастся) предсказуемо пойдут в криминал. А куда? В России просто бомжевать под забором не получится - не тот климат. Так что взлет проституции и бандитизма - да, пожалуй, будет гарантирован.
➡ Источник: https://publizist.ru/
Якщо деморалізовані, нехай вертаються на свій мордор.
Але все ж не надто зрозуміла пасивність української сторони протягом останніх 2-3 днів:
- 15-й день після нападу, резерви вже мають бути в строю, купа зброї поставлена союзниками;
- деякі кацапські частини сильно страждають і від браку пального, і від нічних заморозків;
- авіація кацапні помітно ослаблена та зайнята атаками на цивільні об"єкти;
- частина українських міст перебувають в облозі і обстрілювана кацапами;
... здавалось би зручний момент для активнішого вимотування (аж до знищення) північних угруповань ворога, АЛЕ (якщо судити по звітах Генштабу) ЗСУ проявляють значно меншу активність, а ніж в значно гіршій ситуації на початку вторгнення.
Хтось може пояснити таку тенденцію?
Може, наші також перегруповуються і планують щось.
Не будуть же вони нас повідомляти наперед.
Побачимо.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Таке враження шо до війни за все перетерли та "порішали".
За 2 тижні злили Херсон та Херсонську область, Запорізьку область хіба шо без самого Запоріжжя, північно-кримський канал, Новокаховську ГРЕС, Запорізьку АЄС, Маріуполь залишили в оточенні...
Хтось за ці 2 тижня чув шо б українська авіація хоч би раз допомогла захисникам Маріуполя? або в напрямку був завданий ракетний удар по оркам?
Як запорізькі війська могли віддати ворогу лінію Запоріжжя-Оріхів-Пологи-Розівка-Маріуполь?
Де резерви Нікополя, Дніпра, Кривого Рогу, Камянського, Верхньодніпровська, Кременчука, Александрії, Кропивницького, Умані, Вінниці?
Розумію шо Київ не можна віддати ворогу, але ж Україна це не тіки Київ...