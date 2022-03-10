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Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован - оперативная информация от Генштаба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован - оперативная информация от Генштаба

Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.

На пятнадцатые сутки силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города - Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

Вместе с тем, ВСУ продолжают прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

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"На Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева. Группировка сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи", - говорится в сообщении. 

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

Также читайте: Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи териториальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
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Топ комментарии
+14
но останавливаться уже нельзя... кацапов надо выжигать до конца... если кацапы в своем остервенении и ненависти уже бомбят больницы, школы и жилые кварталы - только смерть станет той справедливой мерой, которой они заслужили... смерть кацапам! никакой пощады, никаких звонков мамкам на расию... кацап должен быть мертвым...
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10.03.2022 07:30
+11
Коли у них втрати в техніці стануть критичними! Вони вже зараз почали мобілізацію автомобілів загального призначення та "наливників" (чи ти думаєш - в Росії "патріотизмом" пояснюється малювання на транспорті в прикордонних районах знаку "Z" на різнокольорових вантажівках?) А от коли в них кількість танків та бронемашин різного типу досягне критично низької межі - вони почнуть "чесать репу"! Пам"ятаєш фільм "Гарячий сніг"? Слова командувача: "Главное - выбить у них танки!"? Тут - та сама ситуація" Перемелемо їх бронетехніку - тоді і наступать можна!
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10.03.2022 07:38
+10
На все свій час.

На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
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10.03.2022 07:32
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"знизили темпи наступу" - значит все еще теряем территории, хоть и медленее...
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10.03.2022 07:25 Ответить
І ТУДА ЖЕ..https://www.youtube.com/watch?v=tH6I29dKv24


Песня о "доблести" русских солдат. Киев возьмем за два дня, поставим на колени тут всех, но... (18+)
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10.03.2022 07:27 Ответить
шановні ЗСУ! дякую кожному з вас, але, будь ласка, коли вже будуть новини про контрнаступ?
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10.03.2022 07:26 Ответить
На все свій час.

На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
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10.03.2022 07:32 Ответить
Коли у них втрати в техніці стануть критичними! Вони вже зараз почали мобілізацію автомобілів загального призначення та "наливників" (чи ти думаєш - в Росії "патріотизмом" пояснюється малювання на транспорті в прикордонних районах знаку "Z" на різнокольорових вантажівках?) А от коли в них кількість танків та бронемашин різного типу досягне критично низької межі - вони почнуть "чесать репу"! Пам"ятаєш фільм "Гарячий сніг"? Слова командувача: "Главное - выбить у них танки!"? Тут - та сама ситуація" Перемелемо їх бронетехніку - тоді і наступать можна!
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10.03.2022 07:38 Ответить
розумію, друже. розумом розумію.
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10.03.2022 07:40 Ответить
Сьогодні вранці на вулиці - мінус 10 Дружина каже : "Дочка мабуть, уже доварює нашим хлопцям десятилітрову каструлю борщу або супу і зараз його повезуть на позицію у термосі..."
Згадую віршик один - трішки "перефразую":

"Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«Кацапам в танке ж, ещё холоднее…"
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10.03.2022 07:56 Ответить
...Поделюсь близким будущим.
Расейские дезертиры из армии бегут в расею и беларусь, там начинают сбиваться в банды с оружием.
Голодные, простывшие, с сорванным желудком и расшатанными нервами.
А домой они не могут вернуться, посадят, в Украину не стоит: плена уже не будет, после расстрела роддома - только на убой.
Поэтому ростовская, воронежская области получили сотни мелких бандформирований, готовых на все ради выживания. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/603?comment=42270
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10.03.2022 08:44 Ответить
І "бабка не ходи"!!! Росія принесла смерть в Україну - зараз смерть повернеться назад до них Особливо "радує" думка - "А як це сприйме Лука?" Бо Білорусь більш "вигідний" варіант для дезертирів - на перших порах він побоїться запускать масові облави на ці банди - щоб з Пинєю напряму не конфліктувать! Білорусів чомусь не жаль - уже "жалілка відмерла" Бо літаки що рознесли Чернігів і вбили більше півсотні мирних людей прилетіли з Білорусі - за їх мовчазної згоди!
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10.03.2022 09:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1501774725646794758 не убёг кацап
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10.03.2022 07:51 Ответить
Важко розібрать - то що, "Шилка"? Бо на танк не схоже
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10.03.2022 08:00 Ответить
либо тунгус либо оса
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10.03.2022 08:02 Ответить
Ну й добре! Різниця невелика Не буде зенітного прикриття - танки для Су-25 і вертольотів стануть "мішенями" - мало хто з танкістів здатен якісно застосовувать набаштовий кулемет!
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10.03.2022 08:06 Ответить
та та залізяка зовсім не до чого....
була здатна коли піхота йде, а зараз - то привід минулого
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10.03.2022 08:10 Ответить
ишо залутали https://twitter.com/i/status/1501804876942258177
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10.03.2022 08:28 Ответить
Я ще що побачив - вони ВЖЕ кинули в бій танки без динамічного захисту Значить - сили першого удару стали вичерпуваться і пішли резерви які при вдалому наступі не розраховували задіювать!
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10.03.2022 08:52 Ответить
могут пригнать на утилизацию для списания это верх дебилзма но так рузге воюют
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10.03.2022 08:56 Ответить
Точно! Танк без піхотного прикриття - "сліпа черепаха"! Яка легко перетворюється в "мішень" - особливо при насиченості бойових порядків противника портативними ПТРК
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10.03.2022 08:38 Ответить
Судя по корме бмдешка.
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10.03.2022 08:25 Ответить
ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ ДУЖЕ СКОРО ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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10.03.2022 07:27 Ответить
Окопуються, закріплюються.
Вони не сидять просто так.
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10.03.2022 07:27 Ответить
Байрактару окопи до дупи.
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10.03.2022 07:32 Ответить
А чого тоді пишуть, що вони наблизились до Харкова і Миколаєва.
Це не дуже добре. І є один цікавий момент. Як можна було пропустити з Криму через вузький прохід стільки москалів. Там нікого не було чи що?
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10.03.2022 07:40 Ответить
шановна Ксенія, це тактика, а в опі стратеги - це не їх рівень...
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10.03.2022 07:42 Ответить
в штабі не дурні сидять..все вони знають і бачать і ім розвідка допомагає..
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10.03.2022 08:03 Ответить
Звісно. На це і надія.
Я от собі уявила, як би наші заходили в Крим - так само легко ? Навряд.
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10.03.2022 08:10 Ответить
Була команда готуватися до шашликів.
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10.03.2022 09:38 Ответить
При чом тут Крим если они шли под Мариком
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10.03.2022 15:43 Ответить
ось вам для заспокоїння..Євген Карась..він з передової..розказує...головне не бздіти..https://www.youtube.com/watch?v=nAA4IEHzKEU
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10.03.2022 08:07 Ответить
Вони просуваються, як фарш в м'ясорубці.
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10.03.2022 07:29 Ответить
а тут хлопці - як висунеться чергова "загогуліна" так і зрізають рівняють.
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10.03.2022 07:37 Ответить
путин их выводить не собирается.

путин, если уже ввел войска - то он уже их не выведет.

и нам они не нужны тут, чтобы они тут 4 года стояли. чтобы 4 года грабили местное население в тех городках, которые они захватили.
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10.03.2022 07:29 Ответить
Опубликовал Алексей Рощин Ср в 19:33 . Будут ли снова в России 90-е?.............................................................................

И самое главное: суть 90-х - страна открывалась миру, пыталась черпать оттуда новое. 20-е - страна, наоборот, будет закрыта от всех. Куда открываться?

Единственное, в чем наверняка будет сходство - в количестве беспредела. Если резко упадут зарплаты, не будет работы, не будет доходов - «высвобождающиеся» молодые и не очень люди (которым даже челноками стать не удастся) предсказуемо пойдут в криминал. А куда? В России просто бомжевать под забором не получится - не тот климат. Так что взлет проституции и бандитизма - да, пожалуй, будет гарантирован.
➡ Источник: https://publizist.ru/
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10.03.2022 07:29 Ответить
но останавливаться уже нельзя... кацапов надо выжигать до конца... если кацапы в своем остервенении и ненависти уже бомбят больницы, школы и жилые кварталы - только смерть станет той справедливой мерой, которой они заслужили... смерть кацапам! никакой пощады, никаких звонков мамкам на расию... кацап должен быть мертвым...
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10.03.2022 07:30 Ответить
Треба, щоб вони були мертвими, а не деморалізованими.

Якщо деморалізовані, нехай вертаються на свій мордор.
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10.03.2022 07:33 Ответить
Окуповані міста чекають на звільнення
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10.03.2022 07:34 Ответить
Не хотілося б підважувати Генштаб - він володіє інформацією на відміну від нас.

Але все ж не надто зрозуміла пасивність української сторони протягом останніх 2-3 днів:
- 15-й день після нападу, резерви вже мають бути в строю, купа зброї поставлена союзниками;
- деякі кацапські частини сильно страждають і від браку пального, і від нічних заморозків;
- авіація кацапні помітно ослаблена та зайнята атаками на цивільні об"єкти;
- частина українських міст перебувають в облозі і обстрілювана кацапами;

... здавалось би зручний момент для активнішого вимотування (аж до знищення) північних угруповань ворога, АЛЕ (якщо судити по звітах Генштабу) ЗСУ проявляють значно меншу активність, а ніж в значно гіршій ситуації на початку вторгнення.

Хтось може пояснити таку тенденцію?
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10.03.2022 07:44 Ответить
Я теж інфою не володію.
Може, наші також перегруповуються і планують щось.

Не будуть же вони нас повідомляти наперед.

Побачимо.
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10.03.2022 07:50 Ответить
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.03.2022 07:53 Ответить
Каждый день одно и то же. 28 февраля была точно такая же новость. Я очень надеюсь что Генштаб не сидит сложа руки. Пока враг деморализован, голоден и замерзший его нужно гнать. Потому что свежие силы уже на подходе. Еще неделя и заведут сытых и мотивированых с конкретными целями.
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10.03.2022 08:04 Ответить
Шото всё меньше и меньше конкретных деталей.
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10.03.2022 08:35 Ответить
Потухні.
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10.03.2022 08:51 Ответить
Почему?
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10.03.2022 09:03 Ответить
Нам бы в Киев такого генерала как в Николаеве...
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10.03.2022 09:15 Ответить
Шось дужє все на театр схоже...
Таке враження шо до війни за все перетерли та "порішали".
За 2 тижні злили Херсон та Херсонську область, Запорізьку область хіба шо без самого Запоріжжя, північно-кримський канал, Новокаховську ГРЕС, Запорізьку АЄС, Маріуполь залишили в оточенні...
Хтось за ці 2 тижня чув шо б українська авіація хоч би раз допомогла захисникам Маріуполя? або в напрямку був завданий ракетний удар по оркам?
Як запорізькі війська могли віддати ворогу лінію Запоріжжя-Оріхів-Пологи-Розівка-Маріуполь?
Де резерви Нікополя, Дніпра, Кривого Рогу, Камянського, Верхньодніпровська, Кременчука, Александрії, Кропивницького, Умані, Вінниці?
Розумію шо Київ не можна віддати ворогу, але ж Україна це не тіки Київ...
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10.03.2022 10:50 Ответить
Возникает всё больше и больше вопросов
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10.03.2022 14:49 Ответить
 
 