"Если вы объединены против нацистов, вы должны закрыть небо над Украиной", - Зеленский обратился к странам Запада
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Если страны Запада объединились в борьбе против нацистов, нужно закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить этот террор.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Если вы объединены против нацистов и этого террора, вы должны закрыть (небо над Украиной. – Ред.). Не ждите, что я попрошу вас об этом несколько раз, миллион раз. Закройте небо. Закройте небо и прекратите эту бомбардировку (россиян. – Ред.)", - сказал он.
Отвечая на вопрос об озабоченности Запада относительно потенциальной эскалации конфликта и прямой конфронтации с Россией, что это усугубит ситуацию, Президент ответил:
"Хуже для кого? Для наших семей? Нет. Для них? Кто знает? Никто не знает. Но мы знаем, что именно сейчас это очень плохо, а в будущем будет поздно. Поверьте, если такова (ситуация с бомбардировкой городов. – Ред.), затянется, вы увидите, что они (Запад. – Ред.) закроют небо (над Украиной. – Ред.), но мы потеряем миллионы людей", - добавил Зеленский.
По словам президента, если начнется третья мировая война, то только тогда Запад совершит бесполетную зону над Украиной.
"Но тогда будет уже поздно", – добавил Зеленский.
Глава государства сказал, что российские силы могут оккупировать Украину, но точно не смогут победить украинцев.
Зеленский подчеркнул, что его страна не может остановить войну против России самостоятельно, а страны Запада должны действовать сейчас, пока не стало "слишком поздно".
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У 1940 році у Вермахта була да-яка перевага у озброєнні та величезна у досвіді.
Зараз перевага Заходу у озброєнні просто багатократна, вони можуть знищити ЗС РФ 50-60 разів не втративши чуттєво техніки та людей. Так, за 2 тижні лише США може повністю знищити кацапів, але до цього треба приготуватися, так само як і до багатомільйонних втрат, якщо 1-2 ядерні ракети кацапів усе-таки подолають їхнє ПРО.
Війна США/НАТО та рашки звичайним озброєнням не можлива в принципі, можлива лише повноцінна ядерна війна (і почне її саме кацапня) з наступною зачісткою території параштану від небагатьох виживших військових.
Закрите небо - то десятки, сотні, тисячі спасенних життів цивільного населення, в тому числі ні в чому не винних малюсіньких діточок.
Вбивство дитини, це Великий Гріх, який не прощається ні на цьому, ні на тому, ні в паралельному світі.
Та ніяких прямих обвинувачень саме російських військ, особисто путіна та (боже упасі) кацапського народу, який насправді і є на 100% винним у війні. Називати кацапські орди нацистами - як мінімум безглуздо
Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.
У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.
"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.
І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.
У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.
"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!