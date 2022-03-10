"Если вы объединены против нацистов, вы должны закрыть небо над Украиной", - Зеленский обратился к странам Запада

Если страны Запада объединились в борьбе против нацистов, нужно закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить этот террор.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Если вы объединены против нацистов и этого террора, вы должны закрыть (небо над Украиной. – Ред.). Не ждите, что я попрошу вас об этом несколько раз, миллион раз. Закройте небо. Закройте небо и прекратите эту бомбардировку (россиян. – Ред.)", - сказал он.

Отвечая на вопрос об озабоченности Запада относительно потенциальной эскалации конфликта и прямой конфронтации с Россией, что это усугубит ситуацию, Президент ответил:

"Хуже для кого? Для наших семей? Нет. Для них? Кто знает? Никто не знает. Но мы знаем, что именно сейчас это очень плохо, а в будущем будет поздно. Поверьте, если такова (ситуация с бомбардировкой городов. – Ред.), затянется, вы увидите, что они (Запад. – Ред.) закроют небо (над Украиной. – Ред.), но мы потеряем миллионы людей", - добавил Зеленский.

По словам президента, если начнется третья мировая война, то только тогда Запад совершит бесполетную зону над Украиной.

"Но тогда будет уже поздно", – добавил Зеленский.

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Глава государства сказал, что российские силы могут оккупировать Украину, но точно не смогут победить украинцев.

Зеленский подчеркнул, что его страна не может остановить войну против России самостоятельно, а страны Запада должны действовать сейчас, пока не стало "слишком поздно".

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