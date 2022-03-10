РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13475 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
13 619 119
война (46696) Зеленский (16523) закрытое небо (37)

"Если вы объединены против нацистов, вы должны закрыть небо над Украиной", - Зеленский обратился к странам Запада

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Если страны Запада объединились в борьбе против нацистов, нужно закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить этот террор.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Если вы объединены против нацистов и этого террора, вы должны закрыть (небо над Украиной. – Ред.). Не ждите, что я попрошу вас об этом несколько раз, миллион раз. Закройте небо. Закройте небо и прекратите эту бомбардировку (россиян. – Ред.)", - сказал он.

Отвечая на вопрос об озабоченности Запада относительно потенциальной эскалации конфликта и прямой конфронтации с Россией, что это усугубит ситуацию, Президент ответил:

"Хуже для кого? Для наших семей? Нет. Для них? Кто знает? Никто не знает. Но мы знаем, что именно сейчас это очень плохо, а в будущем будет поздно. Поверьте, если такова (ситуация с бомбардировкой городов. – Ред.), затянется, вы увидите, что они (Запад. – Ред.) закроют небо (над Украиной. – Ред.), но мы потеряем миллионы людей", - добавил Зеленский.

По словам президента, если начнется третья мировая война, то только тогда Запад совершит бесполетную зону над Украиной.

"Но тогда будет уже поздно", – добавил Зеленский.

Также смотрите: "Байрактар" нанес сокрушительный удар по российской технике. ВИДЕО

Глава государства сказал, что российские силы могут оккупировать Украину, но точно не смогут победить украинцев. 

Зеленский подчеркнул, что его страна не может остановить войну против России самостоятельно, а страны Запада должны действовать сейчас, пока не стало "слишком поздно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Зеленский должен закрыть рот. Если вначале я подумал, что что то изменилось, то нет. Сейчас зеленый утырок начинает заново гнать бочку на НАТО, кричать про "закрытое небо", при этом Украина получила овер дох*я стингеров и прочих ништяков, а так же орать про "переговоры с путиным", что бы что? Конченый.
показать весь комментарий
10.03.2022 08:30
+22
і пішло кіно-доміно - асфальтом не пробував?
в любому випадку винувато буде НАТО.
показать весь комментарий
10.03.2022 08:23
+21
Я, моя країна... Вже починає дратувати. Зе що один на полі бою, дартан'яна тут зображає. Питання про просрані три роки, про шашлики на травневі свята, коли вже весь світ волав про напад, ще багато чого залишається.
показать весь комментарий
10.03.2022 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Психологія - це такий самий брєд, як астрологія та гомеопатія, по-перше.
У 1940 році у Вермахта була да-яка перевага у озброєнні та величезна у досвіді.
Зараз перевага Заходу у озброєнні просто багатократна, вони можуть знищити ЗС РФ 50-60 разів не втративши чуттєво техніки та людей. Так, за 2 тижні лише США може повністю знищити кацапів, але до цього треба приготуватися, так само як і до багатомільйонних втрат, якщо 1-2 ядерні ракети кацапів усе-таки подолають їхнє ПРО.
Війна США/НАТО та рашки звичайним озброєнням не можлива в принципі, можлива лише повноцінна ядерна війна (і почне її саме кацапня) з наступною зачісткою території параштану від небагатьох виживших військових.
показать весь комментарий
10.03.2022 14:51 Ответить
Яка наволоч коменти тре? Вагон, ти?
показать весь комментарий
10.03.2022 08:51 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
10.03.2022 08:53 Ответить
Шановні друзі!! Після поглиблюючого аналізу я дійшов висновку,що Зе виконує спецоперацію НАТО,свого роду психатака на карлика,ну типу того,ЩАС ДАДУТЬ,ЩАС ДАДУТЬ,ЩАС ДАДУТЬ і тд!!! Ні,ще є другий варіант,він думає,що на репетиції і зараз буде дупль-2!!! Може вже підскаже хто-небудь йому,що він вже починає соромити Україну,НАТО---це не порноактриса. Вже не олин раз говорили-НІ!!!,чого надоїдати людям,хотіли-б вже далиб. Тим паче,що Остін прямо заявив,що в Україні і так вистачає літаків,а командувач НАТО в Європі ще і додав,що ті літаки мало будуть єфективні,більше вигоди дадуть ПЗРК, ЗРК і подібне і вони над цим працюють. Я наприклад вірю більше тим,чим нашому головокомандувачу А тепер для спаму,амереканці грають свою гру,росія свою,Китай вичікує,ЄС-тремтить---А НАМ ЗАХИЩАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ і вести свою гру!!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 08:51 Ответить
Зброя, як і гроші, ******** тишу. Треба менше піаритись на етапі перемовин до отримання кінцевих результатів. Та де-кому важливіші відосики, ніж перемовини і результат.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:25 Ответить
всі, майже три роки владарювання "Слуг народу", патріоти України говорили, про необхідність укріпляти ЗСУ, а вони, як навіжені, навпаки гробили ЗСУ, а всі кошти кидали на "Велике крадівництво". І не потрібно тепер вищати як поросята, все пропало, і кланятись Путлеру і просити, наче пощаду-переговори, нехай СН всі кошти з конвертів повернуть державі і самі підуть в перші ряди БТО і не мішайте українцям і ЗСУ самим захищати Батьківщину.
показать весь комментарий
10.03.2022 08:52 Ответить
Це щоденне ниття "найвеличнішого" вже навіть мене дістало, уявляю, як воно дістало країни, що нам допомагають!!! Як капризна маленька дитина - йому чітко сказали "НІ", а він і далі ніжками топає і верещить "Дай, дай, дай!". Краще б ППО просив. Що таке "закрити небо" він не думав? А хай подумає: Байрактари та наша авіація також не будуть мати змоги трощити кацапські колони техніки - підходь до міст (якщо вийде) і обстрілюй зі Смерчів та Градів без проблем!
показать весь комментарий
10.03.2022 09:07 Ответить
Система " свій-чужий". Але то теорія.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:36 Ответить
Перестань жебрати кожен день! Надоїло! Позиція НАТО сформульована. Користуйся тим, що надають. Чи це така імітація активної політичноі діяльності, щоб не забули?
показать весь комментарий
10.03.2022 09:24 Ответить
если при решении какой то задачи, после пары попыток использовать один и тот же метод решения результат не достигнут, нужно не пытаться снова повторять этот же алгоритм, а искать новые пути решения. не будут они закрывать небо и давать самолёты. нужно искать другой способ борьбы с авиацией на базе тех технических средств, которые имеются в распоряжении.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:25 Ответить
А якщо не має вже інших технічних можливостей? Хороші автодороги є, афігєнні бабулєски на офшорних рахунках є, середні акторські здібності теж ніхто заперечувати не стане, а от того про що Ви кажете вже не має, чи закінчується?
показать весь комментарий
10.03.2022 09:44 Ответить
украинцы очень творческие и изобретательные люди. из того что поставляется западом, я уверен, они могут и скорее уже пытаются, найти применение не только в использовании его по прямому назначению. классический пример - как с рсзо "василя быкова" заманили и притопили. то что кучу денег разворовали и зарыли под асфальт это да. с этим уже сейчас ничего не сделаеш. но стоять у памятника прошлому и убиваться о утраченном, это ничего не даст. нужно двигатся вперёд исходя из текущего состояния дел. ну не дадут они не самолётов ни небо не закроют. нечего дальше ныть и капать на нервы своим нытьём воюющему народу.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:56 Ответить
"Я никому ничего не должен" - говорил Зеленский. А теперь кричит всему миру "Вы должны"
показать весь комментарий
10.03.2022 09:37 Ответить
Фашист (Муссоліні 22-43 рр) то дуже м'ягко сказано. Воно, ото маразматичне ЧМО просто вбивця дітей - х*йло, каґєбісс, недопалок, кордупель, моль, неоНацист, поплічник Гітлера у ХХІ столітті.
Закрите небо - то десятки, сотні, тисячі спасенних життів цивільного населення, в тому числі ні в чому не винних малюсіньких діточок.
Вбивство дитини, це Великий Гріх, який не прощається ні на цьому, ні на тому, ні в паралельному світі.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:44 Ответить
Ну це ж не форточку закрить. Для цього треба напасти на росію , а це третя світова.За вісім років війни не створити ПВО і недофінансовувати армію і оборонку а потім в усьому звинувачуваии НАТО. це свинство
показать весь комментарий
10.03.2022 09:46 Ответить
Чергова величезна порція лайна на союзників, завдяки допомозі яких Україна й досі бореться проти кацапів.
Та ніяких прямих обвинувачень саме російських військ, особисто путіна та (боже упасі) кацапського народу, який насправді і є на 100% винним у війні. Називати кацапські орди нацистами - як мінімум безглуздо
показать весь комментарий
10.03.2022 10:32 Ответить
У російських льотчиків зі збитих над Україною ворожих літаків не розкриваються парашути. В українській розвідці вважають це не випадковістю, а умисними діями ФСБістів.

Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.

У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.

І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.

У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.

"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
показать весь комментарий
10.03.2022 10:37 Ответить
Как можно быть такими НАИВНЫМИ или ГЛУПЫМИ! Никто не хочет кремлевского шизофренника провоцировать на ядерную войну и давать ему поводы применить, если не стратегическое, то тактическое ЯО, поэтому НЕ ПРОСИТЕ "ЗАКРЫТОГО НЕБА"! Требуйте САМОЛЕТЫ и средства ПВОне только советские, но и те, что стоят на консервации в США, если нет времени на переобучение летчиков, найдутся ДОБРОВОЛЬЦЫ из западных стран, которы смогут на них летать)!
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 