США будут ежедневно поставлять Киеву больше оружия: мы очень поражены тем, как Украина все это использует, - Квин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США хотят помочь Украине любым возможным способом, но не хотят, чтобы все это расширилось, распространилось на НАТО и закончилось континентальной войной.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в инервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Она согласилась с оценкой, активная фаза войны в Украине может затянуться на недели и даже месяцы.
"Украина очень настойчиво борется и, я бы сказала, удивила Россию тем, как она упорно и эффективно воюет и борется с продвижением войск. И я думаю, что это может затянуться, конечно. Нет, в идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти. Но пока я не увидела, мы не увидели никакого движения в этом направлении", - заявила она.
"Я читаю те же отчеты, что и все остальные, и действительно кажется, что у россиян есть некоторые проблемы. Честно говоря, я на это надеюсь. Я надеюсь, что это так, и я надеюсь, что их проблемы продолжатся. Кроме того, я надеюсь, что продолжится и очень эффективное использование Украиной имеющихся у нее оборонных вооружений, храбрость их войск, а также, кстати, храбрость сил территориальной обороны, которые также защищают украинские города. , и мы очень удивлены тем, как Украина все это использует", - добавила Квин.
"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее запросе на системы ПВО и самолеты. Часть проблемы состоит в том, что системы ПВО и самолеты, умеющие использовать украинцы – не американского производства, а с бывших советских времен. То есть США не могут напрямую поставлять эти вещи. Так что мы ведем активные переговоры с союзниками по НАТО, которые могли бы их поставить, что касается Польши, например, я знаю, что Польша была обеспокоена тем, чтобы США могли заполнить ее парк самолетов, у них тоже есть опасения относительно своей безопасности. Мы активно пытаемся помочь другим странам поставлять технику, в которой нуждается Украина, и которую украинцы научены использовать.Я очень надеюсь, что эти обсуждения смогут быстро продвигаться.Я понимаю так же, как и вы, что важно каждый день, и я знаю, что там , в Вашингтоне, они тоже это знают", - пояснила дипломат.
"Мы действительно, с одной стороны, хотим помочь Украине любым возможным способом. С другой стороны, мы не хотим, чтобы все это расширилось, распространилось на НАТО и закончилось континентальной войной. Поэтому мы пытаемся сделать все, что в наших силах, в рамках не нагнетания или эскалации напряженности, а попытки ее деэскалации.И потому, когда иногда кажется, что мы нерешительны, я могу понять украинское разочарование по этому поводу.Мы все также хотим, чтобы Украина поняла, что это происходит не потому, что мы не хотим помогать Украине, а потому, что мы чувствуем, что эскалация ситуации в конечном итоге не поможет Украине, а лишь нанесет ущерб еще большему количеству стран региона, и Украина будет в эпицентре этого. если весь этот пожар разгорится. Поэтому мы стараемся избежать эскалации", – резюмировала она.
Пожалуйста, подождите...
Україна вражае своїм незламним духом - так тримати хлопці!
Тоді ніхто не збирався воювати. Одні підтягнули війська, інші ... Прибігли два офіцери до кайзера і кажуть - треба першими нападати, бо ті точно нападуть. Так і пішло. Так і зараз. Мокші об'явили певну ядерну готовність, відповідно інші країни виставили свою. Кабаєв давно кришею поїхав...хтозна.
Все ж таки українська нація воює дуже давно.
чому воно не має захищати ті країни, які хочуть до них вступити?
прецеденти вже були і враховуючи тільки 62% українців за вступ, решта сумніваються, то повторення 2013 не виключається.
доречі все це виття зекодли з акцентуванням на "дайте/зробіть" те, чого однозначно не отримають, не для Заходу а спрямоване на внутрішній тупий бидлуватий прошарок, мовляв "бачите, НАТО сцикливе, нафіг воно нам потрібне".
виконується саме те, для чого ***** послав до України улуських орків убивати українців які нарешті через 30 років насмілились глянути у сторону ЄС і НАТО.
Наступного разу я буду відправляти в спам.
закрите небо? - так - це дуже і дуже потрібно,
але це на 99 відсотків означае 3тю світову.
буба все хоче чужими руками, ну і як тут не згадати за асфальт і не нагнітайте?
Їх можна використовувати якщо немає ППО. Кацапи вже його підтягнули.
Значно актуальніші поставки систем ППО. Я думаю що в НАТО досить багато радяських систем які можна передати нам.
Ми повинні, бути вдячні за ту допомогу, яка вже надається.
Не можуть вони напряму залучатися до конфлікту, бо це буде ядерний Апокаліпсис і тоді не вижеве ні хто.
10 hrs ·
Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.
Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.
Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.
Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.
Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".
Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
Яких ще прикладів треба Західним політикам в Україні, щоб не єлозили задом перед ******!!!
**** убивця Українців !!
поки ГААГА дійде якихось рішень, ***** продовжуватиме убивати авіацією Українців!!!
І більшість коментів це підтверджують