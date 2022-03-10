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Новости Война в Украине
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Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МИД обнародовал список компаний, не ушедших из России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список компаний, которые остаются работать в России.

Среди них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, Huinday, Miele, Michelin, Samsung.

"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", - отметили в МИД.

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"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, соблюдающие стандарты и ценности экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны", - отмечается в сообщении.

Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МИД обнародовал список компаний, не ушедших из России 01

МИД Украины призывает указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ.
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Топ комментарии
+48
После победы этим компаниям не будет места в Украине...бойкот полный..
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10.03.2022 09:01
+29
Хай йдуть. І не пускати їх.
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10.03.2022 09:01
+24
Автоматично ці компанії мають піти з Українських ринків.
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10.03.2022 09:03
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Зате Ашан йде з України, принаймні з Запоріжжя((( бабло перемагає зло((((
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10.03.2022 09:00 Ответить
Хай йдуть. І не пускати їх.
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10.03.2022 09:01 Ответить
Дивно. Майже всі, хто залишилися в орків підписанти Мінськ 1.2 і Нормандських договорняків. Все що потрібно знати надалі про "дирявого" жабоєда і союзників орків фашиків
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10.03.2022 09:13 Ответить
После победы этим компаниям не будет места в Украине...бойкот полный..
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10.03.2022 09:01 Ответить
Вы будите расстроены в будущем.
Для меня Ашан-самый последний. Заходил при безвыходной ситуации.
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10.03.2022 09:05 Ответить
В Италии ашана давно нет, отказались.
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10.03.2022 09:18 Ответить
Говены с говенным товаром
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10.03.2022 09:35 Ответить
Представники різних країн. Жадоба їх здолала.
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10.03.2022 09:02 Ответить
Автоматично ці компанії мають піти з Українських ринків.
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10.03.2022 09:03 Ответить
Перелік має бути затверджений Кабміном і товари та послуги постачанням в Україну обкладатися спеціальним митом у 200-300%
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10.03.2022 09:06 Ответить
гнусмас дуже популярна техніка, у них виробництво телевізорів на параші, важко піти, але якщо перестануть їх продукцію купувати у світі, то втрати вирибництва і кацапського ринку їм квіточками будуть, конкуренція дуже жорстка на цьому ринку і тільки чекають момента щоб їх вибити.
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10.03.2022 09:06 Ответить
Карточку креди-агриколь уже порезала. Честно, жаль, хороший банк... был
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10.03.2022 09:08 Ответить
Вижу свою контору в этом списке. Не удивлен.Уроды французские.
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10.03.2022 09:10 Ответить
ви не повірите, колись, давно, вперше приїхавши у францію, я був уражений жадібністю, та бажанням халяви у Хранцузів.
в порівнянні з ними, німці - щедра нація.
ну, так мені здалося, може я і не правий?
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10.03.2022 09:28 Ответить
Два сорта гамна
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10.03.2022 09:46 Ответить
Багато мокшанських робочих рук звільнилося є можливість кацапам займатися своїм справжнім ремеслом - збір шишок і плетіння лаптів.
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10.03.2022 09:10 Ответить
ukr.net завис тільки в мене?
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10.03.2022 09:15 Ответить
Перевірила: не відкривається.

А мене ЦН мучить уже кілька днів зі своєю капчею.
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10.03.2022 09:22 Ответить
У мене теж. І з ЦН тако само.
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10.03.2022 09:43 Ответить
глючить. пошта арбайтен.
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10.03.2022 09:31 Ответить
0 800 300 551 - аРАШАн (гаряча) не дякуйте. Я вже висказався)
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10.03.2022 09:17 Ответить
Что мешает нам их тут бойкотировать, НАТО или ЕС ?
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10.03.2022 09:17 Ответить
Квартал95 вже вийшов із кацапського ринку?
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10.03.2022 09:18 Ответить
Та він ніколи не вийде із кацапіі , о то іхнє ФСЬО
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10.03.2022 10:19 Ответить
Немчуры в первых рядах.
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10.03.2022 09:19 Ответить
А на кой чёрт им Пфайзер, когда у них Спутник есть?
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10.03.2022 09:23 Ответить
Віагру продають.
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10.03.2022 09:41 Ответить
Потомки Петена и Гитлера. Не удивлен...
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10.03.2022 09:23 Ответить
Повний міжнародний бойкот цим гнилякам!!!
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10.03.2022 09:24 Ответить
mondi тоже тут.

бумагу maestro, iq *****
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10.03.2022 09:24 Ответить
Зато Герблайф у них остался
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10.03.2022 09:29 Ответить
Чому вимовляється Ашан, коли написано Ошан ? (au читається як о).
Та й пишеться Auchan - дивлюся в ґуґлі.
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10.03.2022 09:24 Ответить
Ашан, ошан... Все одно - мені чується - Равшан.
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10.03.2022 09:46 Ответить
<*****nday - a eto chto takoje, podelka kitaiska ili rasseiska, ale oshibka, no togda umestnaja.
Ja znaju Hyundai.

Серед них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, <*****nday, Miele, Michelin, Samsung. Джерело: https://censor.net/ua/n3323472

Nemnoshko neprijatno o Samsung da Miele, a na ostaljnih stavlju svoji sankciji - idite *****. V to zhe vremja, vikachivatj dengi iz rashki mozhno, jesli toljko prodajot a ne pokupajet tam i nedajot proizvodstvu rabochije mesta.
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10.03.2022 09:32 Ответить
<*****nday - a eto chto takoje

---

Это моральная оценка того, что делает Hyundai, поддерживая российско-фашистских захватчиков.
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10.03.2022 09:38 Ответить
Немцев дохрена
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10.03.2022 09:33 Ответить
Да это же готовое исковое заявление по факту финансирования терроризма!
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10.03.2022 09:36 Ответить
С самсунгом не понятно? Он вроде бы выходил? Ну или по крайней мере органичивал экспорт электроники?
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10.03.2022 09:38 Ответить
Я вот тоже встречал информацию о выходе самсунга.
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10.03.2022 09:49 Ответить
Вроде как тихонько назад зашёл Южнокорейцы, как и все азиаты, хитроопые.
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10.03.2022 10:37 Ответить
Ашан это французы а метро-немцы я совсем не удивлен. Украинцы могут уже сейчас бойкотировать эти торговые сети. Ведь у нас есть Сильпо и АТБ и Новус-зачем нам Ашан и Метро?
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10.03.2022 09:40 Ответить
Скажу прямо и без обид! Все компании которые продолжают или продолжат вести бизнес в параше, должны быть удалены от ведения бизнеса в Украине навсегда! Если же они останутся в стране - значить надо будет заблокировать их бизнес и закрыть. А как это сделаем, посмотрим после окончания войны. Я так хочу!
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10.03.2022 09:41 Ответить
Самсунг здається пішов ще раніше?
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10.03.2022 09:49 Ответить
ДО ВІДОМА ВСІХ.

"СВіточ" зараз = НЕСТЛЕ.
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10.03.2022 09:56 Ответить
Ну Пфайзер это лекарства , они и не должны выходить. Остальные ********, да
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10.03.2022 10:05 Ответить
чому ?
кацапам віагри не вистачає ?
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10.03.2022 10:08 Ответить
зачем виагра на бутылку садится
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10.03.2022 10:14 Ответить
Правила такие: лекарства и медикаменты санкциям не подвергаются. И это не только виагра, но и прививки и средства от рака. Не пойдет Запад на это.
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10.03.2022 11:01 Ответить
Не бачу у списку BASF або Siemens, які значно підсилюють обороноздатність кацапів, зате бачу величезну кількість компаній, що не варти ніякої уваги. Дайте вгадаю, це робота ОП?
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10.03.2022 10:50 Ответить
Ну насколько я знаю, Bosh и Siemens можно считать одной компанией. Так что Siemens в списке как бы есть. Значит, технику Bosh вычеркиваем из списка покупок необходимой бытовой техники. Сильно огорчило наличие в списке schneider - довольно качественная электрика из недорогих (даже не знаю, чем можно заменить). Ну и Samsung/LG - телефоны/телевизоры опечалили - тоже замены нет.
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10.03.2022 12:58 Ответить
Я мав на увазі, що цей список підготовлений на "скорую руку" і сильно відрізняється від реальності
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10.03.2022 13:08 Ответить
выгнать их нахер с УКРАИНЫ!
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10.03.2022 13:06 Ответить
 
 