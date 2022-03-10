Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МИД обнародовал список компаний, не ушедших из России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство иностранных дел Украины обнародовало список компаний, которые остаются работать в России.
Среди них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, Huinday, Miele, Michelin, Samsung.
"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", - отметили в МИД.
"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, соблюдающие стандарты и ценности экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны", - отмечается в сообщении.
МИД Украины призывает указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Для меня Ашан-самый последний. Заходил при безвыходной ситуации.
в порівнянні з ними, німці - щедра нація.
ну, так мені здалося, може я і не правий?
А мене ЦН мучить уже кілька днів зі своєю капчею.
бумагу maestro, iq *****
Та й пишеться Auchan - дивлюся в ґуґлі.
Ja znaju Hyundai.
Серед них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, <*****nday, Miele, Michelin, Samsung. Джерело: https://censor.net/ua/n3323472
Nemnoshko neprijatno o Samsung da Miele, a na ostaljnih stavlju svoji sankciji - idite *****. V to zhe vremja, vikachivatj dengi iz rashki mozhno, jesli toljko prodajot a ne pokupajet tam i nedajot proizvodstvu rabochije mesta.
---
Это моральная оценка того, что делает Hyundai, поддерживая российско-фашистских захватчиков.
"СВіточ" зараз = НЕСТЛЕ.
кацапам віагри не вистачає ?