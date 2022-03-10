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Эскадры РФ отошли от Одессы в Крым, высадки вражеского десанта пока не будет, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эскадры РФ отошли от Одессы в Крым, высадки вражеского десанта пока не будет, - ОВА

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

Об этом он сообщил в обращении в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и в регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений. Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и не намерены пока высаживать морской десант потому что знают, чем для них это закончится… Одесса никогда не сдавалась врагу – не сдастся и на этот раз. Потому что Одесса – это Украина, с Одессы начинается Украина", - рассказал он.

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Братчук добавил, что в целом на южном направлении "врага сдерживают на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".
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Топ комментарии
+20
Увидеть Одесу и обосраться
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10.03.2022 09:22
+19
Обосрались... ****** от того, как наши начали по ним с градов лупить, причем удачно.
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10.03.2022 09:13
+16
Одеса-мама не любить, коли їй роблять больно. Орки будуть навперебій жадно хлебати морську воду на дні.
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10.03.2022 09:15
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Не исключаю, что они вообще пустые ходят - оттягивают силы от других фронтов.
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10.03.2022 09:13 Ответить
Подонок Гиркин с первого дня вякал о том , что одним из немногих успехов Генштаба Кацапии есть то, что украинцы верят в десант на Одессу и там "зависли" две полноценные бригады ВСУ. А никто десант высаживать не собирается и сосредоточились орки на почти беспрепятственном ударе из Крыма на Херсонщину - и далее на запад, север и восток. Может в этом что-то и есть?
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10.03.2022 09:28 Ответить
На заході теж зависли, чекають на білорусів.
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10.03.2022 09:30 Ответить
Пусть идут глубже.Чем глубже тем тем легче их убивать. Логистику будут трощить и ******.
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10.03.2022 09:39 Ответить
Ага , Нє собіраєцца .. Тіпо - Одеса ім і нах не потрібна ..Понти ..
гіркін це говорить аби створити думку що Одеса не приорітет , і перекинули ті 2 бригади , або їх частину , на інший напрямок .
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10.03.2022 09:41 Ответить
Він багато всілякої муйні говорить, ніколи зараз читати, але це схоже на правду. А якщо впаде Миколаєв, то збережені війська в Одесі будуть самі розумієте у чому...
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10.03.2022 09:46 Ответить
Щойно ВСУ перекинуть сили під Миколаїв , станеться атака на Одесу , і замість одного напрямку атаки , отримаємо зразу 2 . .
У Генштабі ЗСУ знають що робити , Заспокійтесь .
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10.03.2022 09:53 Ответить
У нас на цензорі кожен другий є стратєгом , має доступ до інформації генштабуі знає куди і як двигать війська…
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10.03.2022 10:17 Ответить
тут на цензоре каждый второй не стратег а бот ..
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10.03.2022 13:42 Ответить
Возможно увидев колоссальные потери в живой силе и технике, решили ракетами и авиацией утюжить.
Орки считали Одессу еще более пророссийским городом, чем Харьков. Теперь поняли, что их десант там и ляжет.
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10.03.2022 09:40 Ответить
Обосрались... ****** от того, как наши начали по ним с градов лупить, причем удачно.
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10.03.2022 09:13 Ответить
Увидеть Одесу и обосраться
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10.03.2022 09:22 Ответить
Переговоры, они вернутся за тобой, но ты же в Польше.
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10.03.2022 09:23 Ответить
А чем рыб кормить?
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10.03.2022 09:14 Ответить
Ага. Попередній десант уже з*їли і перетравили.
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10.03.2022 09:18 Ответить
Одеса-мама не любить, коли їй роблять больно. Орки будуть навперебій жадно хлебати морську воду на дні.
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10.03.2022 09:15 Ответить
Какие нахер эскадры??? Пишите "парашенские корыта несолоно хлебавши убрались восвояси". Все по-скрепному...
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10.03.2022 09:16 Ответить
Рано праздновать, отошли так как в такую холодную погоду десант не возможен, а прогноз пока на нашей стороне и нет смысла им там стоять
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10.03.2022 09:17 Ответить
Просто ждали наземную группировку, но она застряла под Николаевом.
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10.03.2022 09:35 Ответить
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10.03.2022 09:20 Ответить
градами падлюк, як "Нептуни" в дорогах, - е досвід...
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10.03.2022 09:20 Ответить
Чтобы они только втихаря не ломанулись на Марик!?
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10.03.2022 09:22 Ответить
Що ж такого нам дали, що вони не полізли із десантом?
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10.03.2022 09:25 Ответить
Холодную погоду и невозможность высадки в нее
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10.03.2022 09:28 Ответить
вода холодная. будут кипятильники в море вставлять чтобы подогреть и начать высадку.
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10.03.2022 09:28 Ответить
так вода и за месяц не прогреется
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10.03.2022 13:45 Ответить
Якусь нву куйню придумають - знову на Миколаїв або через Азовське море. Але орки ******* - загрузять корита свіжим мясом і знову ломануться на Одесу, ще й ПМРовських підарасів затягнуть
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10.03.2022 09:29 Ответить
****.ть их надо до победного конца, или нам терпеть, что жизнь остановилась из-за этих фашистов.
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10.03.2022 09:31 Ответить
"зоря, окопуйтесь в землю!
і присипайте там себе шо б злі українці вас не знайшли..."
останній наказ несподіванно загиблого ком орко-окупанто полка...
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10.03.2022 09:31 Ответить
Засцяли.
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10.03.2022 09:35 Ответить
Градом ****** Быков утопили,так сразу обосрались великие флотоводцы. Суки ****** русские.Пока по ***** не получат не успокоятся!!!!
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10.03.2022 09:36 Ответить
Відчули падли парашні, що їм бандермогила буде, тому і не висадились.
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10.03.2022 09:37 Ответить
В ОП есть волшебная палка? Или лампа Алладина? А разрушать надо было прежде всего перемычку с Крымом.
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10.03.2022 09:42 Ответить
А як же ми туди будемо заходити?
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10.03.2022 09:57 Ответить
все это бесполезно хватит уже этот бред по кругу гонять - а мост берегут чтобы кацапы не воевали а сразу ********* с крыма
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10.03.2022 13:47 Ответить
Захват города десантом с моря? Не верится, что в этом была идея. все ж таки Одесса не остров, да и корыта эти не того уровня. Разве что были уверены в толпах одесситов, встречающих десант цветами и овациями. Но скорее всего, ждали прорыва с другой стороны, и стояли там для поддержки основного направления.
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10.03.2022 09:40 Ответить
Значит их куда то перебросят
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10.03.2022 09:44 Ответить
У Криму у кацапів - паніка .

це добре - хай знають що усі на гиляках будуть
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10.03.2022 09:54 Ответить
Слава нації ! Смерть ворогам !
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10.03.2022 09:54 Ответить
Где-то российские БДК поджидает дивизион ПКР"Нептун" , а один такой корабль - сразу 500+ трупов . Потому и боятся , имхо
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10.03.2022 09:59 Ответить
пойдут на Одессу из Крыма пешком..., **** тут не ясно....
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10.03.2022 10:07 Ответить
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:14 Ответить
самая лучшая методичка для белорусских войск взять под контроль территоррию беларуси
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10.03.2022 13:48 Ответить
Перегруппировка?усилят личный состав частью частью ЧВК .возможно отправят часть в Направления Мариуполя
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10.03.2022 10:22 Ответить
В западных новостях сообщили, что в Балтийское море зашли 6 американских кораблей и встали на расстоянии 40 км от русского берега. Возможно, что орки замандражировали и часть своего железа отправят назад в Балтийское море.
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10.03.2022 10:43 Ответить
А кто их выпустит.
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10.03.2022 10:51 Ответить
бред их не выпустят из черного моря
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10.03.2022 13:49 Ответить
Пуйло дало приказ срочников на войну не бросать.Вот они и вернулись.
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10.03.2022 10:48 Ответить
Труханов ще не підготував плацдарм?
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10.03.2022 10:51 Ответить
шел 15 день, как мокшане дошли до Ла-Манша
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10.03.2022 11:09 Ответить
 
 