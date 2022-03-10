Эскадры РФ отошли от Одессы в Крым, высадки вражеского десанта пока не будет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.
Об этом он сообщил в обращении в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь в Одессе и в регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений. Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и не намерены пока высаживать морской десант потому что знают, чем для них это закончится… Одесса никогда не сдавалась врагу – не сдастся и на этот раз. Потому что Одесса – это Украина, с Одессы начинается Украина", - рассказал он.
Братчук добавил, что в целом на южном направлении "врага сдерживают на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".
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гіркін це говорить аби створити думку що Одеса не приорітет , і перекинули ті 2 бригади , або їх частину , на інший напрямок .
У Генштабі ЗСУ знають що робити , Заспокійтесь .
Орки считали Одессу еще более пророссийским городом, чем Харьков. Теперь поняли, что их десант там и ляжет.
і присипайте там себе шо б злі українці вас не знайшли..."
останній наказ несподіванно загиблого ком орко-окупанто полка...
це добре - хай знають що усі на гиляках будуть
Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.
- СБУ, просим разработать методичку