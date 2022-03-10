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В 8 утра войска РФ совершили авианалет на Мариуполь. Предварительно, 1 человек погиб, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ сегодня в 8:00 в очередной раз совершили авианалет на Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший. Рашисты продолжают уничтожать Мариуполь, который не покорился врагу. И не покорится", – говорится в сообщении.
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