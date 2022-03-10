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В 8 утра войска РФ совершили авианалет на Мариуполь. Предварительно, 1 человек погиб, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В 8 утра войска РФ совершили авианалет на Мариуполь. Предварительно, 1 человек погиб, - горсовет

Войска РФ сегодня в 8:00 в очередной раз совершили авианалет на Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший. Рашисты продолжают уничтожать Мариуполь, который не покорился врагу. И не покорится", – говорится в сообщении.

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Здається вже неодноразово відповідали чому. Чи ти іншого просто не знаєшь? Чи ти відповіді не читаєшь?
Перше - його нема сенсу знищувати.
Друге - його нема чим знищувати.
З наступним таким питанням підеш у спам. Бо це вже реально спам
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10.03.2022 09:52 Ответить
З першого дня війни одне і теж запитання. Це вже реальний спам
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10.03.2022 09:53 Ответить
спам там - где отвечают дятлы, сдавшиеся в плен.
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10.03.2022 10:05 Ответить
а то, что ты пошлешь меня в спам - мне на это дело насрать... НАС - РАТЬ и мы победим... мы сопли бульбами в отличие от тебя не пускаем...
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10.03.2022 10:07 Ответить
ukr.net лежить. Не бачу пошти, новин.
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10.03.2022 09:40 Ответить
 
 