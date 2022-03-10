Шимкив объяснил, что происходит с лекарствами в Украине и почему возникла нехватка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине есть достаточно запасов лекарств, но есть проблемы с их доставкой из-за перемещения большего количества людей на Запад Украины и нехватки водителей и аптек, которые готовы работать в условиях боевых действий.
Об этом написал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинский рынок лекарственных средств до начала войны имел всю необходимую номенклатуру и запасы. В декабре 2021 года весь канал дистрибуции был переполнен лекарственными средствами (такова уже есть коммерческая традиция), потребление лекарственных средств в аптеках в течение января и февраля было очень высоким, и запасы сетей активно пополнялись производителями", - отметил Шимкив.
Но когда началась война, произошли следующие вещи:
- Возникла потребность в препаратах интенсивной терапии для госпиталей (травмы, политравмы и т.п.) – сами эти потребности всех без исключения госпиталей закрывала Дарница с первых часов войны, почти все за свой счет. Сейчас Дарница и Юрия-Фарм/Yuria-Pharm закрывает эту потребность. Потребности в плазме крови, как мне известно, закрывает Biopharma.
- Закрылась часть аптек, потому что фармацевты и работники дистрибьюторов эвакуировались или боятся выходить на работу (нет охраны).
- Водители, развозившие товар или в ВСУ, или в ТРО или скрывшиеся, иногда с грузовиками.
- В аптеках возник ажиотаж со стороны волонтеров, которые скупают лекарства коробами для ТРО и ВСУ (которые затем ложатся на составы военных подразделений), ажиотаж со стороны пациентов – они скупают дополнительные запасы на "черный день". Это вызывает бешеный отток продукции из ограниченного количества аптек, быстрое пополнение которых не всегда возможно.
- Географически спрос на потребление еще больше сместился в Западную Украину в связи с переездом туда большого количества людей
- По отдельным лекарствам иностранного производства склады в Украине, к сожалению, оставались закрытыми, а их нужно принудительно открыть и начать передавать лекарства в Украине, а не везти их из Европы или США..
Шимкив отметил, что сейчас есть запас продукции на 2 месяца потребления всей Украины.
Шимкив призвал волонтеров искать готовых работать в аптеках и водителей, а производителей он призвал открыть склады.
"Нужны лекарства, которые имеют инновационное происхождение (закрытые патентами, ограниченный объем и т.д.), в частности в международной фарме, которая продолжает работать в России. Министерство здравоохранения Украины знает эти потребности и готово координировать", - отметил Шимкив.
"Тактическая медицина для военных. Есть желание купить еще CELOX, как Дарница (10000 мы уже купили) – пишите мне организуем. Там куча запросов четких и понятных: турникеты, жгуты, военные инструменты медика. И производителей этой продукции у нас в стране почти нет ", – добавил он.
Волонтеров он призвал не забирать все лекарства из аптек, а подумать о живущих рядом людях.
Пожалуйста, подождите...
Відносно закриття аптек в зоні далекій від бойових дій може бути пояснене тим. що власники мережі втекли закордон і сидять собі в європах. І навіть не переживають. Хоча указ про військовий стан повинен був регулювати і таке питання.
Волонтери інформують тих, хто хоче допомагати військовим, як краще це зробити (з урахуванням досвіду та побажань бійців):
1. Закрутка - це плюс, але скляна тара - це мінус.
2. Тушонка, рибні консерви, паштети - добре, але бажано з кільцем, щоб швидше відкрити, адже спеціального ножа та ключа може й не бути під руками. Не купуйте дорогі шпроти, краще іншу рибу дешевшу, а по кількості більше.
3. Зубні пасти, шампуні, гелі, піна для гоління намагайтеся купувати не великим об'ємом, тому що це індивідуальні засоби. Ліпше по об'єму менші, а по кількості поміщається їх більше. Краще одразу візьмуть двоє-троє людей собі мильно-брийний засіб, ніж до одного флакону-тюбика буде черга.
4. Не купуйте горох, пшеницю, перловку. Вони дуже довго варяться, на це немає зовсім часу. Гречка, рис, вівсянка варяться удвічі менше. Не витрачайте на це дарма кошти.
5. Користується попитом "мівіна" та каші, які швидко варяться.
6. Не купуйте каву в зернах та мелену. Кавоварок там немає і ніколи їх заправляти. Кава має бути розчинна, чай у пакетиках, можна капучіно 3 в 1.
6. Потрібні сигарети та запальнички з кнопкою (хлопці кажуть, що такі надійніші).
7. Просять шоколад у батончиках. Їх зручно класти у кишеню.
8. Просять енергетики.
9. Просять цукерки, які можна смоктати.
10. Не купуйте печиво, розфасоване у пластикові коробки. Місця займають багато, а по об'єму мало. Краще у пачках.
11. Якщо купуєте медикаменти, то одразу кажіть аптекарям, що це ліки для військових, щоб вони вам їх одразу скомпонували у один запакований пакет: вата, бинт, шприци 1,2,5,10, жарознижувальні, знеболювальні, кровоспинні, від тиску.
Щиро вдячні усім
Щоб не потруїли хлопців. Поспіх в приготуванні. Ботулізм..