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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава более 12 000 человек,

танков ‒ 335 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,

артиллерийских систем – 123 ед,

РСЗО - 56 ед,

средства ПВО - 29 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов - 81 ед,

автомобильной техники - 526 ед,

корабли / катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован - оперативная информация от Генштаба

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим!", - добавили в Генштабе.

Слава Украине!
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Топ комментарии
+7
конечно я не великий стратег, но мне кажется, что одной из приоритетных задач нашей обороны должно быть тотальное уничтожение авиации противника, новые самолеты при отсутствии запчастей и технологий строить долго и дорого, а уничтожается эта дурная машина при наличии соответствующей техники быстро и навсегда... я думаю, что зарубежным разработчикам тоже интересно было бы, как работает их техника против мокшанской авиации...
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10.03.2022 10:08
+6
Это говно не стоит ни одной жизни наших украинцев.....
Это реально удобрения.
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10.03.2022 10:00
+6
Хлопчики старайтеся більше,особливо по першому пункту.Слава Україні
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10.03.2022 10:00
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мало пока (( еще надо
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10.03.2022 09:57 Ответить
та да, відстаємо, на 14-тий день має бути 14000
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10.03.2022 10:07 Ответить
Рашавояки навчилися швидко бігати.
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10.03.2022 10:18 Ответить
ТуТ суперечка йде, чиї цифри по вбитим оркам правильні ЗСУ чи США?
Нехай США оприлюднять цифри по техніці, тоді буде видно. Техніку порахувати -елементарно, особливо наземну.
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10.03.2022 10:32 Ответить
я думаю що не елементарно навіть техніку порахувати.дуже великий фронт,хто їх має фіксувати.це так приблизно
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10.03.2022 10:48 Ответить
Согласен. И по технике и по потерям данные могут быть очень приблизительными. У русни некоторые части без личного состава практически остались и никто не знает убили их или они сбежали и прячутся. И прячутся на территории Украины или в Рашке.
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10.03.2022 21:52 Ответить
Застыло... Видимо наши решили синхронизироваться с данными США
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10.03.2022 09:59 Ответить
Безголові орки закінчилися…
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10.03.2022 10:12 Ответить
Не безголові,а клишоногі!
Залишилися ті,хто вміє швидко бігати!
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10.03.2022 10:20 Ответить
Мало мені, мало! Дайте..., дайте крові. Наточить з поганих! Крові море... мало моря... (Т.Г. Шевченко. Гайдамаки)
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10.03.2022 10:00 Ответить
Это говно не стоит ни одной жизни наших украинцев.....
Это реально удобрения.
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10.03.2022 10:00 Ответить
Хлопчики старайтеся більше,особливо по першому пункту.Слава Україні
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10.03.2022 10:00 Ответить
Bić Ruskich! Tą wojnę Ukraina wygra. putin BANDYTA
Sława Ukrainie!
Chwała Żelenskiemu.
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10.03.2022 10:03 Ответить
Zełenski jest tu na razie, naród i żołnierze Ukrainy są na pierwszym miejscu.
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10.03.2022 10:06 Ответить
конечно я не великий стратег, но мне кажется, что одной из приоритетных задач нашей обороны должно быть тотальное уничтожение авиации противника, новые самолеты при отсутствии запчастей и технологий строить долго и дорого, а уничтожается эта дурная машина при наличии соответствующей техники быстро и навсегда... я думаю, что зарубежным разработчикам тоже интересно было бы, как работает их техника против мокшанской авиации...
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10.03.2022 10:08 Ответить
Не будьте стратегом, вірте в розум генштабу і наші сили.
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10.03.2022 16:44 Ответить
Почему генштаб не говорит правду об количестве убитых фашистов(раши)? Я все эти дни сначала думал что информация о потерях это убитыми. Сложно конкретно написать сколько, убитых, раненых, плену???
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10.03.2022 10:10 Ответить
а ктото может посчитать?
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10.03.2022 10:15 Ответить
Только смотри чмошник чтобы не срал под себя и не плакался в стиле - дядя не убивай меня я не стрелял, как вот это ничтожество
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10.03.2022 23:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1502030781664923648
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10.03.2022 23:17 Ответить
ну да. Сьогодні вони полоненні, завтра кацапи обстріляли і вбили разом з нашими ще їхніх. а нам тоді відповідати перед світом за негуманне поводження? десь так, я думаю. Деталізація не на часі.
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10.03.2022 10:15 Ответить
там питання не тільки в цьому. Наприклад, наші накривають колону десь в полі на значній відстані від цивілізаціі. З бпла видно, що наприклад 10 одиниць техніки стало метолобрухтом. Як порахувати скільки зелених туш розкидано навколо ?
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10.03.2022 10:23 Ответить
Хотя-бы примерно а не всех в кучу
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10.03.2022 10:11 Ответить
Я так розумію, що 12 тис - це всі знищені, трупачки.
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10.03.2022 10:16 Ответить
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:12 Ответить
А разве в Беларусий поддерживают Украйну?
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10.03.2022 10:16 Ответить
На тебе чекають відома, програма є і контакти СБУ звоніть
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10.03.2022 10:57 Ответить
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10.03.2022 10:18 Ответить
наші крошать русню https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ
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10.03.2022 10:18 Ответить
они приблизительно..ну наши тож чуток мож набавили..никто не скажет 100 пр цыфру но не 500 как мордор вещает
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10.03.2022 11:27 Ответить
Якби те пекло в яке потрапили фашисти РФ їх очікувало при перетині кордонів України, їх знищення було б набагато ефективніше.
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10.03.2022 19:04 Ответить
Да, ребята, вас до сих пор кормят "говном" ... но нечего, скоро прозрейте, поумнейте и начнете говорить на русском )
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11.03.2022 08:38 Ответить
Що хотів сказати?
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24.03.2022 10:27 Ответить
Сьогоднішні "Орськ" і "Саратов" не враховано!
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24.03.2022 10:26 Ответить
 
 