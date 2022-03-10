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Новости Война в Украине
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Стефанчук просит НАТО и МАГАТЭ сделать зону запрета доступа возле ЧАЭС, иначе катастрофа угрожает миру

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия создает реальную опасность глобальной ядерной катастрофы атаками на ядерные объекты Украины.

Об этом у себя на странице в Facebook написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что для устранения угрозы ядерной катастрофы направил обращение в МАГАТЭ, ООН, НАТО, Европарламент, Еврокомиссию с призывом о помощи.

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"Попросил обратиться к странам-членам НАТО, чтобы утвердить решение о введении Зоны запрета доступа/закрытия территории (Зона A2/AD) над Украиной как можно быстрее. А также содействовать в возвращении контроля украинскими властями над Чернобыльской АЭС. Подчеркнул, что сложившаяся критическая ситуация" на Чернобыльской АЭС в результате действий российских военных угрожает безопасности Европы и мира", - подчеркнул Стефанчук.

Чернобыльскую АЭС кафиры захватили 24 февраля, с тех пор на атомной станции нет возможности сменить персонал. Вчера на ЧАЭС исчез ток из-за обстрелов. Внутренних генераторов хватит всего на 48 часов.

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС, предварительно расстреляв ее, в результате чего возник пожар в админкорпусе. МАГАТЭ, несмотря на предупреждение Украины об угрозе ядерного терроризма со стороны страны-агрессора РФ, пока ограничилось выводами, что система безопасности на ЗАЭС не пострадала и призывами приостановить боевые действия вблизи ядерных объектов.
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і це ніщо за щось виповзло..
без тебе розберуться - спи іди.
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10.03.2022 10:08 Ответить
Вы с Ксеней сб заходите на цензор исключительно обосрать власть как и делали ранее, но в такой тяжелый период эт неприемлемо. С каких вы город уважаемые если не секрет?
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10.03.2022 10:20 Ответить
а ще тебе почути...
шо не так?
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10.03.2022 10:26 Ответить
с сібірі все ми
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10.03.2022 10:27 Ответить
Главное чтобы ветер дул в сторону Беларашки. И насрать на то МАГАТЕ как и на ООН
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10.03.2022 10:13 Ответить
второй человек в стране выступает во второй раз... до этого все видосики-обращения - только сам... шой то не то произсходить в державе...
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10.03.2022 10:32 Ответить
колобок все проспав, захропів, хрякнув на другий бік перевернувся і знову хропе - бувае...
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10.03.2022 10:36 Ответить
Умирать от лучевой болезни - одна из скреп.
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10.03.2022 10:42 Ответить
 
 