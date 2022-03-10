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"Мы до последнего не верили": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что после первой информации о российских бомбардировках собрался и уехал на работу – глава государства Владимир Зеленский уже был на Банковой.

Об этом Ермак рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал где-то около 2 ночи домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий. Поэтому я быстро собрался и был уже около 5 часов утра в Офисе Президента. Я получил информацию о том, что начались бои на границе, и о том, что пошли бомбардировки. Поэтому сразу, практически с первых минут, я был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте.

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Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили. Мы готовились, конечно. И потому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", - заявил Ермак.

"Было очень важно, что до последней минуты все наше общество, наша страна жили нормальной жизнью. Военные готовились, были подготовлены, но мы... Смотрите, мы слышали о войне, мы знали, что у нас она на Донбассе, всех она коснулась, вы знаете, что и моей семьи коснулась. Но такую ​​войну, как сейчас, такого масштаба мы видели только в фильмах. Разные люди по-разному реагируют на такие события. Могу сказать о Президенте, могу о себея, еще о некоторых членах нашей команды: мы, к счастью, имеем такую ​​черту характера – мы собираемся, мы сконцентрированы, паники ни у кого не было, все понимали, что делать, но подготовиться эмоционально к тому, что атакуют твою страну, гибнут люди – это невозможно. Это сегодня и есть. Как привыкнуть? Вот час назад была бомбардировка роддома в Мариуполе… Насколько мне известно, нет данных о погибших, но все же мы нормальные люди и привыкнуть к такому невозможно… К этим зверствам, к этой бесчеловечности… Реакция, как и в любого нормального человека – ненависть и желание, чтобы они все за это заплатили по заслугам", - добавил Ермак.

Напомним, еще в январе в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что США предупредили руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Отметим, 23 февраля издание Newsweek со ссылкой на два источника в американской разведке сообщило, что Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов.

20 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял: "Россия двигается вперед по сценарию вторжения". В этот же день американские СМИ сообщили, что разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы.

19 февраля уже было известно, что до 50% российских войск, сосредоточенных возле территории Украины, находятся на позициях для атаки.

17 февраля об угрозе наступательных действий со стороны России сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

21 февраля главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье указывал на ложную оценку ситуации министром обороны Украины Алексеем Резниковым – Министр обороны Резников ошибочно оценил обстановку вокруг Украины.
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Топ комментарии
+64
чаще в глаза кремлёвской твари заглядывайте. не верили они, пилять...
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10.03.2022 10:55
+48
Не сподівалися , що буде величезний опір українців ...
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10.03.2022 10:55
+44
Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій

без права доступа к государственной тайне
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10.03.2022 10:59
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Страница 2 из 2
А за що? Він робить те що повинен робити на його місці кожен нормальний президент країни. Бо до 24.02.2022 він як президент і головнокомандувач не зробив для армії і оборони країни НІЧОГО
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10.03.2022 11:22 Ответить
из центра шифровку не дали? Бросили своего Абеля на растерзание
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10.03.2022 11:12 Ответить
Розвідка донесла за пів години ! Оце так розвідка !
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10.03.2022 11:12 Ответить
Настільки дурним бути неможливо маючи найвищий в країні доступ до інформації. Вони "консєрви Патрушева" і "слуги" але точно не українського народу.
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10.03.2022 11:13 Ответить
Володимир олександрович викинь його з ОП і візми людей які мають досвіт,і в тебе рейтинг не впаде а наоборот українці будуть поважати
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10.03.2022 11:16 Ответить
А я как раз проснулся в 5-15 и поверил, хотя не думал что так резво попрут.

Так это я "диванный аналитик" без информации и доступа к гостайне увидев флайтрадар - все понял! Север затыкали в панике. На Юге 0(ноль) защитных сооружений! С "территории" ордло тяжко им будет (есть чем закрыть), так "спина" открыта!

Готовились они...........
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10.03.2022 11:18 Ответить
Безсумнівно агент кремля, його руки по лікоть у крові , так само , як у рашистів і кінець мае бути такий самий
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10.03.2022 11:19 Ответить
Ащо тесть не позвонив из рашки
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10.03.2022 11:19 Ответить
Підори.. Ви ще й до останнього армію розвалювали. Дякуючі військовим ми тримаємось та переможемо кацапів!
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10.03.2022 11:20 Ответить
ага.Ви починаєте ремонт квартири з купівлі телевізора і люстри чи провдки,стяжки і дверей вхідних?Що толку з доріг як тепер нам зброя потрібна а не асфальт.
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10.03.2022 14:37 Ответить
У час війни придурок за кермом ні чим не кращий зрадника
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10.03.2022 16:02 Ответить
не верить и не готовиться - разные вещи. Не Эльфы же остановили орду, а наши доблестные ВСУ и ТО. И если бы не готовились то картина была бы другая.
Какое различие между нашими и ордынцами? Они про себя говорят что долго запрягают но долго едут...Мы и запрягаем быстро и едем быстро. Мы лучше во всем!!
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10.03.2022 11:21 Ответить
Тероборону по факту начали вооружать уже чуть ли не после начала боевых действий. Вы считаете раздачу автоматов на Оболони, когда кацапы уже практически вошли в Киев подготовкой? Не было никакой подготовки! За то, что мы выстояли, нужно благодарить рукожопых кацапов, Залужного, который вовремя сориентировался, Порошенко, который восстанавливал армию и западных союзников, которые нас вооружали и предоставили разведданные. А вот за то, что в осажденных городах не оказалось запаса воды и продуктов, нужно "благодарить" ОП.
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10.03.2022 13:29 Ответить
Та ще й які.
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10.03.2022 12:16 Ответить
"Они не верили.."
Да денег с великого крадивництва хотелось еще подоить. Поэтому и остановили ракетные программы. А предатель Гетманцев уже накануне войны -выстебывался насчет увеличения финансирования армии-мол это все "манипуляции". Два года они занимались сокращением финансирования армии- теперь "херои".
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10.03.2022 11:27 Ответить
Не вірили, коли вам всі розвідки говорили, кацапи нападуть.
Якщо так, то ви д...біли у владі!
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10.03.2022 11:28 Ответить
Дуже хочу побачити відомість нарахування зарплати в офісі президента, верховній зраді, прокуратурі, конст суді за лютий. Також скільки там відшкодовано найбіднішим обранцям за оренду житла і таке інше. Внфо в студію, дуже прошу. І ще табель обліку робочого часу. Ще моя бабця казали : кому війна , кому мати рідна.
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10.03.2022 11:31 Ответить
Шото дядя запутался. В трэше с вагнеровцами блеял, что нет у него полномочий слушать военных и развдку. А теперь забыл и вот она правда, товарищи военные и разведка были зациклены на него. Это жесть. Если бы не офицеры среднего звена, не было бы Киева, Харькова, Сум, Чернигова. Этот крот достал.
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10.03.2022 11:40 Ответить
Чому в такий час!!! ще в кабінеті? Сподіваюсь за ним і його діями стежуть 24/7!!! Інакше ножа у спину нам...
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10.03.2022 11:47 Ответить


Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни
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10.03.2022 11:47 Ответить
Какой же это уровень дна когда руководитель государства рассуждает в категориях верю-неверю.

Я не знаю, чувства самосохранения нету или ответственности за судьбы миллионов граждан. Это просто не поддается какому то логическому обоснованию.

Вы что, не видели что ***** в Сирии творил? Боже, какие ничтожества полезли в политику...
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10.03.2022 11:51 Ответить
І взагалі, чого вякає завгосп в військовий стан?
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10.03.2022 11:52 Ответить
Секретарка
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10.03.2022 20:01 Ответить
Вони своїм друзям росіянам вірили. І своїй розвідці, яка після звільнення Бурби і інших хлопців, стала краща за європейську і НАТівську... Найвеличніші лідери **********... Працювали 24/7... Канікули - грудень+січень. Війна - лютий-березень... Маємо, що маємо. Велика подяка нашим ангелам охоронцям і захисникам : ВСУ та ТО, волонтерам, українцям, патріотам України, європейським і натівським друзям. Разом ми сила.
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10.03.2022 11:53 Ответить
Мы оба пахали, я и лошадь.
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10.03.2022 11:55 Ответить
Після війни розкажете, як ви "готувались" до війни, і як "годувались" з великого будівництва.
Суки.
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10.03.2022 12:01 Ответить
Цей покидьок чого досі не арештований???
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10.03.2022 12:07 Ответить
Принятие решений на высшем уровне не должно основываться на категориях "верю/не верю". Жаль, что он этого, похоже, не понимает.
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10.03.2022 13:03 Ответить
Мне вот интересно, почему я, просто узнав о том, что наподписывали лидеры Лугандона, ***** и Дума, закупил крупы, консервы и воду, а Ермак, имея доступ к разведданным, "не верил"? Он либо дебил, либо предатель, либо два в одном. В любом случае не понимаю, почему оно дальше работает.
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10.03.2022 13:47 Ответить
Под трибунал ермака
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10.03.2022 14:25 Ответить
немає слів...плять...
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10.03.2022 14:38 Ответить
тобе не доложили из Кремля ??? видно бабок зажали -дешевле завалить
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10.03.2022 15:31 Ответить
Виправдовуватись за " не вірили" вже пізно. Сталін теж "не вірив" і скільки життів це коштувало! Після перемоги усі будутть відповідати! Слава героям!
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10.03.2022 17:39 Ответить
ні хрена вони не готувалися!
Бреше, **** уродна.
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10.03.2022 18:17 Ответить
Как красиво говорят «Надежда умирает последней»…Наверное многие не верили,потому что в нашем спокойном 21 веке полномасштабные войны спустя 80 лет -кажутся абсурдом …Хотя после 2014 -15 годах Украина не переставала быть в модусе»замороженная война»..она просто приняла другую форму и если кто то не верил в это ,просто совершил большую ошибку…Тем более предпосылок,знаков ,разговоров ,мнений ,дискуссий было много…и по всему миру…Был какой то ажиотаж…И такое массовое предостережение должно было очень насторожить..
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11.03.2022 23:34 Ответить
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