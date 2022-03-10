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Оккупант - девушке: Там трупов 700, нах#й, бойцов, просто мясо, и это только в одном месте, прикинь! АУДИО 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант по телефону рассказывает девушке о впечатлениях от провального блицкрига.

Запис разговора опубликовало Воздушное командование "Захід" Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут п#здец, сука нах#й. Раненых х#ева туча, нах#й", - рассказывает он ей о потерях.

Захватчик рассказывает девушке о том, как занимается мародерством в украинских магазинах и хочет вывезти в Россию отбойный молоток, который "тысяч сто стоит".

"#бать, там трупов 700, нах#й, наших, ну, бойцов, просто мясо, нах#й, все, бл#дь, разорваны влево-вправо, нах#й. Живого места нет, бл#дь. Все танки , все, бл#дь, эти боевые машины пехоты... Это только в одном месте, нах#й, прикинь? – рассказывает он.

"Новости, конечно, говорят о другом. Начался такой патриотизм, п#здец", - говорит девушка.

ВНИМАНИЕ! НА АУДИО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА.
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Топ комментарии
+103
животные, *****....
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10.03.2022 11:04
+68
Отбойными молотками этим скотам еще придется поработать на стройках Украины...за пайку...
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10.03.2022 11:05
+57
уродка и урод на уродливом языке матерятся. И их страна -УРОДЛИВАЯ,
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10.03.2022 11:07
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а что с ним? здох или уехал?)) Пастор разберется, надеюсь
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10.03.2022 12:53 Ответить
биомусор
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10.03.2022 12:57 Ответить
"Глубинный русский" по разсказам родственников так говорили между собой ещё в 1960. Как те сами сказали, мат у них для связки слов. За 60+ лет ничего не поменялось. Похоже знатоки литературного русского сейчас находится изключительно вне России.
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10.03.2022 13:00 Ответить
Відро гарного свинячого лайна набагато корисніше куска "вежлівої" зеленої туші.
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10.03.2022 13:08 Ответить
Хочется верить что они там все и издохнут
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14.03.2022 04:13 Ответить
Свиньи рюзкие... Вяликодуховная матершина
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16.03.2022 03:43 Ответить
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