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"779 км в свободный Киев": в Вильнюсе появился новый дорожный знак в поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Вильнюсе установили новый дорожный знак, на котором отмечено расстояние до "свободного Киева" и "оккупированного Минска".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

779 км в свободный Киев: в Вильнюсе появился новый дорожный знак в поддержку Украины 01

"779 км в свободный Киев. Минск (временно оккупированный Кремлем) расположен в 187 км. Соседи-белорусы, проснитесь", – говорится в посте.

Таким образом, мэр обратился к Беларуси с просьбой "проснуться" и посмотреть на реальность.

Как сообщалось, российское посольство в Вильнюсе (столица Литвы) сменит адрес на "Героев Украины"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: В Киеве достаточно наших войск, окружить или взять город невозможно

Автор: Анастасія Потіха
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Наче б і дріб"язок - а приємно.
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10.03.2022 11:26 Ответить
Дякуемо великому другу Литві
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10.03.2022 11:30 Ответить
Білі сплять ще.
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10.03.2022 12:27 Ответить
 
 