"779 км в свободный Киев": в Вильнюсе появился новый дорожный знак в поддержку Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Вильнюсе установили новый дорожный знак, на котором отмечено расстояние до "свободного Киева" и "оккупированного Минска".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"779 км в свободный Киев. Минск (временно оккупированный Кремлем) расположен в 187 км. Соседи-белорусы, проснитесь", – говорится в посте.
Таким образом, мэр обратился к Беларуси с просьбой "проснуться" и посмотреть на реальность.
Как сообщалось, российское посольство в Вильнюсе (столица Литвы) сменит адрес на "Героев Украины"
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Larissa Kora 56c14f78
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Sophia-Maria Duglass
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