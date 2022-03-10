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Арестович: В Киеве достаточно наших войск, окружить или взять город невозможно

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Арестович: В Киеве достаточно наших войск, окружить или взять город невозможно

В Киеве находится большая группировка украинских войск, поэтому российские военные не смогут оцепить город или взять его силой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Могу заверить жителей Киева, в котором я и сам нахожусь, и мои родственники, что Киев окружить невозможно. Взять его – невозможно. В этом отношении можно не волноваться. Возле Киева и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которые уничтожают противника", – сказал Арестович в эфире телемарафона в четверг.

Он уточнил, что ситуация на поле боя "неуклонно склоняется в сторону Украины".

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Топ комментарии
+12
Та це зрозуміло ... але ж по області кацапи українців вбивають для розваги. Всюди де немає мобілього звязку твориться пекло... Після звільнення світ здригнеться від свідчень виживших під кацапською пятою...
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10.03.2022 11:40
+7
Це добре. Єдине, що люськіне резюме якось не дуже надихає...
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10.03.2022 11:40
+6
НЕ БЗДІТИ-Все буде Україна! Генштаб знає шо робити.!
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10.03.2022 11:50
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Це добре. Єдине, що люськіне резюме якось не дуже надихає...
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10.03.2022 11:40 Ответить
шифруется он точнее может переметнулся уже
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10.03.2022 12:22 Ответить
Та це зрозуміло ... але ж по області кацапи українців вбивають для розваги. Всюди де немає мобілього звязку твориться пекло... Після звільнення світ здригнеться від свідчень виживших під кацапською пятою...
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10.03.2022 11:40 Ответить
*** кацапам в рот ,чтобы голова ни качалась а не Киев ,как впрочем и всю Украину !
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10.03.2022 11:40 Ответить
Краще було б "спецу" (у якого 33 "бойових" виходи !!! ) допомогти реально в захисті Києва ...
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10.03.2022 11:45 Ответить
їм усім обов'язково сидіти в Києві і чогось чекати?

чому б частиною тих військ не підсилити наші підрозділи на підступах до Києва?
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10.03.2022 11:47 Ответить
Пишеш з фронту чи з тероборони?
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10.03.2022 12:08 Ответить
НЕ БЗДІТИ-Все буде Україна! Генштаб знає шо робити.!
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10.03.2022 11:50 Ответить
Один з небагатьох адекватних людей у команді
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10.03.2022 11:52 Ответить
крот он (друг мураева) такой же как дермак просто шифруется и понимает что его хозяева уже не победят..
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10.03.2022 12:20 Ответить
Добре що нарешті "відкрив" мені очі, я завжди довіряю руцкочєлюстним довбням з паленим ніком
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10.03.2022 12:47 Ответить
а я завжди - не доверяю кацапским троллям которые хотят заглянуть в очко путлеру или отдать середину Украины
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10.03.2022 12:57 Ответить
Я теж не розумію, чому засіли в Києві, і чогось чекають. Чого чекають? Поки Чернігів, Суми здадуть??? Чому дають закріпитися тим виродкам на півночі від Києва в районі Бучі і тощо.?? Можв пора вже заходу починати зачищати північ від Києва?!! І вирушати до Сум, Чернігова?? Що за лажа. Вони вже катаються танками біла Броварів.
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10.03.2022 11:53 Ответить
Ти з тероборони пишеш?
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10.03.2022 12:05 Ответить
бот он ..
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10.03.2022 12:18 Ответить
Київ для роSSіян - це пастка, в якій втрати орків будуть вимірюватись тисячами за годину.
Москалі, ідіть додому, поки ваш тил ще не розбитий. Потім буде пізно.
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10.03.2022 12:00 Ответить
тс не подсказывай а то ихние мамки 7млн дерева не получат не получат
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10.03.2022 12:21 Ответить
 
 