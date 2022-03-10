Арестович: В Киеве достаточно наших войск, окружить или взять город невозможно

В Киеве находится большая группировка украинских войск, поэтому российские военные не смогут оцепить город или взять его силой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Могу заверить жителей Киева, в котором я и сам нахожусь, и мои родственники, что Киев окружить невозможно. Взять его – невозможно. В этом отношении можно не волноваться. Возле Киева и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которые уничтожают противника", – сказал Арестович в эфире телемарафона в четверг.

Он уточнил, что ситуация на поле боя "неуклонно склоняется в сторону Украины".

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