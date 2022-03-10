Украина готова к переговорам с Россией, но не уступит своей независимости и целостности - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готова к переговорам об окончании войны с Россией, но не уступит своей независимости и целостности.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Ермак рассказал, что у власти есть все данные о возможных сценариях поведения российской армии в Украине, и Украина готовится к продолжению борьбы. Однако президент понимает и важность мирных переговоров.
"Президент говорит, что мы готовы к переговорам. Даже сегодня у меня спрашивали иностранные журналисты, на какие компромиссы мы готовы и т.д. Я им ответил, что мы готовы говорить, встречаться. Но точно для нас не существует компромиссов, которые связаны с нашей независимостью, с нашей территориальной целостностью, с нашим суверенитетом, с нашей свободой", - сказал Ермак.
Глава Офиса президента рассказал, что у Украины до сих пор нет понимания такой части российских требований, как "денацификация". По словам Ермака, украинская армия показала свою силу, и сейчас должна подключиться украинская дипломатия.
"Для меня это загадка (что значит "денацификация" -ред). Пока что происходящее с нашей страной я это и воспринимаю как денацификацию – но в смысле борьбы с целой нашей нацией. Я не понимаю другого смысла. Если они (Россия – ред.) во время переговоров докажут, что они имеют в виду, я смогу вам сказать..."
Пожалуйста, подождите...
Лучшее сейчас для Ермака, забиться под шконку и не отсвечивать. После победы разберемся ...
если рашка не соглашается ни на что, продолжая бомбить мирные кварталы....какие компромиссы можно найти, не соглашаясь на раша/ультиматум???
думаю навіть не сам зеля (все таки воно зассить) а ті дяді які стоять за його спиною і смикають за ниточки... (хіба великий секрет що він не самостійний ігрок?)
недарма... ой недарма вмскочив дерьмак (його й так довго не було чутно)
попри всій своїй гоноровій стійкості...меня здається що це все ж таки показаво картинка (бо іноді шось таке дивне проскакує в його базіканні)
то про що можна розмовляти з кремлівським терористом і вбивцею ? Скажіть , відверто , про ЩО ??
Єрмаче , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?
Це москальня і скажені пси , які мають на меті знищити нашу націю !😡
навіть як що він говорить щиро.
в що я не вірю.
ще хай татаров щось ляпне.