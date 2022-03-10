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Украина готова к переговорам с Россией, но не уступит своей независимости и целостности - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина готова к переговорам с Россией, но не уступит своей независимости и целостности - Ермак

Украина готова к переговорам об окончании войны с Россией, но не уступит своей независимости и целостности.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак рассказал, что у власти есть все данные о возможных сценариях поведения российской армии в Украине, и Украина готовится к продолжению борьбы. Однако президент понимает и важность мирных переговоров.

"Президент говорит, что мы готовы к переговорам. Даже сегодня у меня спрашивали иностранные журналисты, на какие компромиссы мы готовы и т.д. Я им ответил, что мы готовы говорить, встречаться. Но точно для нас не существует компромиссов, которые связаны с нашей независимостью, с нашей территориальной целостностью, с нашим суверенитетом, с нашей свободой", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента рассказал, что у Украины до сих пор нет понимания такой  части российских требований, как "денацификация". По словам Ермака, украинская армия показала свою силу, и сейчас должна подключиться украинская дипломатия.

Также читайте: "Мы до последнего не верили": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

"Для меня это загадка (что значит "денацификация" -ред). Пока что происходящее с нашей страной я это и воспринимаю как денацификацию – но в смысле борьбы с целой нашей нацией. Я не понимаю другого смысла. Если они (Россия – ред.) во время переговоров докажут, что они имеют в виду, я смогу вам сказать..."

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Когда-то мы уже слышали: "Мы готовы к любым сценариям развития событий".
Лучшее сейчас для Ермака, забиться под шконку и не отсвечивать. После победы разберемся ...
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10.03.2022 12:13
+17
Та закрий ти своє хавало,мерзота. Прокинулося,***. Де був 3 тижні до цього? В прострації? Кацапські господарі наказали затихаритись? Тепер виліз...херой.
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10.03.2022 12:16
+8
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10.03.2022 12:10
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10.03.2022 12:10 Ответить
каци и сами не знают чего они хотят
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10.03.2022 12:10 Ответить
О, вылезло! Теперь начнет мелькать незаменимый рядом с яйцами, железными, кажется.
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10.03.2022 15:35 Ответить
Когда-то мы уже слышали: "Мы готовы к любым сценариям развития событий".
Лучшее сейчас для Ермака, забиться под шконку и не отсвечивать. После победы разберемся ...
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10.03.2022 12:13 Ответить
Можна й зараз. Для чого відкладати?
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10.03.2022 12:16 Ответить
Не время. Сейчас мы должны быть едиными и сплоченными. Нельзя давать никаких поводов для рашн пропаганды. Информационный фронт не менее важен, чем боевой.
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10.03.2022 12:23 Ответить
Окончание войны и победа (полное освобождение Украины от окупантов) звучит от Ермака как слова антонимы.
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10.03.2022 12:14 Ответить
Говорят, что мердтвердчук хотел покончить жизнь самоубийством. Кто эту падлу вытащил из петли?
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10.03.2022 12:16 Ответить
И почему портнову еще не отрезали яички и где это ***** сейчас кто в курсе?
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10.03.2022 12:17 Ответить
Був о "Підрахуя" в Одесі,в якійсь там наглядовій раді...Десь сидить і чекає,чим все закінчиться...
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10.03.2022 12:28 Ответить
Наверное те,кто говорять🤷
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10.03.2022 12:17 Ответить
Та закрий ти своє хавало,мерзота. Прокинулося,***. Де був 3 тижні до цього? В прострації? Кацапські господарі наказали затихаритись? Тепер виліз...херой.
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10.03.2022 12:16 Ответить
Він вичікував. Вірніше чекав "асвабадітєлів" в Києві. А воно, бач, як обернулось.
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10.03.2022 12:19 Ответить
Ну не 3 а 2. А до этого он весьма бодро вместе с Агрохимией рассказывал, что Запад нагнетает. Агрохимия не отсвечивал недельку, а этот две. Наверное полагает, что у народа память короткая.
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10.03.2022 16:27 Ответить
переговоры - это не разговоры о погоде...
если рашка не соглашается ни на что, продолжая бомбить мирные кварталы....какие компромиссы можно найти, не соглашаясь на раша/ультиматум???
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10.03.2022 12:18 Ответить
Зеля піде на компроміси....
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10.03.2022 17:53 Ответить
це мене і напряга...
думаю навіть не сам зеля (все таки воно зассить) а ті дяді які стоять за його спиною і смикають за ниточки... (хіба великий секрет що він не самостійний ігрок?)
недарма... ой недарма вмскочив дерьмак (його й так довго не було чутно)
попри всій своїй гоноровій стійкості...меня здається що це все ж таки показаво картинка (бо іноді шось таке дивне проскакує в його базіканні)
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10.03.2022 18:02 Ответить
Не було ні чути ні видно - опа, явленіє народу.
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10.03.2022 12:20 Ответить
Хто його знову витягув на світ божий??? Не було про нього нічого чути - і все було чудово. Так ні - виповзло.
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10.03.2022 12:26 Ответить
рксский корабль иди на х.й
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10.03.2022 12:30 Ответить
Тим більше будуть здобуття ЗСУ... з такими тилами
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10.03.2022 12:31 Ответить
Якщо Украіна не поступиться своєю незалежністю та цілісністю,
то про що можна розмовляти з кремлівським терористом і вбивцею ? Скажіть , відверто , про ЩО ??

Єрмаче , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?

Це москальня і скажені пси , які мають на меті знищити нашу націю !😡
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10.03.2022 12:44 Ответить
Все він розуміє, бо сам з їхніх, просто накази виконує. До цього, два тижні його і не чути було, чекав розвитку подій.
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10.03.2022 14:37 Ответить
toy durnuvatyy ze-prezydent mozhe togo idiota, yaksho ne znyaty, to hoch b zahovaty kudas', shob vono ne zlylo i demoralizuvalo narod v taku vazhku hvylynu???? yaksho vono same ne rozumiye, sho v yogo ryadah zradnyk, to hocha b glyan' na komenty i zrozumiy, sho vono dratuye lyudey, zhodnogo pozytyvnogo komentu.....de SBU????
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10.03.2022 12:47 Ответить
Гнати Дєрьмака до ******* матері!
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10.03.2022 12:59 Ответить
от кого-кого а єрмака я не хотів бачити та слухати до війни і зараз не хочу,
навіть як що він говорить щиро.
в що я не вірю.
ще хай татаров щось ляпне.
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10.03.2022 13:11 Ответить
Ермака вообще расстрелять надо.
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10.03.2022 13:19 Ответить
о! крот из норы вылез!
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10.03.2022 14:25 Ответить
Токсичный Елдак вылез. Хотя в ОПе все токсичны. Все уроды воспряли духом и повылазили на свет божий отравлять окружающих
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10.03.2022 14:58 Ответить
Більше слухайте цих балоболів!
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10.03.2022 17:52 Ответить
Пане Зеленський, попробую висловитись зрозумілою для Вас мовою. У Вас зараз високий рейтинг і високий рейтинг підтримки. Будь-яка згадка про цю людину у Вашому оточенні цей рейтинг обвалює. Позбудьтесь його і Ваш рейтинг виросте ще більше.
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11.03.2022 03:11 Ответить
 
 