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Кулеба после переговоров с Лавровым: РФ связывает прекращение огня с исполнением требований Путина. Украина не сдастся!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба после переговоров с Лавровым: РФ связывает прекращение огня с исполнением требований Путина. Украина не сдастся!

В Анталии завершились переговоры Кулебы и Лаврова.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня на брифинге после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я услышал, что прекращение огня связано Российской федерацией с выполнением требований, выдвигаемых Путиным в адрес Украины. В этой связи, я хочу подтвердили еще раз, что Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - отметил глава МИД Украины.

Смотрите также: Пресс-конференция Кулебы по итогам встречи Украина-Турция-РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Топ комментарии
+86
А нахрена ездить общаться с этими ********, если они кроме капитуляции ничего не предлагают?
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10.03.2022 12:11
+49
.
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10.03.2022 12:11
+48
Ну что позаглядывали в глаз *****? И как вам *мир* который ***** предложил? Только ЗСУ принесет нам мир а не Ермак с Лавровым.
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10.03.2022 12:12
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10.03.2022 12:11 Ответить
Нет смысла.просто! .пока ***** или его орда в Украине не будет уничтожены в переговорах не будет никаких изменений со стороны оккупанта.
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10.03.2022 12:18 Ответить
Та це всім ясно, крім ЗЕ і ЗЕботів.
Ймовірно, що під виглядом офіційних переговорів проводять якісь секретні особисті.
Кожних 2-3 дні мусять про щось секретно переговорити!
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10.03.2022 16:34 Ответить
Вонючее 💩☠️плешиво-ботоксное -педофильное недоразумение возомнило из себя сверхчеловека 🤮 😂😂😂Рашисты ,идите на х. Й‼️‼️‼️
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10.03.2022 13:47 Ответить
.
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10.03.2022 12:11 Ответить
А нахрена ездить общаться с этими ********, если они кроме капитуляции ничего не предлагают?
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10.03.2022 12:11 Ответить
может протрезвеют наконе то
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10.03.2022 12:13 Ответить
Орки протрезвеют , только на том свете , так это не люди , а сучий потрох 😡
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10.03.2022 12:33 Ответить
Щоб потім усі бачили, хто чого насправді хотів.
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10.03.2022 12:13 Ответить
Я б на месте Кулебы предложил пустить газ в бункер или обесточить его, и взять власть в свои руки, таким образом чтобы новое правительство прекратило войну. Представьте, как бы у лысой старой макаки бомбануло бы, когда лошадь передала ему наши пожелания
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10.03.2022 12:21 Ответить
Надо Фюрера на переговоры спровоцировать и тогда газ пустить.
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10.03.2022 13:14 Ответить
Оно бздит, дальше ,чем видит ! Даже кабаниху с четырьмя выродками своими ,в Швейцарию отправил !
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10.03.2022 13:49 Ответить
Швейцарія не парашія. Найти можна. Тільки нашим нахєр потрібно (
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10.03.2022 14:30 Ответить
Чтобы показать всему миру, который сейчас ипошит фашерашу санкциями и отсылает украинским воинам оружие, что Украине как таковой эта война не нужна и она всегда готова к переговорам.
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10.03.2022 12:14 Ответить
БАЛБЕСИ!
Якраз навпаки - ЗЕ показує США і Британії, котрі дуже багато інвестували в оборону України (замість ЗЕ!), що йому вірити не можна!
Що він може вчора обіцяти непримиренність, а нині побігти на задніх лапках і блеяти про компроміси щодо окупованих територій і нейтралітет України!!
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10.03.2022 16:39 Ответить
Показати, що Україна цивілізована країна та показати, хто такі насправді кацапи.
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10.03.2022 12:26 Ответить
Договариваться про "зеленые коридоры" нужно на всех уровнях. Пусть не с первого раза, но всё-таки они появляются...
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10.03.2022 12:40 Ответить
Затягивать. Санкции на этот раз не очень смешные. Искандэры не смеются.
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10.03.2022 12:48 Ответить
Буде одним з аргументів для майбутнього Харківського процесу.
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10.03.2022 14:45 Ответить
Для наших международных партнеров мы должны это делать.
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10.03.2022 16:29 Ответить
Ну что позаглядывали в глаз *****? И как вам *мир* который ***** предложил? Только ЗСУ принесет нам мир а не Ермак с Лавровым.
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10.03.2022 12:12 Ответить
Наши хоть не подписывают новые минские соглашения как некто когда фашисты наступали, и это хорошо
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10.03.2022 12:34 Ответить
Так вот этот некто и сделал те ЗСУ которые ****** сейчас фашистов.
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10.03.2022 13:21 Ответить
Так склались обставини, що приймав в тому участь, можливо і не завжди прагнучи цього. Це моя суб'єктивна думка. Але скільки ця людина не зробила? А те, що теперішня влада нічого не зробила для збільшення боєздатності ЗСУ, то це вже об'єктивний факт.
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10.03.2022 13:38 Ответить
Так розмірковуючи і особисто Вам можна пред'явити, що Ви ХЛО не вбили. Озирніться на себе - ідеальні?
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10.03.2022 14:37 Ответить
Вы мене зрозуміли. Моя вина також в тому, що сталося. Мы не контролювали тих кого вибирали в депутати і в президенти. Мы отримали те, що логічно мало відбутись. Охлократія до добра не доводить.
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10.03.2022 19:55 Ответить
Ідіот? В 14му році в України не було ЗСУ фактично, а в рашки армія була краща, ніж зараз. І те, що масштабний наступ на Україну не стався в 14му році - це фантастична дипломатична перемога.
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10.03.2022 15:18 Ответить
короче послали к рускоряблю.
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10.03.2022 12:12 Ответить
Сподіваюся що він хочаб дав Лаврову у є@альнік…
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10.03.2022 12:12 Ответить
дипломатично
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10.03.2022 12:15 Ответить
Желательно ногой...
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10.03.2022 12:23 Ответить
Тоді треба було посилати на переговори Парасюка. У нього є досвід таких "перемовин".
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10.03.2022 12:31 Ответить
Та ні , дав ногою конякіну по яйцям
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10.03.2022 12:35 Ответить
Ну вот и поговорили. Всё было понятно изначально. Смерть путлеру. Смерть лаврову. Смерть кацапне.
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10.03.2022 12:13 Ответить
Тогда тем более, идет прямой шантаж с вражеской стороны. На сутки они, главное, прекратили "благодетели"....
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10.03.2022 12:14 Ответить
)(уйло живе ілюзіями..100 відсотково йому не доповідають реальний стан речей...бояться )(уйлу сказати..багато вже про це говорять наближені до )(уйловського кола
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10.03.2022 12:14 Ответить
пагані бояре не кажуть доброму царю, що "все просрали"? Ха-ха. Не меліть дурниць.

Навіть гідроцефал зрозумів би, що якщо немає результату за 14 днів при планових 3 днях, а також приносять на підпис укази, в яких "здра срср вигляду 1925 року, але без продовольчої допомоги США", то все вже просрано.

Йому просто поки що насрати на українців, і, звісно, насрати на бидло в рашці. Баби ще народять. А не народять - попросить пару мільонів китайчат, а за це віддасть ще якусь мільонно-километрову область СИБІР-у в "концессію" "другу Сі".
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10.03.2022 15:23 Ответить
Как вообще можно с этими спесивыми тварями о чем-то говорить??? Оно ж приперлось не для того, чтобы компромисы искать, а ультиматуум передать.
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10.03.2022 12:15 Ответить
Кацапия будет упираться до тех пор, пока не будет разгромлена Украиной и мировым сообществом.
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10.03.2022 12:15 Ответить
Рашка і після розгрому буде впиратися. А кацапи будуть стверджувати, що це вони перемогли. Ну, все як завжди.
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10.03.2022 12:26 Ответить
Як кремлядь півтораметрова зригне так і будуть талдичити.
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10.03.2022 13:36 Ответить
Нахера он туда приехал, чтоб прочитать опять ультиматум Путина? Ну-ну, подождём вашу маму, подождём вашу мать! Подождём, когда ваши призывники -срочники будут бросать технику и разбегаться по полям!
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10.03.2022 12:16 Ответить
Показати світу, що Україна цивілізована країна та показати, хто такі насправді кацапи.
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10.03.2022 12:27 Ответить
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10.03.2022 12:16 Ответить
На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали, - заявил Лавров

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10.03.2022 12:16 Ответить
ну от чиста правда...
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10.03.2022 12:18 Ответить
Лошадь невминяемая.
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10.03.2022 12:19 Ответить
Цинiзму немае меж...😠
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10.03.2022 12:39 Ответить
Треба було з нашого боку теж наполягати не на припиненні вогню, а на чомусь нереальному, наприклад щоб кацапи вивчили українську , чи щоб путін змінив стать
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10.03.2022 12:16 Ответить
Придётся отправить в Ад ВСЕХ кацапских оккупантов и мы это безусловно сделаем !
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10.03.2022 12:17 Ответить
На них надо ходить с футболками" руZZкий корабль, иди *****"
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10.03.2022 12:17 Ответить
Ну в общем ...тупик полный, как и сразу видна была бесполезность этих переговоров.
Ждать от хутина что-то другое бессмысленно, этот сатана не из тех, кто уступит, хоть и пол россии тут положит в Украине.
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10.03.2022 12:17 Ответить
це для світу і України показник..дипломатія вона така
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10.03.2022 12:20 Ответить
Потрібно було показати світу, що Україна цивілізована країна та показати, хто такі насправді кацапи і яку пургу несе їхня коняка.
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10.03.2022 12:28 Ответить
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10.03.2022 12:18 Ответить
Ответ кремлевским фашистам - мы прекратим убивать русских фашистов когда всю преступную власть будут судить в Гааге.
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10.03.2022 12:19 Ответить
Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы.

Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила в Telegram, передает УНИАН.

"Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы",
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10.03.2022 12:21 Ответить
Українці чинитимуть ОПІР !!!!
Запам"ятайте , кляті москалі !!!!

путін-***** !!! Ти давно труп !!!

А Україна БУЛА !!! Є !!! І БУДЕ !!!
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10.03.2022 12:21 Ответить
То что сама унылая лошадь приехала на переговоры - это очень хороший знак. Рашисты уже понимают, что попали по полной в Украине. Но путлеру докладывать истинное положение бояться. (там уже начался генеральский звездопад). Несколько успешных контратак ВСУ и позиция ********* на переговорах поменяется.
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10.03.2022 12:21 Ответить
пагані бояре не кажуть доброму царю, що "все просрали"? Ха-ха. Не меліть дурниць.

Навіть гідроцефал зрозумів би, що якщо немає результату за 14 днів при планових 3 днях, а також приносять на підпис укази, в яких "здра срср вигляду 1925 року, але без продовольчої допомоги США", то все вже просрано.

Йому просто поки що насрати на українців, і, звісно, насрати на бидло в рашці. Баби ще народять.
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10.03.2022 15:28 Ответить
Что у вас за дикие фантазии: Какие, нах, "бояре"? Какой, нах, "добрый царь"? О чем вы?
Если бы вы работали в крупном системном бизнесе, то вы бы знали, что пронырливый менеджер ВСЕГДА найдет железобетонные аргументы "почему не получилось". А честных и глупых - увольняют.
Путлеру докладывают, что ВСУ получают эшелоны западного вооружения и боеприпасов систем ПВО, за нас воюют целые подразделения западных наемников и т.п. Поэтому "быстро не получилось, но мы выигрываем. Ещё немного, ещё чуть-чуть".
Именно поэтому орки рвутся к Житомирской трассе, чтобы отрезать все пути снабжения.
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10.03.2022 16:09 Ответить
Я так розумію, ви ніколи в житті взагалі не керували хоча б 3 людьми... Якщо б керували - знали б, як воно швидко навчаєшся розуміти до біта, до слова - коли вам брешуть щодо результатів виконання поставлених завдань.
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10.03.2022 16:26 Ответить
Не понимаю к чему ваш коммент? Вы предлагаете письками померяться? Я могу вам назвать пару компаний, где я работал и вы замерзнете. (причем со ссылками на статьи в профильных СМИ, подтверждающих мои слова). Но зачем? К войне и путлеру это всё какое отношение имеет?
Вы считаете, что путлеру докладывают какой ***** получает его "непобедимое" войско в Украине? Ок. Считайте.
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10.03.2022 17:50 Ответить
***** ті сутки? щоб фашисти перепочили, та підвезли ще років і палива? Скільки ще можно по граблях ходити? Ця **** дипломатія вже не раз показувала, що нічого вона не варта, ні центу, ні копійки, абсолютно нічого!!!
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10.03.2022 12:22 Ответить
Політики вміють довго говорити ні про що.
Військові якось більш чіткіше висловлюють наміри.
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10.03.2022 12:23 Ответить
Правильно!
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10.03.2022 12:26 Ответить
Що можна домовитись з рашиським кривавим катом ?це краіна терорист ,це імперія зла .
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10.03.2022 12:26 Ответить
А вы надеялись на что. РФ это страна с перевернутым взглядом на мир. Это орки,а не люди. Их надо только убивать. Точка.
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10.03.2022 12:27 Ответить
У
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10.03.2022 13:36 Ответить
В ********* світі процес вбивства повинен бути обкладений тисячами документів, регламентів та дозволів. А той, хто починає вбивати "просто так" - це рашка. Та навіть рашка пижиться показати, що вона не вбиває, а "виконує інтернаціональний борг по денацифікації українських нацистів".

Тож - їздити на перемовини ТРЕБА. Це як питання щодо закриття неба з боку НАТО - НАТО ніколи цього не зробить. Але під вимоги "закрийте НЕБО" - надає стільки допомоги і в таких вбивчих іграшках, скільки не кожна середня країна НАТО отримала за 20 років...
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10.03.2022 16:15 Ответить
Кулеба, молодец!!!!
ИДИлавровНАХУЙ!!!!!
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10.03.2022 12:28 Ответить
А Пукіну передали вимоги українців скласти зброю і добровільно приїхати до суду в Гаагу, чи ми тільки вислуховуємо його вимоги і погоджуємось чи не погоджуємось
? Владі відомо, що вимагає народ?? Владі відомо, що українцям срати на вимоги хуібала?
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10.03.2022 12:28 Ответить
Святое ВСУ только поможет в переговорах.
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10.03.2022 12:28 Ответить
Это просто не возможно ни морально ни физически для Украины.и тут как бы кто не хотел на верху.каждый украинец.украинка должен.обязан понимать.осознавать.что тот геноцид и террор что устроили кацапы сегодня и за последние 8 лет.покажутся цветочками если мы капитулируем.четверть вывезут.четверть посадят.четверть убьют. а последнюю четверть.кто теплит надежду что их не тронут.будут холуями под теми кого сюда навезут.Не сразу.это будет на 3-5 лет растянуто .убийства. посадки террор будут вечные
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10.03.2022 12:29 Ответить
На дипломатичному фронті - тільки на Кулебу вся надія. На всіляких арахамій з єрмаками немає не те що надії - скоріше є підозри.
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10.03.2022 12:29 Ответить
Як тільки домовляться про припиненя вогню,а це скорійш за все станеться після захвату Мариуполя,ми програли.Після припиненя вогню окупанти зостануться там де знаходяться і нікуди звітти вже не підуть.Почнуться нескінченні перемовини без всякого сенсу.Такі які були ці вісім років по донбассу.Будь які домовленості з парашкою до повного знищення окупантів на нашої теріторії це програш України.
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10.03.2022 12:29 Ответить
Украінці не здадуть Україну якомусь *****!!
Полонені москалі її будуть відбудовувати!!
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10.03.2022 12:30 Ответить
кулеба, какое здасться, а?? Україна перемагає!
Слава Героям ЗСУ!
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10.03.2022 12:30 Ответить
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10.03.2022 12:57 Ответить
Німожитбить
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10.03.2022 12:32 Ответить
Наші перемовники на чолі з Кулебою, трохи не так розмовляють.
Потрібно висловити наші вимоги: москалі полишають геть усі слов'янські землі,
відходять за ріку Дон, повертають Кубань.
Тоді Україна сприятиме їм в ЄС аби санкції на них не були настільки жорстокі.
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10.03.2022 12:36 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать".

© Голда Меир
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10.03.2022 12:47 Ответить
дякую Кулебі, що держите позиції, всі дружно посилаємо кацапів за кореблем...
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10.03.2022 12:48 Ответить
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса. Голда Меир.
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10.03.2022 12:49 Ответить
Взагалі у світу є унікальний шанс-задавити кацапію раз і назавжди, не кажу знищити фізично(ми ж не звірі якісь), а загнати в стійло на своє місце.. Більше такого шансу історія не дасть. Світ повинен це зрозуміти і зробити все від нього залежне.
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10.03.2022 12:51 Ответить
Світ сцить і тільки дивиться, як кацапня знищує наші міста. ***** зрозуміло, що хвалене НАТО - боягузи, і воно 100% піде далі, якщо не вдавиться Україною і не подохне.
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10.03.2022 13:13 Ответить
Немає нічого ганебнішого для народу, коли його безсила проти супротивника армія просто переводить свої бомби та ракети на мирне населення.
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10.03.2022 12:55 Ответить
Барани-перемовці у Білорусі!
Дивіться і вчіться. Ніяких рукопотискань із вбивцями і посмішок до них!
Кулеба молодець!
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10.03.2022 13:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8qCzRbw-QHQ
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10.03.2022 13:38 Ответить
Панє Кулеба, так ви зустрічну вимогу запропонуйте лаврову: Вивести з теріторії України війська мордору, бо пану Зеленському конче необхідно відремонтувати шляхи по програмі "Великє будівництво"....
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10.03.2022 13:39 Ответить
Замовляння Українського Воїна-Переможця.
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.

"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
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10.03.2022 13:44 Ответить
кобила не колега...... кобила представник фашистської хунти.
він не вів перемовин він оголосив умови капітуляції.
Кулеба повинен був би оголосити про це на увесь СВІТ.

Час оголосити що Україна не стане сателітом путінської фашистської хунти!!!!!!
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10.03.2022 13:46 Ответить
ну то й посилайте його сміливо за корабльом.
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10.03.2022 13:54 Ответить
Ординське біосміття треба знищити.
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10.03.2022 14:04 Ответить
А чому взагалі їхали на перемовини до Туреччини ?
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10.03.2022 17:58 Ответить
 
 