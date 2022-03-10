Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспрецедентным" санкционное давление на страну в связи с вторжением на территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве.
Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.
"Сейчас что-то прогнозировать – дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация совершенно беспрецедентна. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.
Как сообщалось, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта достигла 2,22%.
Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.
Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка, из-за чего у Путина рекомендовали фактически конфисковать активы этого бизнеса на территории страны.
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No jesli vzjatj vnimanije, chto ovjos (Овес посівний) schitatj kak odna kormovaja jedenica, a kortoshka gde to 0,3 kormovije jedenici, to jagel kak ovsianka 1:1 - a chto, olenjam, i drugim zhivotnim polezno.
- нееет;
- БУДУТ,,,"
... 3,14Zда тебе красавица.
Zhrite i podavites suki.
**** брехливая... пургоносец ершикоподобный.... то ли еще будет !!!! о-ё-ёй !!!
- А а нас-то за что? Ведь фашисты не у на, а в Украине! ))
Вжарте їм по максимуму!
Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.
В общей сложности под британские санкции попали:
Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"
Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group
Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти"
Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ
Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром"
Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть"
Дмитрий Лебедев - глава совета директоров "Банка Россия"
Нагадало анекдот про целку. ))
Перша шлюбна ніч. Ваня шпилить Марусю.
- Марусю, а чому ти не кричиш "Йой!"?
- А ти що, вже встромив?
- Так!
- Ну тоді "Йой!"
мацкалі завжди попереду всіх
А, оскільки цього не відбувається, значить, Європа, вжарте ще!
він знайшов туди найкоротший шлях
@GolyDovolen
·
8 ч
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.
А уж дальше на выбор- от приведения рубля к реальной стоимости до спасения расеи от войны,или принуждения к миру!
Да причем тут "экономическая война", это у вас с севера нашествие песцов. (смотреть картинку выше)
Он что говорил? "Вы, - говорил карлик-фюрер, - введите все возможные ваши санкции и как можно скорее!"
И быдло, лыбясь, рукоплескало! А тепрь шо? Поперек глотки встало?
Газпрем - мечты сбываются!