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Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении

Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспрецедентным" санкционное давление на страну в связи с вторжением на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве.

Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.

"Сейчас что-то прогнозировать – дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация совершенно беспрецедентна. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.

Как сообщалось, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта достигла 2,22%.

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Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.

Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка, из-за чего у Путина рекомендовали фактически конфисковать активы этого бизнеса на территории страны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Ягель кацапи - вам за смаколик буде.
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10.03.2022 12:18
+34
Скоро не будет «вашей» страны.
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10.03.2022 12:18
+31
Ну так ,нравится - не нравится ...
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10.03.2022 12:18
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Ягель кацапи - вам за смаколик буде.
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10.03.2022 12:18 Ответить
Питательная ценность ягеля очень высока: 1 центнер ягеля заменяет 3 центнера картофеля[23].

No jesli vzjatj vnimanije, chto ovjos (Овес посівний) schitatj kak odna kormovaja jedenica, a kortoshka gde to 0,3 kormovije jedenici, to jagel kak ovsianka 1:1 - a chto, olenjam, i drugim zhivotnim polezno.
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10.03.2022 12:25 Ответить
Ну так ,нравится - не нравится ...
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10.03.2022 12:18 Ответить
" - у вас несчатные случаи на стройке были?
- нееет;
- БУДУТ,,,"
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10.03.2022 13:24 Ответить
І дальше мабуть так:
... 3,14Zда тебе красавица.
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10.03.2022 17:36 Ответить
Скоро не будет «вашей» страны.
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10.03.2022 12:18 Ответить
Этот "Призрак масквы" старается, как может
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10.03.2022 12:43 Ответить
V principe eto toljko podgotovka i chastniki vlupili po mordosam, no samij sok jeshcho toljko na podgotvke.
Zhrite i podavites suki.
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10.03.2022 12:19 Ответить
у пИськова дочка гражданка США, так же как и жЕна-навка...
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10.03.2022 12:19 Ответить
Картина Репина " Не ждали"?
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10.03.2022 12:19 Ответить
Скорее картина Саврасова. "Грачи прилетели". ))
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10.03.2022 12:30 Ответить
И за что и почему-ничего я не пойму... Да,письков?
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10.03.2022 12:20 Ответить
от йовбак, вас ж упоротих, попереджали, що вам намалюють кінець, піздець і кришечку!
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10.03.2022 12:20 Ответить
Та ты шо,письков! Я щас заплАчу
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10.03.2022 12:20 Ответить
Кофейная гуща - это, кстати, неплохо. Сейчас вместо рейтинговых агентств будет кофейная гуща.
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10.03.2022 12:20 Ответить
Для начала кофе недо доставить. А контейнеры всё. Так что чай по-ленински, это максимум.
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10.03.2022 12:25 Ответить
Eto ne voina. Eto toliko specoperacija.
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10.03.2022 12:21 Ответить
ой..и за что ж это ангелоподобной миротпотворной рашке??? письков не вспомнил???
**** брехливая... пургоносец ершикоподобный.... то ли еще будет !!!! о-ё-ёй !!!
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10.03.2022 12:21 Ответить
Это напоминает удивлённо-возмущённое негодование:
- А а нас-то за что? Ведь фашисты не у на, а в Украине! ))
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10.03.2022 12:28 Ответить
Це він притворяється, щоб більше санкцій не вводили.
Вжарте їм по максимуму!
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10.03.2022 12:23 Ответить
Какой ещё "войны"? Это всего лишь простая экономическая операция по денацификации и демилитаризации путлеровского недорейха - и только.
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10.03.2022 12:23 Ответить
Яка економічна війна...? Щось ця кацапура гонить. Не війна, а економічна спецоперація.
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10.03.2022 12:23 Ответить
........Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи.

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

В общей сложности под британские санкции попали:

Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"

Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group

Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти"

Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ

Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром"

Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть"

Дмитрий Лебедев - глава совета директоров "Банка Россия"
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10.03.2022 12:23 Ответить
"Санкції нам на користь!"
Нагадало анекдот про целку. ))
Перша шлюбна ніч. Ваня шпилить Марусю.
- Марусю, а чому ти не кричиш "Йой!"?
- А ти що, вже встромив?
- Так!
- Ну тоді "Йой!"
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10.03.2022 12:24 Ответить
А пов'язати безпрецедентний санкції з бнзпрецедентною агресією інтелекту не вистачає?
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10.03.2022 12:24 Ответить
якщо є можливість ступити у гівно
мацкалі завжди попереду всіх
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10.03.2022 12:24 Ответить
тупое стадо не понимает какой ****** их всех ждёт, принципе этого до конца никто не понимать, понятно одно будет так хреново как ещё никогда не было
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10.03.2022 12:24 Ответить
Якби ці санкції справді були б для них тяжкими - то вони вже б втікали з України.
А, оскільки цього не відбувається, значить, Європа, вжарте ще!
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10.03.2022 12:25 Ответить
Кацапи, ану ж використовуйте власну термінологію. Це спеціальна економічна операція
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10.03.2022 12:25 Ответить
через 40 років росія могла б опинитися в повній дупі якби не путін,
він знайшов туди найкоротший шлях
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10.03.2022 12:25 Ответить
Звикли падлюки що все з рук сходило, а тут нравица не нравица - їжте не обляпайтесь
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10.03.2022 12:26 Ответить
Так и со времен гитлера никто так не хамил цивилизации.
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10.03.2022 12:26 Ответить
Ladno ne drifjte tam, vot bubochka poboltajet s ******(mozhet i v obnimku) i budet vam legche. Kstati on imejet opit - vmesto togo chtob rashka vzdjornutj za zahvat Ukrainskih koroblei i po morskomu sudu ih vipernutj iz vseh portov, bubochka sdelal obmen, pravda, dolgo derzhalsia, do poslednego dnja.
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10.03.2022 12:28 Ответить
Это не экономическая война, а специальная экономическая операция по деэкономизации раши
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10.03.2022 12:28 Ответить
піськов- ти чесно скажи- болить попа????
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10.03.2022 12:28 Ответить
Це економічна спецоперація з денацифікації росії. Шо дебіл не розуміє? Його попередили полізеш до України отримаєш, а він тепер репетує "памагітє бьют!"
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10.03.2022 12:30 Ответить
А Піськов думав, що їм, недолюдям, аплодувати будуть?!?! Лайно своє невдовзі жерти будуть і облизуватись, виродки!
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10.03.2022 12:31 Ответить
Хотілось що б ця терористична краіна росія зникла назавжди ,це імперія зла.
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10.03.2022 12:31 Ответить
война млять , и тут война ...а не ваше ***** подняло экономику на такой уровень , что опрокинуть её не составило никаких проблем ... много потребляли и ни чего не производили , а теперь приплыли
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10.03.2022 12:32 Ответить
Так і новітня історія не знала фашизму крім вас теперішніх
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10.03.2022 12:32 Ответить
Голый Патриот


@GolyDovolen

·
8 ч



Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.
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10.03.2022 12:33 Ответить
Кто бы мог подумать что присоединив *днр* к Рашке ета Дыра поглотит такую страну как Рашка. Но видимо кацапское руководство о чем то таком подозревало, не зря же они хотели ету Дыру в Украину внедрить
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10.03.2022 12:33 Ответить
Что, *** неожиданно. И что вы придурки умудрились утворить?
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10.03.2022 12:33 Ответить
Власне, це лише початок
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10.03.2022 12:34 Ответить
Казали ж не раз. Vам *****
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10.03.2022 12:36 Ответить
Чорний Песець: А я вже в скотокацапії:
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10.03.2022 12:37 Ответить
это только цветочки?
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10.03.2022 12:38 Ответить
Нравица, не нравица...
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10.03.2022 12:41 Ответить
Жри кацапська красавіца!
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10.03.2022 13:18 Ответить
***** лживый,так удивляется,а за что они нас не любят?!сдохни мразь со своим ******!!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 12:41 Ответить
И самое интересно, ведь за что, "мы ж ничего такого не сделали", да? )))))))))))))))))))))
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10.03.2022 12:41 Ответить
ниче, песков, привыкните, все терпят и вы терпите...
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10.03.2022 12:44 Ответить
припікає козломордим.... це тільки начало....
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10.03.2022 12:45 Ответить
Какая война?!!!!! Это финансовая спецоперация!
А уж дальше на выбор- от приведения рубля к реальной стоимости до спасения расеи от войны,или принуждения к миру!
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10.03.2022 12:51 Ответить
а от я вірю, коли рашисти говорять, що санкціїї їм на користь я лише можу добавити не тільки їм.
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10.03.2022 12:58 Ответить
Да ладно вам. Это только добрые американцы/европейцы. Вот когда за вас возьмется Китай, вот тогда и будете волать на весь свет, что было, а чего не было.
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10.03.2022 13:09 Ответить
"Такой экономической войны, которая началась против нашей страны" (С)
Да причем тут "экономическая война", это у вас с севера нашествие песцов. (смотреть картинку выше)
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10.03.2022 13:14 Ответить
Це тільки початок суки, вас треба зничтожити щоб і духу смердючого руцького ніде не було.
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10.03.2022 13:20 Ответить
Так це ж тільки початок драконовських санкцій. Для Бензозаправки дефолт - карма.
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10.03.2022 13:25 Ответить
Ботоксний шибздик обнулив себе і успішно обнуляє державу Швабростан.
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10.03.2022 13:26 Ответить
как там лизонька, судопроизводством уже занялась. или строчит минеты у арабов на обратный билет?
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10.03.2022 13:37 Ответить
Она точно занимается суднопроизводством - судна из-под бункерного успевает ли выносить?
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10.03.2022 14:02 Ответить
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10.03.2022 13:44 Ответить
Кацапы плохо изучают речи своего карлик-фюрера.
Он что говорил? "Вы, - говорил карлик-фюрер, - введите все возможные ваши санкции и как можно скорее!"
И быдло, лыбясь, рукоплескало! А тепрь шо? Поперек глотки встало?

Газпрем - мечты сбываются!
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10.03.2022 14:01 Ответить
"Не смешите нас своими санкциями!" уже было?
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10.03.2022 14:31 Ответить
 
 