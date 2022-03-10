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Новости Война в Украине
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ФСБшники экстренно вывезли семьи из Крыма и срочно продают квартиры. Им здесь конец, – Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ФСБшники экстренно вывезли семьи из Крыма и срочно продают квартиры. Им здесь конец, – Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир. Оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи работников ФСБ.

Об этом Арестович написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно забрали из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Вздрогнет сама история", - написал Арестович.

Также он отметил, что российская армия идет в Украину по инерции наказов и слишком растянула силы на огромной территории. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.

"Русской армии в Украине – конец… Не почетная ничья ждет здесь армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь захватить больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: В Киеве достаточно наших войск, окружить или взять город невозможно
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Топ комментарии
+60
Денаціфікація Криму почалась
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10.03.2022 12:19
+38
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10.03.2022 12:21
+37
Депутинтзация Крыма начинается.
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10.03.2022 12:20
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Денаціфікація Криму почалась
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10.03.2022 12:19 Ответить
Депутинтзация Крыма начинается.
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10.03.2022 12:20 Ответить
у ФСБшников чуйка лучше даже чем у крыс.. они даже с корабля на штапелях сбегают... не знаю как там вся Украина но то что рехпубликам кабзец причем не только у нас и Крыму но и ПМР там настроение аутное они красиво послали курсом русского корабля Москву... Абхазия Южная Осетия уже ведет пока не афишируемые переговоры с Грузией типа как будете нас бить или убивать торгуются... думаю памятник Путину поставят аккурат в ОРЛДО, Крыму ПМР Абхазии как самому придурковатому придурку который своими руками уничтожил свою страну и ее сателлитов
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10.03.2022 13:10 Ответить
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10.03.2022 12:21 Ответить
Эту новость я слышал три дня назад.
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10.03.2022 12:28 Ответить
«Слава Нации, ***** Российской Федерации!»
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10.03.2022 12:24 Ответить
Нам нужны победы, пока только от обороны играем, то когда будут наконец 100% предпосылки победы, вылезет минск - 3 и невилирует, наши приимущества
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10.03.2022 12:26 Ответить
Не бзди, скотина продажна, як вилізе Мінськ3, тоді бздітимеш, а зараз завали хавало, гнида.
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10.03.2022 12:36 Ответить
так чего вьі еще не в военкомате
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10.03.2022 12:39 Ответить
И не надейтесь. Вы раньше все здесь сдохнете. А кто не сдохнет здесь сдохните у себя в болотах от голода
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10.03.2022 12:31 Ответить
Смаженим засмерділо з Українського Криму!!
ФСБшники перші це уже зрозуміли!!!
да хоть камені з неба…
Слава Захисникам України!!!
Кари, московітам за напад на Україну, КАРИ!!!
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10.03.2022 12:27 Ответить
И кому интересно они продают квартиры? Ведь Украина вроде как не признала пока документы окупантов и украицы освободив крым могут смело за шкирки выбрасывать окупантов поселившихся в их домах
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10.03.2022 12:28 Ответить
Дуже гарне питання! Хто купляє? Є в когось інформація?
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10.03.2022 12:30 Ответить
Я думаю татарам зараз вчасно розжитися на дешеві метри. Якщо будинок збудовано під час окупації, квартира не віджата, то навряд чи ці угоди будуть відмінені нашою владою. Головне, щоб покупець був не зашкварений, корінний кримчанин, який жив там до окупації. Наші не захочуть нагнітати і без того не просту обстановку.
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10.03.2022 12:34 Ответить
Я бы прикупил домик на побережье гривен за десять. (увы, но больше он стоить не может...)
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10.03.2022 13:05 Ответить
Не нужен он тебе , лучше свое построить, чем жить в пропахших паРашей стенах.
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10.03.2022 14:36 Ответить
Я ще з 24-го збираюся відпочити влітку в Українському Криму.
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10.03.2022 12:29 Ответить
Саме так... якщо дислокацію авіації США бачать по рухах літаків-танкерів, які летять на нове місце одними з перших, то тут слід дивитися на те, хто їде з Криму. Я сумніваюся, що буде силове звільнення Криму, там дуже важка позиція, перешийок, флот... а от після взяття Донбасу Крим і сам буде проти рашки.
Я думаю, що наші переговорщики ведуть до того, що козломорді мають піти з материкової України, а Крим все одно не визнаємо, але туди ВСУ не піде, але будуть пушити дипломатично та економічно. Відкриють в'їзд з Криму в Україну і показиватимуть, що у нас була війна, а жити краще, принаймні там, де нема козломордих.
Можете хейтити, але це холодна дипломатія. Це максимум ефективності при виправданих втратах. Звісно, деякі гарячі голови кричать "Дійдем до Сахаліну", але в кого є мозги, той розуміє, що Крим відбити не вийде, дав би Бог повернути контроль на материковій частинв і примусити ворога сплатити зповна і утримати Захід від швидкої відміни санкцій чи їх послаблення.
І в Україні мало настільки проукраїнських українців, як я. Слава Україні!!!
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10.03.2022 12:32 Ответить
У кремлеботів так... їм не приємно слухати...
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10.03.2022 12:37 Ответить
Правильно, нех шастать. Пора на беломорском побережье отдохнуть. В каком-нибудь Северодвинске, или Архангельске.
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10.03.2022 12:36 Ответить
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10.03.2022 12:37 Ответить
Побільше б таких персонажів, щоб шкварили вату в головах козломордих, щоб жили і НАТО боялися, щоб про гамбургери діди внукам з примруженими замріяними очима розказували.
Я не хочу, щоб Козломатушка розпалася, в ідеалі вигнати їх з України і закрити санкціями років на 10 мінімум. Щоб був зоопарк орків, яким гатять на голову, а вони радіють і улібаються.
Шкода, що відключили промацковську пропаганду, таке шоу прикольне... дуже смішно виглядали всі їхні потуги, надування щік... а тепер вони вже сцють в штани... тремтячими голосами намагаються виправдатися, якось відмежуватися... почекайте, ще й сратимете в штани... а потім в пеклі смолу жертимете.
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10.03.2022 12:45 Ответить
А де сховалися ті хто з двома паспортами і що з ними робити?
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10.03.2022 12:46 Ответить
Хто не мав активної проросійської позиції, тому нема чого боятися. Ми розуміємо, що в Криму з одним українським паспортом вижити не можна було.
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10.03.2022 13:02 Ответить
А хто зараз зізнається яка позиція у них, хто закликав окупанта в свій будинок. Референдум, цього прощати не можна.
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10.03.2022 13:08 Ответить
Послухати арестовича то ми вже перемогли,але якщо відкрити очі ,то ми побачимо захоплені ядерні об'єкти,міста в облозі в яких гуманітарна катастрофа,загроза столиці з півночі,тотальне знищення ворожою авіацією інфраструктури,проникнення орків на об'єкти ГТС і все це чомусь не надто весело виглядає. От коли буде видко піздєц,то тоді можна й говорити,арестович дуже багато ляпає язиком!!!
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10.03.2022 12:50 Ответить
Если он будет ныть и жаловаться упадёт боевой дух у военных и надежда у гражданских вопрос сколько вам лет положение и что делаете вы полезного сейчас, записались ли в тероборону если не помеха здоровье и возраст и без обид пожалуйста так как война
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10.03.2022 13:03 Ответить
В ТрО записаться не так просто - не берут если не служил. И усё.
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10.03.2022 13:09 Ответить
Даже если и служил . 25-го в Сумах уже не брали , обещали перезвонить . СЛАВА УКРАИНЕ и ЗСУ !!!
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10.03.2022 13:27 Ответить
Мені 60 років чорнобильський пенсіонер,можливості зі зброєю захищати Батьківщину вже не надто багато,але якщо потрібно буде і призвуть ховатись не збираюсь! Допомагаю нашій армії матеріально.
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10.03.2022 22:19 Ответить
Эх, ещё бы завалить крымский мост. Уматывали бы кто на чём горазд - плотах, лодках, тюках с сеном, брёвнах.)
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10.03.2022 13:05 Ответить
Коли рашист екстренно забере всі свої кораблі і війска з України і Криму,а Україну візьмуть в НАТО ,лише тоді можна надіятися на мир в Україні.
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10.03.2022 13:05 Ответить
А мне вот интересно, как сейчас на россии идёт продажа продажа туров на отдых в Крым?
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10.03.2022 13:26 Ответить
В уяві Арестовича український десант вже ганяє пуйло по коридорам бункера і найбільша проблема - це вирішити в якому з залів обгорівшого кремля приймати кацапську капітуляцію...Нажаль нам треба ще дуже постаратись, але перемога буде!
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10.03.2022 14:42 Ответить
Шото Арестович всё так радужно расписывает, что возникают сомненья. К чему бы?
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10.03.2022 14:47 Ответить
От для чого їм міст був потрібен
Щоб сйобувати з награбованим
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10.03.2022 15:56 Ответить
Крим це Україна!!!
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10.03.2022 16:16 Ответить
 
 