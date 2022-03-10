ФСБшники экстренно вывезли семьи из Крыма и срочно продают квартиры. Им здесь конец, – Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир. Оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи работников ФСБ.
Об этом Арестович написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно забрали из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Вздрогнет сама история", - написал Арестович.
Также он отметил, что российская армия идет в Украину по инерции наказов и слишком растянула силы на огромной территории. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.
"Русской армии в Украине – конец… Не почетная ничья ждет здесь армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь захватить больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.
Пожалуйста, подождите...
ФСБшники перші це уже зрозуміли!!!
да хоть камені з неба…
Слава Захисникам України!!!
Кари, московітам за напад на Україну, КАРИ!!!
Я думаю, що наші переговорщики ведуть до того, що козломорді мають піти з материкової України, а Крим все одно не визнаємо, але туди ВСУ не піде, але будуть пушити дипломатично та економічно. Відкриють в'їзд з Криму в Україну і показиватимуть, що у нас була війна, а жити краще, принаймні там, де нема козломордих.
Можете хейтити, але це холодна дипломатія. Це максимум ефективності при виправданих втратах. Звісно, деякі гарячі голови кричать "Дійдем до Сахаліну", але в кого є мозги, той розуміє, що Крим відбити не вийде, дав би Бог повернути контроль на материковій частинв і примусити ворога сплатити зповна і утримати Захід від швидкої відміни санкцій чи їх послаблення.
І в Україні мало настільки проукраїнських українців, як я. Слава Україні!!!
Я не хочу, щоб Козломатушка розпалася, в ідеалі вигнати їх з України і закрити санкціями років на 10 мінімум. Щоб був зоопарк орків, яким гатять на голову, а вони радіють і улібаються.
Шкода, що відключили промацковську пропаганду, таке шоу прикольне... дуже смішно виглядали всі їхні потуги, надування щік... а тепер вони вже сцють в штани... тремтячими голосами намагаються виправдатися, якось відмежуватися... почекайте, ще й сратимете в штани... а потім в пеклі смолу жертимете.
Щоб сйобувати з награбованим