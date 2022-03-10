ФСБшники экстренно вывезли семьи из Крыма и срочно продают квартиры. Им здесь конец, – Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир. Оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи работников ФСБ.

Об этом Арестович написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно забрали из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Вздрогнет сама история", - написал Арестович.

Также он отметил, что российская армия идет в Украину по инерции наказов и слишком растянула силы на огромной территории. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.

"Русской армии в Украине – конец… Не почетная ничья ждет здесь армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь захватить больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.

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