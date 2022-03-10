Когда российская армия потеряет две трети своих сухопутных сил, она перестанет быть боеспособной, - Геращенко

Пока мы не перемелем две трети российской армии, мы ничего не достигнем, считает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что пока мы не перемелем две трети российской армии ценой огромного количества жизней и потерь украинских воинов и жителей Украины, мы ничего не достигнем", - сказал Геращенко.

По его словам, потери сухопутных сил РФ уже достигли одной трети от введенного контингента.

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"На сегодняшний день, по мнению экспертов, [президент РФ Владимир] Путин собрал в Украине 90% всех своих сухопутных сил. Если считать, что треть из них уже перемелена, еще одна треть – и они становятся небоеспособными. Поэтому надо бить их всюду. На земле и в воздухе, находить и уничтожать. Им очень страшно. Они демотивированы и не хотят воевать. Поэтому мы должны способствовать дальнейшему информационно-психологическому развалу российской армии и всех, кто есть в России", - подчеркнул Геращенко.