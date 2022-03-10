Когда российская армия потеряет две трети своих сухопутных сил, она перестанет быть боеспособной, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока мы не перемелем две трети российской армии, мы ничего не достигнем, считает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, что пока мы не перемелем две трети российской армии ценой огромного количества жизней и потерь украинских воинов и жителей Украины, мы ничего не достигнем", - сказал Геращенко.
По его словам, потери сухопутных сил РФ уже достигли одной трети от введенного контингента.
"На сегодняшний день, по мнению экспертов, [президент РФ Владимир] Путин собрал в Украине 90% всех своих сухопутных сил. Если считать, что треть из них уже перемелена, еще одна треть – и они становятся небоеспособными. Поэтому надо бить их всюду. На земле и в воздухе, находить и уничтожать. Им очень страшно. Они демотивированы и не хотят воевать. Поэтому мы должны способствовать дальнейшему информационно-психологическому развалу российской армии и всех, кто есть в России", - подчеркнул Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Авіація ЗСУ розбила колону постачання окупантів, яка йшла з Херсонської області на Миколаїв, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також були знищені російські танки.
Матерям російських солдатів нікуди буде ходити на могилку до сина. Місцеві жителі запитали, навіщо так чинити з тілами загиблих. Їм сказали, що була заборона відправляти тіла у РФ." ©
На улице холодно,особенно ночью -при такой погоде при больших кровотечениях половина раненных серьезно -умрет.Ну рассказывать какое кровотечение при оторванных конечностях и перебитых крупных костях не буду.Тоже само при внутренних контузиях органов
Многочисленные жертвы могут дать неожиданный эффект в самой раше.
Ждём.
Это же сколько концов уже прикопали, сожгли да псинки пожрал!
Убивати, убивати і убивати без жалю тільки тоді буде Перемога!
"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", - заявив він.
Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, яка свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони"
На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров. Вот это все, что нужно знать про тех, с кем мы воюем
У нас дані прямі безпосередньо від кожного учасника тієї чи іншої події. Тобто якщо спалено 1 БМП то в ній окрім механіка та водія є ще відділення. Це ще + 8-10 ЧЛЕНІВ. Ось з цього і робиться підрахунок. Але цей підрахунок не включає в себе тих кого перемолола артилерія на відстані.
Госпиталя не развернуты,нормальной эвакуации и сортировки раненных и обмороженных нет .Сбора и захоронения умерших своих и противника нет-рано или позно начнутся эпидемии.
Гляжу на вот это все и просто офигеваю.А ещё больше офигевает мой 75 летний отец-командир отдельного инженерно-саперного батальона (ссср конечно) с бардака в продвижении рассеянии,неподготовленности наступления.Отдельные вопросы конечно есть и к нашему командованию,особенно в инженерной проработке возможного продвижения противника перед войной и в первые несколько дней
1. Це температура 38.5+ і тоді парацетамол, а до того ти косарь.
2. Щоб не "косити" від служби то на тобі ще наряд!
А для лаптеногих про них взагалі можуть забути. Ніхто їх навіть не збирається євакуювувати. Розрахунок був на заїзд і надання медичної допомоги в захоплених містах. Тому і наші "експерти" не бачили розгортання польових шпиталів і з цього виходило що нападу не буде
Плюс в тылу (хотя где тот тыл непонятно) разворачивается полевой госпиталь-и идет поэтапная сортировка раненных по тяжести ранения по цепочке от передовой до глубокого тыла в каком то воронеже для специализированной помощи
Они сейчас вместо раненных телевизоры и бытовую технику в тыл вывозят
У орків дедываивале, аж до самої масквы. Запалення легенів їх не обходить. А без ноги що так що так здохне
Якщо буде 1/3 це вже буде гітлєр капут)) і давно
6 000 убитых и около 15 000 раненных, т.е. 21 000 чел., которые уже не бойцы. (очень надеюсь, что намного больше)
********* собрала против нас 200 000. Плюс всякими мобилизациями могут собрать максимум ещё столько же (и то сомневаюсь). Ну, допустим. Итого 400 000. 2/3 это 260 000 необходимо утилизировать. Если исходить из сегодняшней статистики, на это потребуется 180 дней или 6 мес. Т.е. максимум к 1 сентября отпразднуем победу и наши дети пойдут в школу.
Но я знаю что мы победим намного быстрее!
Верно. Западные эксперты недооценили ВСУ и переоценили боеспособность армии орков. Но в целом они были правы. Нападение на Украину было спланировано в октябре-ноябре прошлого года. С января они об этом кричали. Мы не верили что нападет ...