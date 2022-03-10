РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6206 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
17 206 19
армия РФ (15355) война (46726) Генштаб ВС (4268) Россия (91250)

Противника остановлено по всем направлениям, возможно проникновение ДРГ в Киев под видом эвакуированных жителей, - оперативная информация от Генштаба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Противника остановлено по всем направлениям, возможно проникновение ДРГ в Киев под видом эвакуированных жителей, - оперативная информация от Генштаба

Идут пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.

Также сообщается, что в Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

"На всех направлениях ПРОТИВНИК ОСТАНОВЛЕН Силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции. Как особенность, враг, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительны!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Если ДРГ проникнет под видом местных жителей, то необходимо теробороне спрашивать горожан: Як ваше прізвище? Все украинцы знают, о чем это, а кацапы не отстреливают от слова совсем. Таким образом можно выловить все дрг под видом гражданских.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:55
+15
Мова має значення!
За допомогою укр.мови кацапа мона виявити в масі за п'ятнадцять секунд!
Мова шевченка буде воювать з москалюрами!
показать весь комментарий
10.03.2022 12:59
+7
показать весь комментарий
10.03.2022 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
эвакуированных можно контролировать и проверять, это нормально
показать весь комментарий
10.03.2022 12:54 Ответить
Если ДРГ проникнет под видом местных жителей, то необходимо теробороне спрашивать горожан: Як ваше прізвище? Все украинцы знают, о чем это, а кацапы не отстреливают от слова совсем. Таким образом можно выловить все дрг под видом гражданских.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:55 Ответить
документы у мужиков и женщин без детей надо проверять и обязательно под прицелом-это перво наперво ,хотя могут быть конечно перевертыши из бывших сограждан-коллаборантов
показать весь комментарий
10.03.2022 12:58 Ответить
проверка документов - не всегда поможет, учитывая что была на цензоре инфа, что кацапье штампует украинские паспорта и выдает их дрг. Поэтому лучший вариант для проверки - мова. Таки да, кацапы в ней не понимают ничего и что самое главное - они необучаемые в этом плане. Значимость дрг тоже не стоит недооценивать в 1941 году дрг целые города брали (не уровня Киева конечно, значительно меньше), поэтому теробороне надо быть настороже!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:01 Ответить
Пока дрг и пособников не будут вешать и они об этом будут знать -количество не уменьшится.
Человек снявший форму и являющийся военнослужащим противника-расценивается как шпион и диверсант-на них конвенция не распространяется,кстати и на воинство Луг-Гандонии тоже
показать весь комментарий
10.03.2022 13:11 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 12:55 Ответить
вот гуссофоб, а уже дают в морду за рупь или нет? ай ай што делаиццо ...
показать весь комментарий
10.03.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 14:33 Ответить
Мова має значення!
За допомогою укр.мови кацапа мона виявити в масі за п'ятнадцять секунд!
Мова шевченка буде воювать з москалюрами!
показать весь комментарий
10.03.2022 12:59 Ответить
Військовий стан дозволяє будь-які перевірки, вилучення потрібної техніки, відстріл опзжо, сепарів і колоборантів, якщо тільки пеньку розкриють
показать весь комментарий
10.03.2022 13:00 Ответить
виловлювати можна - паляниця, ягодиця, .... будьте креативними - імпровізуйте,
телефончики можна перевірити в підозрілих, тут багато варіантів і менше звертайте увагу на стать - жінки також ДРГ можуть бути.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:01 Ответить
Я так в детстве играл сам с собой в шахматы, и всегда побеждал. Но как только начал играть с дедом , что-то пошло не так . Слава Украине
показать весь комментарий
10.03.2022 13:01 Ответить
Женевські угоди не поширюються на збройні формування, які воюють не під своїм прапором. Тож щодо російських військових, які маскуються під українців (переодягаючись в цивільне, або помічаючи себе жовтою стрічкою) треба діяти без сантиментів і просто не брати в полон.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:07 Ответить
У Росії показали фейк про те, як вертольоти нібито знищують українську техніку.

FAKE

RT: "Вертолёты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику. Экипаж вертолета Ка-52 на предельно малой высоте выполняет захват цели и выпускает ракеты по технике, которую ВСУ пытались замаскировать"...

Все би нічого, однак на відео видно, що вертоліт Ка-52 у польоті і дуже багато снігу, який лежить вже давно на землі. На першому екрані, йде приціл на ціль - снігу на землі майже немає. Далі - вертоліт веде стрільбу НУРСами, а на другому екрані видно, як полетіла керована ракета в захвачений об'єкт.

Херові ви постановники і режисери....
Зате, як гарно видають пропагандиські ЗМІ, що знищують українську бронетехніку! 🤮
показать весь комментарий
10.03.2022 13:12 Ответить
Я дополню. Дня через три после начала вторжения в Украину, НТВ показало сюжет из Дырляндии. Стоит танк подбитый с Z на всем, что можно пометить, а этот дебилоид, тыча грязным пальчиком пояснял, что это подбитый хунтобендерохфвашистый панцерваген!
показать весь комментарий
10.03.2022 14:08 Ответить
Слова, з якими у росіян є складнощі з вимовою і тлумаченням:
сірники, олія, вирій, залізниця, добродій, митець, колиба, балаканина, тощо
показать весь комментарий
10.03.2022 13:23 Ответить
зацени вот это: https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
показать весь комментарий
10.03.2022 14:42 Ответить
Настав час заводити резерви у тил москалям. ото будуть "рвати когті".
показать весь комментарий
10.03.2022 14:26 Ответить
****** дела у москалей..... )
показать весь комментарий
10.03.2022 14:33 Ответить
 
 