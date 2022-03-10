Противника остановлено по всем направлениям, возможно проникновение ДРГ в Киев под видом эвакуированных жителей, - оперативная информация от Генштаба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Идут пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, на Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.
Также сообщается, что в Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.
В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.
"На всех направлениях ПРОТИВНИК ОСТАНОВЛЕН Силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции. Как особенность, враг, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительны!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.
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Человек снявший форму и являющийся военнослужащим противника-расценивается как шпион и диверсант-на них конвенция не распространяется,кстати и на воинство Луг-Гандонии тоже
За допомогою укр.мови кацапа мона виявити в масі за п'ятнадцять секунд!
Мова шевченка буде воювать з москалюрами!
телефончики можна перевірити в підозрілих, тут багато варіантів і менше звертайте увагу на стать - жінки також ДРГ можуть бути.
FAKE
RT: "Вертолёты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику. Экипаж вертолета Ка-52 на предельно малой высоте выполняет захват цели и выпускает ракеты по технике, которую ВСУ пытались замаскировать"...
Все би нічого, однак на відео видно, що вертоліт Ка-52 у польоті і дуже багато снігу, який лежить вже давно на землі. На першому екрані, йде приціл на ціль - снігу на землі майже немає. Далі - вертоліт веде стрільбу НУРСами, а на другому екрані видно, як полетіла керована ракета в захвачений об'єкт.
Херові ви постановники і режисери....
Зате, як гарно видають пропагандиські ЗМІ, що знищують українську бронетехніку! 🤮
сірники, олія, вирій, залізниця, добродій, митець, колиба, балаканина, тощо