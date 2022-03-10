Лукашенко распорядился немедленно подать электроэнергию на ЧАЭС: Есть законсервированная с советских времен линия

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС, поскольку ЧАЭС уже несколько дней обесточена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

Этот шаг был сделан после того, как Киев предупредил об опасности утечки радиации на Чернобыльской АЭС в связи с отключением электроэнергии на объекте, расположенном недалеко от границы Украины с Беларусью.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, пожалуй, на подстанцию ​​Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме безопасность Чернобыльской станции", – сказал Лукашенко.

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Он также приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, как утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".

"Мы не знаем, почему они идут в сторону Чернобыльской станции", - заявил он.