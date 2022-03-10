РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6206 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
21 291 36
Беларусь (7523) война (46726) Лукашенко (3501) ЧАЭС (522) Тарифы на электроэнергию (1904)

Лукашенко распорядился немедленно подать электроэнергию на ЧАЭС: Есть законсервированная с советских времен линия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лукашенко распорядился немедленно подать электроэнергию на ЧАЭС: Есть законсервированная с советских времен линия

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС, поскольку ЧАЭС уже несколько дней обесточена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

Этот шаг был сделан после того, как Киев предупредил об опасности утечки радиации на Чернобыльской АЭС в связи с отключением электроэнергии на объекте, расположенном недалеко от границы Украины с Беларусью.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, пожалуй, на подстанцию ​​Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме безопасность Чернобыльской станции", – сказал Лукашенко.

Также читайте: МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом ЧАЭС и ЗАЭС

Он также приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, как утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".

"Мы не знаем, почему они идут в сторону Чернобыльской станции", - заявил он.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
забздела **** усатая
показать весь комментарий
10.03.2022 13:06
+17
****...міратворєц
показать весь комментарий
10.03.2022 13:07
+16
Єсаул виявився представником єврейського козачєства?))) Обрізання робитиме тільки собі чи і коню?
показать весь комментарий
10.03.2022 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забздела **** усатая
показать весь комментарий
10.03.2022 13:06 Ответить
"куда?! куда полез, хамелеон несчастный?!"
показать весь комментарий
10.03.2022 13:27 Ответить
****...міратворєц
показать весь комментарий
10.03.2022 13:07 Ответить
В СМИ появилась информация о том, что российский артист Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля, передает УНИАН.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:09 Ответить
он что думает что там украинцев нет ?:
показать весь комментарий
10.03.2022 13:10 Ответить
Єсаул виявився представником єврейського козачєства?))) Обрізання робитиме тільки собі чи і коню?
показать весь комментарий
10.03.2022 13:11 Ответить
еврейское кизячество - это нонсенс
показать весь комментарий
10.03.2022 13:26 Ответить
Так треба "єсаулу" перед тим зробить "обрізання"! По саму шию!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:18 Ответить
Есаул, есаул доедает коня...
показать весь комментарий
10.03.2022 13:25 Ответить
бросит в Припять белорусскую БТГр (электрики) для подключения "резервной" линии.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:10 Ответить
Та ні мабуть! Може "дійшло" що якщо "гупне" то йому ніким буде править - засере радіацією всю Білорусь Та й пробує "індульгенцію" виторгувать - відчуває що "наближається піз*ец"!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:21 Ответить
нихера там не дошло. Как вылетали из Мачулищ, так и продожают. Там хронический азарёнок головного мозга.
показать весь комментарий
10.03.2022 14:02 Ответить
Ну хоч трохи мозгу ще лешилося
показать весь комментарий
10.03.2022 13:10 Ответить
откуда у Вас такие иллюзии?? Думаете , стоит позвонить ему и предупредить, что "вагнеровцы автобусами заехали на территорию Белоруссии"?
показать весь комментарий
10.03.2022 14:08 Ответить

Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов
"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - заявил Кудинов.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:11 Ответить
"Приїхали"! Залишилась Росія навіть без китайських запчастин А самі вже робить розучилися!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:23 Ответить
А они думали что Китай им все даст - им не нужен лишний геморрой , Китай только может что то забрать у мордора
показать весь комментарий
10.03.2022 13:29 Ответить
Ще місяць тому (коли стало відомо що Пиня перекидає з Східного Сибіру найбільш боєздатні частини з технікою до кордонів України) я написав : "Китай вичікує Якщо Путін почне війну в Україні то "зав"язне" в ній надовго І поки ми "перемелюватимемо" його війська Китай спокійно може займать південні райони Східного Сибіру Навть "блискавичний мир" і перекидання військ назад в Сибір не врятує: в тилу УР (укріпрайонів) китайські "трактористи" масово заселилися По "зеленому свистку" підірвуть мости на Транссибі і БАМі і війська застрягнуть на півдорозі
показать весь комментарий
10.03.2022 13:49 Ответить
Вітаю вусатого голову колгоспу, тепер він має в розпорядженні найнебезпечнішу споруду в світі. ЗСУ її навіть визволяти не буде.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:11 Ответить
Лука , такий самий злочинець як і "капутін" ,котрий віддав територпію Білорусії ,під пристановисько рашистських терористів і вбивць ,котрі руйнують Київ, обстрілюють ракетами українські міста ,сіють смерть і розруху в Україні,
показать весь комментарий
10.03.2022 13:12 Ответить
терористу-електрику лукашенкє багато розуму не треба - один кабель перебити, а потім другий - підключити
показать весь комментарий
10.03.2022 13:14 Ответить
Ну бацька розуміє, що основна радіація повалить до нього... Ну що, догрався? Побачив, що москалям насрать і на тебе, і на білорусів? Але ж воно все одно продовжить лизати їм зад...
показать весь комментарий
10.03.2022 13:14 Ответить
От петли это усатого не спасёт.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:14 Ответить
Забегал падло.... Сашко ты не бойся,радиация не повлияет на жизнь колорадского жука.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:16 Ответить
Ригорич,вже пізно гратися у миротворця,будеш з ****** на одній голяці висіти.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:16 Ответить
просто ради прикола...где ж эта экоактивиста Грета Тумберг???
шото не слыхать ее пламенных речей в защиту экологии и гуманитарной катастрофы в Украине...
не так это интересно, да девочка?
показать весь комментарий
10.03.2022 13:18 Ответить
у дупі разом з нато и о-о-н
показать весь комментарий
10.03.2022 13:22 Ответить
Вася! Тут недавно показували її фото у "домашній обстановці" Поряд мама сидить Але головне не в цьому - матуся розвалилася у кріслі відомої фірми Фірма робить "ексклюзив"! І одна з "фішок" та, що крісла обтягуються натуральною шкірою От тобі і "борцуни за екологію"!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:27 Ответить
на електричний стилець хай подасть собі
показать весь комментарий
10.03.2022 13:22 Ответить
Якби ти не дозволив зі своєї території бомбити Україну, то було б легше перекинути ЗСУ на інші ділянки кордонів
показать весь комментарий
10.03.2022 13:25 Ответить
Курва! Злякався за Колєньку?!

Не забудь ще распорядіться, щоб літаки та іскандери не летіли з твоїх болот. Кожної години повітряна тривога та гул від цих літаючих вбивць.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:28 Ответить
А чого цей самозванець розпоряджається на нашій території, не зрозуміло...
показать весь комментарий
10.03.2022 13:28 Ответить
Та вже "допоміг" - рашистськими військами і авіацією, хамелеон грьобаний.
показать весь комментарий
10.03.2022 13:50 Ответить
лукашенко уже держит наготове клинику с пластическими хирургами( заодно и волосы пересадить надо бы , а то парик могут и сорвать) . Ну и ****** где-то под магадан...
показать весь комментарий
10.03.2022 13:56 Ответить
Спаситель хренов!
показать весь комментарий
10.03.2022 15:08 Ответить
Пустив мулу в штани старий таракан. Нехочется здохнуть.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:27 Ответить
 
 