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Кулеба о переговорах глав МИД Украины, РФ и Турции: "Я готов встретиться снова в этом формате"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба о переговорах глав МИД Украины, РФ и Турции:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым снова в формате глав МИД Украины, РФ и Турции.

Я готов встретиться снова в этом формате, если будут перспективы предметной дискуссии и поиска решений. Я считаю, что когда два министра иностранных дел встречаются, у них есть мандат вести переговоры о темах мира, безопасности.. И я готов продолжать это взаимодействие с целью завершения войны в Украине, прекращение страданий украинского мирного населения и освобождение наших территорий от российских оккупационных войск", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Анталии в четверг, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба после переговоров с Лавровым: РФ связывает прекращение огня с исполнением требований Путина. Украина не сдастся!
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Топ комментарии
+4
Какой смысл в таких встречах ? До и после таких встреч твари особенно рьяно обстреливают нас...
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10.03.2022 13:09
+3
Ты что мазохист?
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10.03.2022 13:11
+3
С чего ты взял что ети встречи поспособствуют припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ?

Мало у вас встреч с кацапами было, поспособствовали они тому о чем ты говоришь? Скорее наоборот, заглядыванием ***** в глаз вы только подстегнули ***** к новой агрессии.
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10.03.2022 13:14
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Какой смысл в таких встречах ? До и после таких встреч твари особенно рьяно обстреливают нас...
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10.03.2022 13:09 Ответить
Согласен,нет никакого смысла. Пуйло свои условия не изменит.
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10.03.2022 13:11 Ответить
они не говорят правду там передали скрытые предложения - теперь думают как отмазать х..йла
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10.03.2022 13:16 Ответить
Ты что мазохист?
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10.03.2022 13:11 Ответить
кулебу покусал лавров? какие встречи, кулеба ты что тупой? тебя же только послали, причем прямо
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10.03.2022 13:12 Ответить
Війна повинна перенестися на територію ворога, наносити удари по тих містах звідки прилітає
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10.03.2022 13:13 Ответить
С чего ты взял что ети встречи поспособствуют припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ?

Мало у вас встреч с кацапами было, поспособствовали они тому о чем ты говоришь? Скорее наоборот, заглядыванием ***** в глаз вы только подстегнули ***** к новой агрессии.
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10.03.2022 13:14 Ответить
Лавров каже що вони не нападали на Україну
та вимагає здатись....
Щось курнув не те..
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10.03.2022 13:15 Ответить
Это ж надо, НАСТОЛЬКО любить лошадей!
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10.03.2022 13:16 Ответить
что за бред ?????????? зачем???????????
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10.03.2022 13:19 Ответить
Нафуя?
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10.03.2022 13:21 Ответить
Он умница..
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10.03.2022 13:30 Ответить
......дипломатия, ***.......вещь тонкая......
.......когда заходишь в общественный туалет срочно отправить естественные надобности, то же приходится мириться с вонью и неудобствами.....
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10.03.2022 13:43 Ответить
ОККУПАНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 13:47 Ответить
Африканским колониям такие условия не ставили колонизаторы, как путиские ******!
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10.03.2022 13:54 Ответить
Так, виглядає, що пуйло і ЗЕ дискретно узгоджують свої нові домовленості, які знову пробують приховати від всіх.
Змісту їхати на ці переговори нікому від України - не було жодного!
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10.03.2022 16:23 Ответить
А то заладили - що 2-3 дні переговори і обстріли міст кацапами!
І далі їдуть, як альтернативно розвинуті.
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10.03.2022 16:25 Ответить
 
 