Кулеба о переговорах глав МИД Украины, РФ и Турции: "Я готов встретиться снова в этом формате"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым снова в формате глав МИД Украины, РФ и Турции.

Я готов встретиться снова в этом формате, если будут перспективы предметной дискуссии и поиска решений. Я считаю, что когда два министра иностранных дел встречаются, у них есть мандат вести переговоры о темах мира, безопасности.. И я готов продолжать это взаимодействие с целью завершения войны в Украине, прекращение страданий украинского мирного населения и освобождение наших территорий от российских оккупационных войск", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Анталии в четверг, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на Интерфакс-Украина.

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