Зеленский - пропагандистам РФ: Будете отвечать, как и те, кто сбрасывает бомбы. Мы найдем всю вашу собственность. Ее конфискуют, где бы она ни была

Ответственность за бомбардировку мирных жителей Украины лежит также на российских пропагандистах, являющихся соучастниками военных преступлений РФ

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя вчерашний обстрел роддома в Мариуполе войсками РФ, Зеленский отметил, что российские телеканалы вспомнили эту тему.

"Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам солгали, якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме не было женщин и детей. Россиянам солгали, якобы там засели националисты на каких-то позициях. Они лгут уверенно, как и всегда. Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов", - заметил глава государства.

Обращаясь к российским пропагандистам, Зеленский отметил: "Вы будете отвечать так же, как все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем, чтобы ее конфисковали повсюду, где бы она ни была! Вы же любите комфорт и богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас этого больше не будет - и это только начало".

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