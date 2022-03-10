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Зеленский - пропагандистам РФ: Будете отвечать, как и те, кто сбрасывает бомбы. Мы найдем всю вашу собственность. Ее конфискуют, где бы она ни была

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский - пропагандистам РФ: Будете отвечать, как и те, кто сбрасывает бомбы. Мы найдем всю вашу собственность. Ее конфискуют, где бы она ни была

Ответственность за бомбардировку мирных жителей Украины лежит также на российских пропагандистах, являющихся соучастниками военных преступлений РФ

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя вчерашний обстрел роддома в Мариуполе войсками РФ, Зеленский отметил, что российские телеканалы вспомнили эту тему.

"Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам солгали, якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме не было женщин и детей. Россиянам солгали, якобы там засели националисты на каких-то позициях. Они лгут уверенно, как и всегда. Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов", - заметил глава государства.

Обращаясь к российским пропагандистам, Зеленский отметил: "Вы будете отвечать так же, как все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем, чтобы ее конфисковали повсюду, где бы она ни была! Вы же любите комфорт и богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас этого больше не будет - и это только начало".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская авиация сбросила 1000-кг бомбу на жилой район в центре Мариуполя. Убито много мирных жителей, - Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Не согласен ,не собственность их надо искать а их самих находить и УНИЧТОЖАТЬ !
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10.03.2022 14:07
+19
В Нюрнберге пропагандона повесили!
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10.03.2022 14:09
+13
Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. https://t.me/operativnoZSU/12543
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10.03.2022 14:15
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dengi eto odno - ih samih nado poimath i posaditj....s nachala na butylku - potom v kameru.
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10.03.2022 14:06 Ответить
Побачили окупанта?
Повідомте про це в ЗСУ через чатбот єВорог

Кожен із вас може допомогти нашій армії виявити місце перебування російських військ в Україні.

Фотографуйте та знімайте на відео окупантів і їхню техніку та надсилайте кадри до чатбота в Telegram через СМАРТФОН 👉 @evorog_bot

Щоб відправити дані в чатбот:
✅Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.
✅Виберіть, що саме ви бачили - техніку чи окупантів
✅Надішліть фото- чи відеопідтвердження
✅Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога
✅Опишіть подробиці того, що побачили

Покрокову інструкцію дивіться у відео🔽 https://t.me/UkraineNow/4597

Після перевірки дані будуть відправлені до ЗСУ

Завдяки вашим фото й відео наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його.

Допоможете армії - допоможете Україні.
Знешкодимо ворога разом! 🇺🇦
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10.03.2022 14:29 Ответить
Не согласен ,не собственность их надо искать а их самих находить и УНИЧТОЖАТЬ !
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10.03.2022 14:07 Ответить
Одно другому не мешает...
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10.03.2022 14:13 Ответить
Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. https://t.me/operativnoZSU/12543
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10.03.2022 14:15 Ответить
Россияне

Мы ленивы, толстокожи.

Нипочем нам мор и глад.

Нам за «лайк» дают по роже,

За репосты - шваброй в зад.

Молча терпим все напасти

Мы с достоинством ослов:

Сдать штаны прикажут власти -

Обойдемся без штанов.

Права в нашем Средиземье

Не отыщешь днем с огнем:

Мэр кивнул - забрали землю,

Фээсбэшник - взяли дом.

Мы козлизмом знамениты.

Где еще, в какой стране

Были б вы в застенках биты

За плакатик «нет войне»?

Коль в тисках душа и глотка,

Сына труп - воронам пир,

Нас ведет за руку Водка

В светлый скрепный Русский Мир.

В нем мы сыты и могучи,

И богаты - будь здоров!

Бакс - гнилье, а Путин - лучший,

Жив сынок и бьет хохлов.
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10.03.2022 14:08 Ответить
Хай їдуть, мангал для шашликів завжди працю
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10.03.2022 14:13 Ответить
Це кадирівське падло ще не розуміє- що воно вже добрива для україської землі! Ще й само себе транспортує у належне місце!
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10.03.2022 14:15 Ответить
Дополню. Разработанные кадырки сняли видосик, что ни уже в Украине. По факту же оказалось, что эти бравые херои сидят в белорусской области и снимают стимулирующие кацапов видосики.
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10.03.2022 14:22 Ответить
А самому словоохотливому ослица зубы выбила во время предварительных ласок?
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10.03.2022 14:45 Ответить
В Нюрнберге пропагандона повесили!
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10.03.2022 14:09 Ответить
Зараз смертної кари немає, а шкода
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10.03.2022 14:45 Ответить
Вони вже інформаційні трупи у повній ізоляції з'їдять один одного
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10.03.2022 14:09 Ответить
Те же… и там же… и так же… и то же...
Под собою страны не чуя,
Наблюдая все эти рожи,
Одного лишь теперь хочу я.

Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази!

Все, что до тошноты знакомы,
Все, что лезут в глаза и уши -
От верховного плеше-гнома
До последней киношной нюши,

От блажащей массовки снизу
До верхушки в гэбульных рясах,
От державного жополиза
До эстрадного жопотряса.

Я хочу увидать их в морге,
Чтоб прозектор кромсал их тушки -
От наследника-недозорге
До сосательной журналюшки.

От потешных зиц-атаманов
До героев конька и мата,
От вождя молодых баранов
До дворового дипломата.

Наступает он, зрим и четок -
КРАЙ, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.

Вместе с вашей холуйской спесью,
Вместе с вашей вселенской ложью,
Вместе с вашей блевотной лестью,
Вместе с вашей рычащей вошью.

Не ослепли мы, не оглохли,
Сколь ни бейтесь в пиар-угаре -
Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!
Чтоб вы все передохли, твари!

Юрий Нестеренко, 2007 год.
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10.03.2022 14:16 Ответить
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10.03.2022 14:19 Ответить
У Соловьева детей больше, чем у Геббельса?
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10.03.2022 14:20 Ответить
Наш моссад їх всі ліквідує.
До речі не треба забувати за своїх діаночок панченко, оцих журнашлюх з медвечуківських аналів.
Оті всі шустери, мосейчучки, які водили у студії шуфричів та бойків. .
Вони ж всіляко принижували українців. Нав'язували думку, що якби рашня на нас дійсно напала, то вони би за день до Чопа дійшли. Отакі фрази там лунали постійно.
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10.03.2022 14:23 Ответить
мені не потрібна їхня власність, мені потрібна їхня смерть
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10.03.2022 14:23 Ответить
Пустити по світу з голим задом ще й тавро на лобі - "МЄРЗОСТЬ".
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10.03.2022 14:25 Ответить
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИХ СУДИТЬ УКРАИНСКИМ НАРОДНЫМ СУДОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 14:25 Ответить
Вирок вже відомий.
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10.03.2022 14:32 Ответить
этим ублюдкам нужно устроить второй нюренберг и повесить их публично!
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10.03.2022 14:26 Ответить
так и сказал. где хочешь найду и бритвой по горлу.
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10.03.2022 14:28 Ответить
Підтримую президента !
Але окрім цих покидьків повинні відповісти ще ті, хто знущався з державного кордону, та заохочував москальськіх виродків на подальшу агресію, на кшталт " российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед " (с)
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10.03.2022 14:31 Ответить
Не пойму почему на сливной бачок Скабееву и ее мужа нет санкций.
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10.03.2022 14:35 Ответить
Они оба в предыдущих списках есть.
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10.03.2022 15:14 Ответить
Российские пропагандисты и все теоретики "русского мира", начиная с Дугина, должны сесть на скамю подсудимых. Вместе с те кто отдавал команды вторгнутся в Украину, бомбить города и отжать Крым. В конце у них всех нриговорр один - повесить.
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10.03.2022 14:37 Ответить
Чергове звернення президента України до... русского народа, здобрене порцією лайна в бік союзників та нескінченним ниттям.
Єдиний адекватний виступ Зеленського дивився, коли він тиждень тому втомлений та за.обаний відповідав на запити журналістів. Навіть подумав - невже людина змінилася? Але ні, написані в ОП тупорилі спічі розставили всі крапки над і.
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10.03.2022 14:42 Ответить
Ні не тільки власність всі вони повинні висіти на стовбах !
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10.03.2022 14:52 Ответить
Список собственности за рубежом депутатов от Единой раши тоже пора поднять

у них в ЕС ОТЕЛИ И ЗАВОДЫ - все арестовать в пользу Украины
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10.03.2022 14:53 Ответить
Как Моссад убирал всех нацистских преступников по всему миру, так и Украине надо создать что- то подобное. Для охоты на расейских пропагандонов, где бы они ни были. На них намного бОльшая вина, чем на тех кто нажимает на курок.
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10.03.2022 15:13 Ответить
 
 