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С начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 - ранены, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 - ранены, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей.

"По состоянию на 11:00 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", - написала она в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены семь частных одноэтажных жилых домов, погибли пять человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей, 2021 года рождения).

В то же время, 16-летний юноша погиб во время обстрела на рынке в поселке Жуковского на Харьковщине.

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Кроме того, ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанском Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и два ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.

Среди прочего, в Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм - закройте небо над Украиной", - заявила Денисова.
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Я вірю в Бога тому, що має бути вічне пекло для цих нелюдів.
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10.03.2022 14:41 Ответить
Хлопці, не беріть у полон цю мерзоту!
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10.03.2022 14:42 Ответить
а деякі підараси кажуть що вони на Україну не нападали.
чи їдуть до них на перемовини з відео та фотоматер,ялами.
перемовени велись щоб на камери всього світу під цими фото.
а то дуже лояльно.
трибуна прапор мікрофон
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10.03.2022 14:47 Ответить
фашисты кацапские,будьте вы прокляты!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 14:49 Ответить
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10.03.2022 14:53 Ответить
Будьте прокляті нациські виродки ,будь проклята ваша росія і ваш кривавий рашиський кат ,не буде вам прощення паскуди.
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10.03.2022 16:21 Ответить
все, абсолютно все фільмувати, документувати, складати в одну суцільну історію, монтувати на одну лєнту і примусово показувати після війни кожному расєяніну по 10 разів, щоб розуміли і пам'ятали: кожен з них, хто "за путіна" - вбивця! і на кожному з них кров наших дітей!
а почати з військовополонених - хай дивляться і хай їм сняться кошмари щоночі!
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10.03.2022 20:00 Ответить
 
 