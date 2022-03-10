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Об оккупантах и их технике можно сообщить через Telegram чат-бот "єВорог"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Об оккупантах и их технике можно сообщить через Telegram чат-бот

Министерство цифровой трансформации Украины запускает в Telegram чат-бот "єВорог".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Минцифра запускает чат-бот єВорог в Telegram. Если вы видите российскую технику или оккупантов, то отправляйте точную геолокацию их расположения, а также фото и видео. Для этого нужно будет подтвердить личность через приложение "Дія"", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо перейти по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot; нажать "авторизироваться" и подтвердить личность в "Дія". Потом нужно будет выбрать, что именно видели: технику или оккупантов; отправить фото или видео; выбрать область из списка и отправить геолокацию техники или живой силы врага; описать своими словами увиденное.

Все данные по врагу будут переданы в ВСУ.

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Автор: Анастасія Потіха
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....надо своим в РБ скинуть ссыль..... но вот как авторизоваться в вашей "Дии"?....
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10.03.2022 14:44 Ответить
головне щоб кацапи і громадяни з триколором під подушкою там дезу не зливали
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10.03.2022 14:44 Ответить
А ще з віджатих телефонів можуть
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10.03.2022 14:45 Ответить
Так туда и рашисты могут подписаться и срать или видеть что их слили как минимум.
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10.03.2022 14:45 Ответить
В Дію заходить але в телеграм каналі не авторизує. Як завжди- Дія гімно собаче
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10.03.2022 14:49 Ответить
У В А Г А!

Як особливість - ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС ворога жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними! https://t.me/operativnoZSU/12577
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10.03.2022 14:49 Ответить
В телеграм… це навіть не смішно.
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10.03.2022 15:16 Ответить
А чому саме кацапський тєлєграм?
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10.03.2022 15:33 Ответить
 
 