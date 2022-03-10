Об оккупантах и их технике можно сообщить через Telegram чат-бот "єВорог"

Министерство цифровой трансформации Украины запускает в Telegram чат-бот "єВорог".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Минцифра запускает чат-бот єВорог в Telegram. Если вы видите российскую технику или оккупантов, то отправляйте точную геолокацию их расположения, а также фото и видео. Для этого нужно будет подтвердить личность через приложение "Дія"", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо перейти по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot; нажать "авторизироваться" и подтвердить личность в "Дія". Потом нужно будет выбрать, что именно видели: технику или оккупантов; отправить фото или видео; выбрать область из списка и отправить геолокацию техники или живой силы врага; описать своими словами увиденное.

Все данные по врагу будут переданы в ВСУ.

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