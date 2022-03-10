РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11089 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
27 305 61
война (46726) Николаевская область (1869) Ким Виталий (235)

Можем открыть "зеленый коридор" для оккупантов, которые не хотят нападать, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Можем открыть

Власти Николаевщины готовы организовать "зеленый коридор" для оккупантов, которые стоят на границе Херсонской и Николаевской областей и не желают воевать.

Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что сейчас войска оккупантов стоят на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули... Но и обратно вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с деревнями стоят, и ни туда, и ни сюда". .. Я буду обращаться сейчас наверх и согласовывать "зеленый коридор" для россиян, для тех, кто не стрелял... Завтра выставлю телефон "горячей линии" для российских солдат, которые не стреляли в мирное население. Это не распространяется на артиллеристов и ракетников. Вариантов у вас нет", - сказал Ким.

Также смотрите: В оперативном командовании "Північ" рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Верится в это с трудом ,коридор этим тварям должен быть только на тот свет !
показать весь комментарий
10.03.2022 15:54
+28
Такий коридор їм надати, як вони надали нам в Іловайську......
показать весь комментарий
10.03.2022 15:56
+23
показать весь комментарий
10.03.2022 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А куди їх вертать ? Свої ж перестріляють.
показать весь комментарий
10.03.2022 15:53 Ответить
........в этом весь смысл, решается проблема с утилизацией......или кому то их жаль?
показать весь комментарий
10.03.2022 15:58 Ответить
Тому вони і не йдуть. Бояться. І своїх і наших.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:00 Ответить
KRASNY koridor im nado
показать весь комментарий
10.03.2022 15:53 Ответить
Верится в это с трудом ,коридор этим тварям должен быть только на тот свет !
показать весь комментарий
10.03.2022 15:54 Ответить
непогана ідея.
може і здадуться самі, а якшо їх приперти до стінки, то можуть початі відстрілюватісь
показать весь комментарий
10.03.2022 15:54 Ответить
Зеленый коридор куда? Почему они не сдаются в плен и ответ простой, значит зашкварились, значит убивали, значит мародерили, значит насиловали.
показать весь комментарий
10.03.2022 15:55 Ответить
їх послухати то вони не стріляли.як полонені кажуть
показать весь комментарий
10.03.2022 15:55 Ответить
Артилеристи та ракетчики звеличезної ласки України можуть передати тільки передсмертні листи своїм самкам і личинкам. І зразу в утіль.
показать весь комментарий
10.03.2022 15:55 Ответить
Об этом было так же сказано по телевизору, что артиллеристов и ракетчиков будут расстреливать.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:54 Ответить
Такий коридор їм надати, як вони надали нам в Іловайську......
показать весь комментарий
10.03.2022 15:56 Ответить
Отличная идея
показать весь комментарий
10.03.2022 15:56 Ответить
Дуже позитивний очільник Миколаївщини! Так тримати! Слава Україні!
показать весь комментарий
10.03.2022 15:57 Ответить
За спиною Великого Генерала можна бути позитивним.
показать весь комментарий
10.03.2022 15:59 Ответить
А хто Великий Генерал?
показать весь комментарий
10.03.2022 16:07 Ответить
ХТО ?
Генерал Марченко. От хто.
Запам'ятайте прізвище, від якого русня падає замертво.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:12 Ответить
В Украине на каждом участке сейчас есть Великие Генералы - Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов... Везде, где ВСУ беспощадно мочат рашистов.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:54 Ответить
а умови для проживання,а одяг та харчування------це ви на себе берете? Може ще й жити до себе візьмете? Московія велика--нехай ідуть туди і ховаються.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:38 Ответить
Пусть сдаются, это лучший вариант, для всех!
показать весь комментарий
10.03.2022 15:57 Ответить
ну не знаю, к слову, Паяц-акадэмик тут вот такое сказанул (похоже он начал что-то подозревать) -
Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции - это цветочки - Кадыров
показать весь комментарий
10.03.2022 15:58 Ответить
Рамзанка Дыров послал своих лучших "бойцов" в Украину. А тут им дали *изды. Повелся на "будут встречать цветами". Теперь злится на свою тупость.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:32 Ответить
Нажаль не скрізь ще зачистили дондондонців( Як сума розповзлась. Але вселяє надію- свинини вони бояться як чорт ладану)
показать весь комментарий
10.03.2022 22:04 Ответить
коридор кацапам должен быть только в ад!
показать весь комментарий
10.03.2022 15:58 Ответить
А далі шо робити з цими храбрими русскіми воєнами? ***** , як вівці, ну стріляйте у відповідь в тих руських підарасів які цілять вам у спину
показать весь комментарий
10.03.2022 15:59 Ответить
Що вони хотять і чого бояться,то це знають тільки орки. Зелений коридор Мариуполя, Ірпені через холод Дебальцеве
показать весь комментарий
10.03.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 16:00 Ответить
Ох і молодець цей дядько Черчіль! В нього був великий досвід і гострий розум. Мусимо дослухатися, бо ще якихось диверсантів тим коридором підкинуть.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:12 Ответить
Сам был в плену в свое время во время много англо бурской войны
показать весь комментарий
10.03.2022 18:20 Ответить
Смотри, Виталик, как бы троянского коня не заполучить, кацап и ******* - одно и тоже
показать весь комментарий
10.03.2022 16:01 Ответить
Артнлеристів і ракетчиків росіян зразу розстрілювати!
показать весь комментарий
10.03.2022 16:02 Ответить
красава я б взагалі стер всіх на ***
показать весь комментарий
10.03.2022 16:03 Ответить
Он МОЛОДЕЦ…умное решение..
показать весь комментарий
10.03.2022 16:07 Ответить
Опять эта инфантильная наивность....
Это враги пришли к нам с войной - не хотят воевать, пусть сдаются....
А вы как и Геращенко предлогаете отпускать убийц лечиться и пополнять ряды врага.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:08 Ответить
а з них ніхто не стріляв і ніхто не артелеріст і не ракетчік.
то якись безродні тварі по Україні шмаляють.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:11 Ответить
сам же пишеш: " їх будуть розстрілювати при відступі "...то навіщо їм коридор...а навіть якщо і відійдуть по коридору . то все одно від"їдяться і вернуться нас вбивати
показать весь комментарий
10.03.2022 16:11 Ответить
Мабудь це такий тролінг.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:03 Ответить
та ні... це . нажаль. вже життя...
показать весь комментарий
10.03.2022 21:18 Ответить
Якщо поміркувати, то в них вихіду немає, від слова зовсім. Припустумо, що вони впевнені на 70% в тому, що їх знищать свої же. Та якщо ні, то я вважаю, що вдруге вони на таку муйню вже не поведуться, дурних ніде нема.
Хоча здатися у полон для них теж вихід, але вони бояться "злих бендерівців" не меньш, ніж своїх заградзагонів.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:30 Ответить
Тролинг зачетный!
показать весь комментарий
10.03.2022 21:43 Ответить
От цей Виталий Ким ....снимаю шляпу !
показать весь комментарий
10.03.2022 16:14 Ответить
Головне не забути забрати в них зброю, а то у де-кого довіра до кацапів на рівні шизофренії.
А краще просто знищити.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:17 Ответить
і розстріляти їх в тому коридорі ***** як вони стріляли наших хлопців в Іловайську. Як а мене то хай ідуть ***** 71 дитина загинула.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:25 Ответить
Z означає Zнищити.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:26 Ответить
Если орков хорошо проинформировать - то могут и пойти, а то их слишком уж много на Украине собралось.Отличная мысль - нужно попробовать.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:28 Ответить
Кто ни будь заберите у этого тела гаджет. Даже если такие переговоры и ведутся военными то они, пока, не для огласки. Массовая сдача орков в плен, с освещением в сми вполне может быстрее задуматься и остальных орков, что может быстрее закончить войну. Возможно эти пленные и станут той силой, что после работ в Украине сметут ввз. Та и такая сдача может вызвать паралич *****.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:04 Ответить
Друзі, я росіянин, але все життя прожив у Львівській області, звідти пішов до армії 1984р. Німеччина. пп47448. Я зустрічався з колишніми німцями, що воювали проти нас у війні 1941-45р. Але вони так пам'ятали як ми з ними вчинили після війни, що дякували і дуже шкодували, що пішли воювати. Один дід німець казав, що його син навчається у військовому училищі у нас. Приходили ці 2 діда щовечора (ми працювали в них місяць у робочий період), приносили нам випити. Я до чого це говорю, повірте мені, ці солдати вже ніколи не підуть проти нас воювати, але ми знайдемо друзів, які розкажуть у Росії правду. І думаю, відмовлять багато чоловік робити злочини в Україні. Один дід німець сказав що вбив 4 наших солдатів, але шкодує все життя. Потрібно, щоб усі хто не хоче воювати проти України вийшли, навіть артилеристи. Вони відкриють правду про доброго народу України, проклянуть Соловйова-Кисельова та всю Путінську мафію. Як би не було важко, але ми, на відміну від путіністів, милосердний і добрий народ. Слава Україні.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:06 Ответить
Так как нашим открыли? Иловайский котёл...
показать весь комментарий
10.03.2022 17:18 Ответить
Утилизация
показать весь комментарий
10.03.2022 17:21 Ответить
Технику и оружие пусть оставляют и вперёд пешком домой.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:45 Ответить
Их надо между собой стравить и наслаждаться шоу
показать весь комментарий
10.03.2022 18:22 Ответить
і яким чином дізнаєтеся що вони не стріляли в мирне населення? Повірити їм на слово? А під Маріуполєм вони не в такій ще тяжкій ситуації і тому розстрілюють мирне населення і не дають зелених коридорів чи може там, під Маріуполєм якісь інші росіяни?
показать весь комментарий
10.03.2022 20:28 Ответить
Я думав, що після вчорашнього варварського бомбардування полового будинку з лікарнею, вакансії для "плєних" закриті назважди...
показать весь комментарий
10.03.2022 21:07 Ответить
Пропуском у зелений коридор має бути притягнутий ними на мотузці один їхній пілот, артилерист чи замполіт
показать весь комментарий
10.03.2022 21:35 Ответить
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии.
Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую русские начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила.
Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
показать весь комментарий
10.03.2022 22:56 Ответить
Гарна ідея відкрити зелені коридори у паРашу кацапським військовим які не хочуть воювати з Україною, тільки крок вліво чи вправо буде розтрілом.
показать весь комментарий
11.03.2022 00:09 Ответить
Ідея правильна, але дуже сира:
А що артилеристам і ракетникам робити? Продовжити воювати проти України всупереч їхньому бажанню цього не робити?.. - Хоча би безпечно здатися в полон у них повинна бути можливість.

Треба пам'ятати про нашу головну ціль - нам треба перемогти!
А для цього потрібно використати кожну можливість!
- В т.ч. кожного ворожого солдата, який хоче припинити воювати проти нас. - Такі люди цими своїми бажаннями і відповідними діями припиняють бути нашими ворогами.

Тому що у нас ще дуже багато інших ворогів, які хочуть продовжити воювати проти нас:
Маріуполь, Харків, Херсон, Суми, Чернігів, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ і багато інших міст потребують допомоги наших захисників!
показать весь комментарий
11.03.2022 04:00 Ответить
Чудова ідея, Віталію Олександровичу! Єдина помилка: винятків у такій справі не може бути! Мій братик - артилерист, бо закінчував фізичний фак провідного вишу, але він в 10 раз миролюбніший за мене, історика... То він попадає під розстріл?.. Всі полонені, крім верховних злочинців (а їх, на чолі з Кремлівським Пацюком, Лукашенком, Шойгу, Патрушевим... не більше 30), повинні бути відправлені до Харкова на відбудову... В Московщину - ні в якому разі, бо їх розстріляють вже в Херсоні, а решту доріжуть в себе дома.
показать весь комментарий
11.03.2022 07:38 Ответить
Про Черчіля: Вінстон Черчіль став істинно Великим Політиком світового масштабу (на відміну від таких нікчем як Ф.Д.Рузвельт, Даладьє, Трумен, Етлі, Айзенгавер-як політик..., та відвертих злочинців-маніяків, таких як сталін, гітлер, муссоліні) винятково за більшістю своїх справ (вважають, що за ним тягнуться 3-4 тяжких помилки). У своїх висловлюваннях він був рідкісним невдахою, що й ілюструє цей вислів.
показать весь комментарий
11.03.2022 07:57 Ответить
 
 