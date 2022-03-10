Можем открыть "зеленый коридор" для оккупантов, которые не хотят нападать, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
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Власти Николаевщины готовы организовать "зеленый коридор" для оккупантов, которые стоят на границе Херсонской и Николаевской областей и не желают воевать.
Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что сейчас войска оккупантов стоят на границе Херсонской и Николаевской областей.
"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули... Но и обратно вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с деревнями стоят, и ни туда, и ни сюда". .. Я буду обращаться сейчас наверх и согласовывать "зеленый коридор" для россиян, для тех, кто не стрелял... Завтра выставлю телефон "горячей линии" для российских солдат, которые не стреляли в мирное население. Это не распространяется на артиллеристов и ракетников. Вариантов у вас нет", - сказал Ким.
Пожалуйста, подождите...
може і здадуться самі, а якшо їх приперти до стінки, то можуть початі відстрілюватісь
Генерал Марченко. От хто.
Запам'ятайте прізвище, від якого русня падає замертво.
Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции - это цветочки - Кадыров
Это враги пришли к нам с войной - не хотят воевать, пусть сдаются....
А вы как и Геращенко предлогаете отпускать убийц лечиться и пополнять ряды врага.
то якись безродні тварі по Україні шмаляють.
Хоча здатися у полон для них теж вихід, але вони бояться "злих бендерівців" не меньш, ніж своїх заградзагонів.
А краще просто знищити.
Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую русские начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила.
Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
А що артилеристам і ракетникам робити? Продовжити воювати проти України всупереч їхньому бажанню цього не робити?.. - Хоча би безпечно здатися в полон у них повинна бути можливість.
Треба пам'ятати про нашу головну ціль - нам треба перемогти!
А для цього потрібно використати кожну можливість!
- В т.ч. кожного ворожого солдата, який хоче припинити воювати проти нас. - Такі люди цими своїми бажаннями і відповідними діями припиняють бути нашими ворогами.
Тому що у нас ще дуже багато інших ворогів, які хочуть продовжити воювати проти нас:
Маріуполь, Харків, Херсон, Суми, Чернігів, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ і багато інших міст потребують допомоги наших захисників!