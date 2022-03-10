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Две ракеты российских оккупантов попали в аэропорт в Лозоватке, - Александр Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на Facebook Александра Вилкула.

"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - пишет руководитель военной администрации Александр Вилкул.

Также он призвал не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и вовремя спускаться к укрытиям.

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Топ комментарии
+16
А чьи ракеты прилетели Вилкул, неужели "братишек"? И город готов к обороне или "домовлятыся" будете ?
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10.03.2022 16:05
+12
Вилкул ще не сдох? фу ***
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10.03.2022 16:03
+9
Я не понял. Кто это? Коллаборант вилкул? Руководит чего-то там...Я думал,он сдох давно .Сдурели что ли?
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10.03.2022 16:08
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Вилкул ще не сдох? фу ***
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10.03.2022 16:03 Ответить
100%
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10.03.2022 16:23 Ответить
Ну ПВО похоже отсутствует полностью-тот калибр с пулемета можно сбить,если знать откуда он летит,не говоря уж про ствольную артиллерию по типу Шилки или чего то по новее.,не говоря про пзрк,даже 50 летней давности.
Аэродромы ж надо прикрывать в первую очередь
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10.03.2022 16:03 Ответить
калибры можно, а искандеры нет
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10.03.2022 16:06 Ответить
А чьи ракеты прилетели Вилкул, неужели "братишек"? И город готов к обороне или "домовлятыся" будете ?
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10.03.2022 16:05 Ответить
А не кажется ли Вам.... https://www.youtube.com/watch?v=tOloPMlTgIM
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10.03.2022 16:29 Ответить
Я кріворіжець. Повірте, наше місто точно не буде здано.
І ніякі вілкули не стануть на заваді.
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10.03.2022 16:56 Ответить
пишуть, з корабля під Одесою запустили ракети
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10.03.2022 16:12 Ответить
.......ХЗ.....
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10.03.2022 16:18 Ответить
Я не понял. Кто это? Коллаборант вилкул? Руководит чего-то там...Я думал,он сдох давно .Сдурели что ли?
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10.03.2022 16:08 Ответить
Так чиї ракети підерасіна
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10.03.2022 16:17 Ответить
ракети запущені з акваторії одеської затоки з корабля , пля, було видно з 16 станції Фонтана (є відео в тереграм) ... , пля, -там хтось казав шо іх там вже нєт - може час почати знищувати...
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10.03.2022 16:19 Ответить
Вілкула треба розстріляти бо здасть місто
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10.03.2022 16:24 Ответить
Наче ж було звернення Генштабу, щоб не висвітлювати результати обстрілів.
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10.03.2022 16:25 Ответить
Вилкул метит в гауляйтеры, почему его не пристрелили ещё??
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10.03.2022 16:44 Ответить
Я кріворіжець. Повірте, наше місто точно не буде здано.
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10.03.2022 16:54 Ответить
Здайте цього вилупка кацапським оркам! Він дуже "топив" за "руский мир".
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10.03.2022 17:01 Ответить
Ми спочатку подивимось на їх поведінку. Може і нікого здавати буде.
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10.03.2022 17:15 Ответить
Це падло рвало сраку за руський мір, а тепер шо? Як там с тємой "мыжебратья"?
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10.03.2022 16:58 Ответить
Курва, ось як Вілкулоїд перевдягається, на ходу, чи на льоту! Заїбаште цього вилупка!
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10.03.2022 16:59 Ответить
Чи є межа цьому нескінченному глуму?
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10.03.2022 17:01 Ответить
Хлопцы. Где наш нептун??? Почему не топим корабли росфашистов??
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10.03.2022 17:04 Ответить
Наш Нептун закопаний у дорогу і мости у напрямку лугандонії ((
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10.03.2022 17:19 Ответить
 
 