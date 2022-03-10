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Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном: Мы обязаны остановить войну

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном: Мы обязаны остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами Франции и Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С Президентом Франции Эмманюэлем Mакроном сосредоточились на ходе мирных переговоров", – прокомментировал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Війну може зупинити лише поразка кацапії. На 13 день війни це мав би зрозуміти навіть Зєлєнскій.
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10.03.2022 16:25
+15
Остановить войну , можно , только когда русня покинет Украину , а по другому это будет тянутся бесконечно
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10.03.2022 16:27
+15
зєля, ти кінчай перемовлятися з терористами, послухай чувака з передової на відео він нічого складного не каже зі злочинцями не перемовляються, бо це приведе до ще більших жертв. Порахуй скільки народу закинуло під час цих сраних перемовин. І який реальний результат крім смерті цивільних вони принесли. https://youtu.be/8qCzRbw-QHQ
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10.03.2022 16:29
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Війну може зупинити лише поразка кацапії. На 13 день війни це мав би зрозуміти навіть Зєлєнскій.
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10.03.2022 16:25 Ответить
Сегодня 15 день идет.
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10.03.2022 16:28 Ответить
А він мав би це зрозуміти ще позавчора. А так виглядає, що навіть сьогодні не розуміє.
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10.03.2022 16:55 Ответить
Він все одно не зрозумів.
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10.03.2022 16:55 Ответить
Опять будет "потерпите, вы смелая нация"
Я это и без вас знаю.
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10.03.2022 16:26 Ответить
Остановить войну , можно , только когда русня покинет Украину , а по другому это будет тянутся бесконечно
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10.03.2022 16:27 Ответить
Зараз Зеля розпочне односторонні перемир'я.
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10.03.2022 16:57 Ответить
Жабоед трусливый ! А Борис Джонсон -НАСТОЯЩИЙ ДРУГ! Помогает и делает все возможное !🇬🇧
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10.03.2022 16:28 Ответить
У француз вторжение орков в Украину сломало шаблон.
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10.03.2022 17:20 Ответить
зєля, ти кінчай перемовлятися з терористами, послухай чувака з передової на відео він нічого складного не каже зі злочинцями не перемовляються, бо це приведе до ще більших жертв. Порахуй скільки народу закинуло під час цих сраних перемовин. І який реальний результат крім смерті цивільних вони принесли. https://youtu.be/8qCzRbw-QHQ
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10.03.2022 16:29 Ответить
ему п..ть не мешки таскать
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10.03.2022 17:01 Ответить
Напомню ****** Макрону , что ***** нужна вся Украина
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10.03.2022 16:33 Ответить
Може, варто нагадати Зеленському?
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10.03.2022 17:52 Ответить
зупинити війну це звучить як заморозка конфлікту в такому стані як зараз,тобто орки будуть надалі сидіти в 30 км під Київом років так 8 а коли знову оговтаються конфлікт відновиться..війни не зупиняють війни або програють або перемагають,третього не дано
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10.03.2022 16:34 Ответить
Пане президенте, не бійтеся, якщо путька перед своїм повішенням вас з єрмаком здасть зі всіма потрохами, ми Вас амністуємо (можливо). Тільки не намагайтеся його врятувати цими "перемовинами".
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10.03.2022 16:35 Ответить
Ну так выйди посреди дороги на линии фронта и скажи *Война стой, раз,два!!!* Остановить войну оно хочет. Войну можно или выиграть или проиграть. Другого не дано. Пока враг на нашей земле останавливать войну ето значит капитулировать. Войну останавливать когда последний кацап перейдет по крымскому мосту и взорвет его за собой
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10.03.2022 16:37 Ответить
Тіки ***** санкції почнуть знімати до виводу військ і роззброєння росії - значить *******, нас злили боячись ядерної бомби...
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10.03.2022 16:40 Ответить
Насильники, террористы понимают что они не правы только когда их ликвидируют. И то не все поймут.
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10.03.2022 16:46 Ответить
Розмови по "интересам" - з Джонсоном про допомогу давай ще! , з Макароном тільки про договорняки.
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10.03.2022 16:54 Ответить
Головнокомандувач, блін... Війни не "зупиняють", а або виграють, або програють!!! Чи знов "просто пірістать стрілять"???
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10.03.2022 16:54 Ответить
Маємо вибити рашистів за кордон!
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10.03.2022 17:42 Ответить
Читаю оце коменти і охрініваю. Сказав - що не боїться і понеслось "канешна, він же в бункері, його захищають, а попробував би в Харків чи Маріуполь, йому триндіти просто, що не страшно і т.п.". Сказав, що поговорив про допомогу і завершення війни - і знову.... зрада, війну не зупиняють, її виграють, і т.п.... просто виступив, як президент з промовою - нехер писать відосікі, їх ніхто вже не дивиться.... хоч так, хоч сяк, хоч раком стань - один хер не так. Я навіть знаю якій сукі не так. Вона така **** одна, що навіть під час війни піариться з 1 дня і чим далі тим більше. Зараз масово залучила свою ботоферму.
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10.03.2022 20:03 Ответить
 
 